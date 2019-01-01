По данным Всемирной организации здравоохранения, 3% населения планеты инфицировано.

Что нужно знать о гепатите С depositphotos.com

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Вирусный гепатит С влияет на физическое и эмоциональное состояние человека и является потенциальной угрозой для жизни. В МОЗ рассказали, что следует знать о гепатите С.

Вирусный гепатит C (ВГC) - это заболевание, вызванное вирусом, который может передаваться через кровь от одного человека к другому. Болезнь поражает в первую очередь печень.

В результате действия вируса печень испытывает повреждений и в конце концов может не справиться с выполнением жизненно важных функций. Хроническая форма ВГC может привести к серьезному повреждению этого органа, например, фиброзу, циррозу и даже к раку печени (гепатоцеллюлярной карциномы).

Вакцины против гепатита C не существует. Но во многих случаях больного можно вылечить.

Симптомы гепатита С

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Некоторые люди не имеют никаких симптомов в течение многих лет, тогда как другие могут чувствовать повышенную утомляемость, потливость (особенно ночью), боли в суставах и мышцах, потерю аппетита и концентрации внимания. Симптомы могут появляться и исчезать. На более поздних стадиях заболевания, когда печень повреждена серьезнее, могут возникать желтуха, зуд, внутреннее кровотечение и запор.



Что нужно знать о гепатите С pinterest.com

Кто в группе риска

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Факторы риска вирусного гепатита С связанные со всеми ситуациями, когда кровь инфицированного гепатитом С человека может попасть в кровоток другого человека:

переливания крови, хирургическое вмешательство;

получение медицинской или стоматологической помощи в странах, где гепатит является распространенным заболеванием, а инфекционный контроль некачественный;

совместное использование любого оборудования во время употребления инъекционных или ингаляционных наркотиков;

совместное использование таких предметов, как лезвия для бритья, зубные щетки или вещи, которые могут поцарапать кожу;

пирсинг, татуировки или косметические инъекционные процедуры (например, введение ботулинического токсина), если оборудование для этого используют повторно;

половые отношения (хотя риск низкий, если нет кровотечения)

контакт с кровью на работе, например, ранения иглой, порезы, уборка крови, работа на месте происшествий с наличием крови

передачи от матери к ребенку во время беременности или родов.

Что нужно знать о гепатите С depositphotos.com

Тест на антитела к ВГC определяет, вы когда-либо имели вирус. Некоторые люди лишаются вируса естественным путем, без медицинской помощи.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) показывает, имеющийся сейчас вирус в вашем организме. Если тест ПЦР положительный, дополнительное тестирование покажет генотип (штамм) вируса.

Генотипирование (определение генотипа вируса): генотип определяет лечение, которое вы будете получать.

Есть три типа тестов на выявление инфекции ВГC.

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