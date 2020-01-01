Как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы
Читай также: Какие продукты нельзя есть вечером
Сегодня все чаще у многих обнаруживаются проблемы со щитовидкой. В случае со щитовидной железой шутки плохи, как и со всей эндокринной системой. Гормональный дисбаланс далеко не так очевиден, как изжога или прыщи, а последствия могут быть очень серьезными. Ivona расскажет, как сохранить здоровье щитовидной железы с помощью питания
Продукты богатые йодом
Дефицит йода может привести к проблем со щитовидной железой. Еда богатая йодом является помогает поддерживать здоровья щитовидки, так как она стимулирует выработку тироксина.
Стоит добавить такие продукты:
- Яйца
- Тыкву
- Семена кунжута
- Морепродукты
- Тунец
- Лосось
- Шампиньоны
Продукты, богатые клетчаткой
Клетчатка необходима для регуляции метаболической функции и предотвращения увеличения веса при гипотиреозе. Также продукты с высоким содержанием клетчатки помогают улучшить пищеварение и дают ощущение сытости.
Клетчатка содержится в таких продуктах, как:
- Коричневый рис
- Брокколи
- Яблоки
- Кукуруза
- Бобы
- Авокадо
- Чечевица
- Груша
Постное мясо
Читай также: Проблемы с организмом, о которых могут сообщать синяки на теле
Потребление постного мяса является отличным дополнением ко всем типам диет, в том числе людям у которых проблемы со щитовидкой.
В рацион нужно добавить:
- Курицу
- Телятину
- Индейку
- Кролика
Продукты, богатые витаминами
Витамины играют фундаментальную роль в общем здоровье. В этом случае особенно желательно употреблять те продукты, которые содержат витамины и углеводы, согласно этому исследованию, опубликованному Кубинским журналом эндокринологии.
Рекомендуются следующие:
- Цитрусовые
- Злаки
- Рис
- Арахис
- Грибы
Продукты, богатые цинком
Читай также: Что нужно знать о тромбоэмболии легочной артерии
Согласно исследованию Национального института социального обеспечения Испании, низкий уровень цинка в организме может быть связан с гормонами щитовидной железы. Поэтому рекомендуется в рацион добавить продукты, которые содержат много цинка.
Стоит обратить внимание на такие продукты:
- Баранина
- Имбирь
- Зеленый горошек
- Морепродукты
- Шпинат
Ранее мы писали, зачем организму клетчатка.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил