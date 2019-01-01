Что нужно знать о гепатите С
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Вирусный гепатит С влияет на физическое и эмоциональное состояние человека и является потенциальной угрозой для жизни. В МОЗ рассказали, что следует знать о гепатите С.
Вирусный гепатит C (ВГC) - это заболевание, вызванное вирусом, который может передаваться через кровь от одного человека к другому. Болезнь поражает в первую очередь печень.
В результате действия вируса печень испытывает повреждений и в конце концов может не справиться с выполнением жизненно важных функций. Хроническая форма ВГC может привести к серьезному повреждению этого органа, например, фиброзу, циррозу и даже к раку печени (гепатоцеллюлярной карциномы).
Вакцины против гепатита C не существует. Но во многих случаях больного можно вылечить.
Симптомы гепатита С
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Некоторые люди не имеют никаких симптомов в течение многих лет, тогда как другие могут чувствовать повышенную утомляемость, потливость (особенно ночью), боли в суставах и мышцах, потерю аппетита и концентрации внимания. Симптомы могут появляться и исчезать. На более поздних стадиях заболевания, когда печень повреждена серьезнее, могут возникать желтуха, зуд, внутреннее кровотечение и запор.
Кто в группе риска
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Факторы риска вирусного гепатита С связанные со всеми ситуациями, когда кровь инфицированного гепатитом С человека может попасть в кровоток другого человека:
- переливания крови, хирургическое вмешательство;
- получение медицинской или стоматологической помощи в странах, где гепатит является распространенным заболеванием, а инфекционный контроль некачественный;
- совместное использование любого оборудования во время употребления инъекционных или ингаляционных наркотиков;
- совместное использование таких предметов, как лезвия для бритья, зубные щетки или вещи, которые могут поцарапать кожу;
- пирсинг, татуировки или косметические инъекционные процедуры (например, введение ботулинического токсина), если оборудование для этого используют повторно;
- половые отношения (хотя риск низкий, если нет кровотечения)
- контакт с кровью на работе, например, ранения иглой, порезы, уборка крови, работа на месте происшествий с наличием крови
- передачи от матери к ребенку во время беременности или родов.
Тесты на гепатит С:
Есть три типа тестов на выявление инфекции ВГC.
- Тест на антитела к ВГC определяет, вы когда-либо имели вирус. Некоторые люди лишаются вируса естественным путем, без медицинской помощи.
- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) показывает, имеющийся сейчас вирус в вашем организме. Если тест ПЦР положительный, дополнительное тестирование покажет генотип (штамм) вируса.
- Генотипирование (определение генотипа вируса): генотип определяет лечение, которое вы будете получать.
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