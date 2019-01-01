Витамины играют одну из ключевых ролей в поддержании работоспособности организма.

Читай также: Почему организму нужен витамин Е

Витамин А относится к группе жирорастворимых витаминов. Он первый из витаминных веществ, открытых учеными, поэтому его и озаглавили первой буквой латинского алфавита. Ivona расскажет, в каких продуктах содержится витамин А.

Если организму не хватает витамина А, появляется кожная сыпь, кожа шелушится, начинается преждевременное старение, снижается острота зрения, возникает сухость глаз, развивается конъюнктивит, появляется перхоть и выпадение волос, снижается аппетит.

Морковь

Бета-каротин является провитамином витамина А, который имеет большое значение в любом возрасте, в том числе для здоровья клеток и органов зрения. Кроме того, это мощный антиоксидант.



В каких продуктах содержится витамин А pinterest.com

Цельное молоко

Читай также: Как питаться вне дома?

Многие люди предпочитают цельное молоко обезжиренному молоку из-за его многочисленных питательных веществ . Чашка цельного молока богата витаминами D и A и является хорошим источником кальция, белка и магния.

Тыква

Желто-оранжевый цвет тыквы является признаком того, что в ней много бета-каротинов. Также тыква содержит достаточное количество витамина С, калия и клетчатки

Картофель

В среднем в картофеле содержится около 900 микрограммов витамина А, а также много витамина С, железа, калия и клетчатки.

Шпинат

Темно-зеленые листовые овощи богаты витамином А. В шпинате также содержится витамин К, кальций и магний.



В каких продуктах содержится витамин А pinterest.com

Красный перец

В одном перце содержится всего 37 калорий и 187 микрограммов витамина А и витамина С

Манго

В одном манго содержится 181 микрограмм витамина А, С и К. Манго также является отличным фруктом для смузи.

Брокколи

Читай также: Чем полезен гранат

В брокколи также содержится много витаминов, минералов и клетчатки. В среднем в брокколи содержится около 120 микрограммов витамина А и всего 54 калории.

Ранее мы писали, чем полезен имбирь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​​​