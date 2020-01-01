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Как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы

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По статистике, каждый второй украинец имеет проблемы со щитовидкой.
Как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы
Как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы
pinterest

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Сегодня все чаще у многих обнаруживаются проблемы со щитовидкой. В случае со щитовидной железой шутки плохи, как и со всей эндокринной системой. Гормональный дисбаланс далеко не так очевиден, как изжога или прыщи, а последствия могут быть очень серьезными. Ivona расскажет, как сохранить здоровье щитовидной железы с помощью питания

Продукты богатые йодом

Дефицит йода может привести к проблем со щитовидной железой. Еда  богатая йодом является помогает поддерживать   здоровья щитовидки,  так как она стимулирует выработку тироксина.

Стоит добавить такие продукты:

  • Яйца
  • Тыкву
  • Семена кунжута
  • Морепродукты
  • Тунец
  • Лосось
  • Шампиньоны

Как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы
Как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы
pinterest

Продукты, богатые клетчаткой

Клетчатка необходима для регуляции метаболической функции и предотвращения увеличения веса при гипотиреозе.  Также продукты с высоким содержанием клетчатки помогают улучшить пищеварение и дают ощущение сытости.

Клетчатка содержится в таких продуктах, как:

  • Коричневый рис
  • Брокколи
  • Яблоки
  • Кукуруза
  • Бобы
  • Авокадо
  • Чечевица
  • Груша

Постное мясо

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Потребление постного мяса является отличным дополнением ко всем типам диет, в том числе  людям у которых  проблемы со щитовидкой.

В рацион нужно добавить:

  • Курицу
  • Телятину
  • Индейку
  • Кролика

Как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы
Как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы
Pinterest

Продукты, богатые витаминами

Витамины играют фундаментальную роль в общем здоровье. В этом случае особенно желательно употреблять те продукты, которые содержат витамины и углеводы, согласно этому исследованию, опубликованному Кубинским журналом эндокринологии.

Рекомендуются следующие:

  • Цитрусовые
  • Злаки
  • Рис
  • Арахис
  • Грибы

Продукты, богатые цинком

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Согласно исследованию Национального института социального обеспечения Испании, низкий уровень  цинка в организме может быть связан с гормонами щитовидной железы. Поэтому рекомендуется в рацион добавить продукты, которые содержат много цинка.

Стоит обратить внимание на такие продукты:

  • Баранина
  • Имбирь
  • Зеленый горошек
  • Морепродукты
  • Шпинат

Ранее мы писали, зачем организму клетчатка. 

 

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Теги: щитовидная железа, питание. щитовидка, правильное питание
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