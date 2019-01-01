Меланома — самый агрессивный вид рака кожи с быстрым течением и образованием метастазов.

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Меланома - это разновидность злокачественной опухоли кожи. Врачи отмечают, что бывают случаи, когда ранние симптомы не отражаются на поверхности кожи. Ivona расскажет, на что стоит обратить внимание.

Воспаленные и увеличенные лимфоузлы

Не стоит откладывать визит к доктору, если лимфоузлы, которые расположенные под челюсть, в паху или в подмышечных пазухах увеличены. Именно таким образом иммунная система может реагировать на развитие злокачественной опухоли.

Боли в животе

Если часто ощущается боль в верхней правой части живота, то следует обратиться к врачу и сделать ультразвуковое исследование внутренних органов.



Ранние признаки меланомы depositphotos.com

Затрудненное дыхание

Если вовремя не диагностировать опухоль, то метастазы могут распространиться в легкие. Если наблюдается одышка, постоянный кашель и затрудненное дыхание, то лучше сходить к доктору.

Боли в суставах

Если появились болезненные ощущения в суставах, кровоподтеки и гематомы, которые очень долго не проходят, то нужно обратить внимание на этот признак

Проблемы со зрением

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Меланома начинается в меланоцитах, пигмент-продуцирующих клетках, большинство из которых расположены на коже. Но меланоциты также локализованы в глазах, а потому в некоторых случаях рак кожи может развиваться в этих клетках, вызывая ослабление и нечеткость зрения, а также появление тумана перед глазами.



Ранние признаки меланомы depositphotos.com

Головные боли

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Постоянные головные боли, ухудшение памяти может быть симптомом рака кожи. Стоит отметить, что мозг также содержит меланоциты, эти же симптомы могут возникнуть, если меланома началась на каком-либо из участков кожи — поэтому важно не игнорировать такие симптомы.

Ранее мы писали, что нужно знать о меланоме.

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