По статистике, каждый второй украинец имеет проблемы со щитовидкой.

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Сегодня все чаще у многих обнаруживаются проблемы со щитовидкой. В случае со щитовидной железой шутки плохи, как и со всей эндокринной системой. Гормональный дисбаланс далеко не так очевиден, как изжога или прыщи, а последствия могут быть очень серьезными. Ivona расскажет, как сохранить здоровье щитовидной железы с помощью питания

Продукты богатые йодом

Дефицит йода может привести к проблем со щитовидной железой. Еда богатая йодом является помогает поддерживать здоровья щитовидки, так как она стимулирует выработку тироксина.

Стоит добавить такие продукты:

Яйца

Тыкву

Семена кунжута

Морепродукты

Тунец

Лосось

Шампиньоны

Как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы pinterest

Клетчатка необходима для регуляции метаболической функции и предотвращения увеличения веса при гипотиреозе. Также продукты с высоким содержанием клетчатки помогают улучшить пищеварение и дают ощущение сытости.

Клетчатка содержится в таких продуктах, как:

Коричневый рис

Брокколи

Яблоки

Кукуруза

Бобы

Авокадо

Чечевица

Груша

Постное мясо

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Потребление постного мяса является отличным дополнением ко всем типам диет, в том числе людям у которых проблемы со щитовидкой.

В рацион нужно добавить:

Курицу

Телятину

Индейку

Кролика

Как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы Pinterest

Витамины играют фундаментальную роль в общем здоровье. В этом случае особенно желательно употреблять те продукты, которые содержат витамины и углеводы, согласно этому исследованию, опубликованному Кубинским журналом эндокринологии.

Рекомендуются следующие:

Цитрусовые

Злаки

Рис

Арахис

Грибы

Продукты, богатые цинком

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Согласно исследованию Национального института социального обеспечения Испании, низкий уровень цинка в организме может быть связан с гормонами щитовидной железы. Поэтому рекомендуется в рацион добавить продукты, которые содержат много цинка.

Стоит обратить внимание на такие продукты:

Баранина

Имбирь

Зеленый горошек

Морепродукты

Шпинат

Ранее мы писали, зачем организму клетчатка.

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