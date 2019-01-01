Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В каких продуктах содержится витамин А

Комментариев: 0
Витамины играют одну из ключевых ролей в поддержании работоспособности организма.
В каких продуктах содержится витамин А
В каких продуктах содержится витамин А
pinterest.com

Читай также: Почему организму нужен витамин Е

Витамин А относится к группе жирорастворимых витаминов. Он первый из витаминных веществ, открытых учеными, поэтому его и озаглавили первой буквой латинского алфавита. Ivona расскажет, в каких продуктах содержится витамин А.

Если организму не хватает  витамина А, появляется кожная сыпь, кожа шелушится, начинается преждевременное старение,  снижается острота зрения, возникает сухость глаз, развивается конъюнктивит, появляется перхоть и выпадение волос, снижается аппетит.

  • Морковь

Бета-каротин является провитамином витамина А, который имеет большое значение в любом возрасте, в том числе для здоровья клеток и органов зрения. Кроме того, это мощный антиоксидант.

В каких продуктах содержится витамин А
В каких продуктах содержится витамин А
pinterest.com

  • Цельное молоко

Читай также: Как питаться вне дома?

Многие люди предпочитают цельное молоко обезжиренному молоку из-за его многочисленных питательных веществ . Чашка цельного молока богата витаминами D и A и является хорошим источником кальция, белка и магния.

  • Тыква

Желто-оранжевый цвет тыквы является признаком того, что в ней много бета-каротинов. Также  тыква содержит достаточное количество витамина С, калия и клетчатки

  • Картофель

 В среднем в картофеле содержится около 900 микрограммов витамина А, а также много витамина С, железа, калия и клетчатки.

  • Шпинат

Темно-зеленые листовые овощи богаты витамином А. В шпинате  также  содержится витамин К, кальций и магний.

В каких продуктах содержится витамин А
В каких продуктах содержится витамин А
pinterest.com

  • Красный перец

В одном перце содержится всего 37 калорий и 187 микрограммов витамина А и витамина С

  • Манго

В одном манго содержится 181 микрограмм витамина А, С и К.  Манго также является отличным фруктом для смузи.

  • Брокколи

Читай также: Чем полезен гранат

В брокколи также содержится много витаминов, минералов и клетчатки. В среднем в брокколи содержится около 120 микрограммов витамина А и всего 54 калории.

Ранее мы писали, чем полезен имбирь. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: витамин А, продукты, правильное питание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь