К 2050 году число людей с проблемами слуха может удвоиться.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 360 миллионов человек страдают потерей слуха. Узнайте, что влияет на ухудшение слуха

Причины потери слуха и глухоты

Согласно информации ВОЗ причины потери слуха можно подразделить на врожденные и приобретенные.

Врожденные причины

Врожденные причины приводят к потере слуха, имеющейся при рождении или приобретенной вскоре после рождения. Потеря слуха может быть вызвана наследственными и ненаследственными генетическими факторами или некоторыми осложнениями во время беременности и родов, включая следующие:

краснуха, сифилис и некоторые другие инфекции матери во время беременности;

низкая масса тела при рождении;

асфиксия при рождении (недостаток кислорода во время родов);

ненадлежащее употребление лекарственных средств (таких как аминогликозиды, цитотоксические препараты, противомалярийные лекарства и диуретики) во время беременности; и

тяжелая желтуха в неонатальный период, которая может приводить к поражению слухового нерва новорожденного ребенка.

Что влияет на ухудшение слуха depositphotos.com

Приобретенные причины

Приобретенные причины приводят к потере слуха в любом возрасте.

инфекционные заболевания, включая менингит, корь и свинку;

хроническая инфекция ушей;

скопление жидкости в ухе (средний отит);

использование некоторых лекарственных средств, таких как препараты, применяемые для лечения неонатальных инфекций, малярии, лекарственно устойчивого туберкулеза и онкологических заболеваний;

травмы головы или уха;

чрезмерный шум, в том числе на рабочих местах, например от оборудования или взрывов;

рекреационное воздействие громких звуков, например во время использования персональных аудиоустройств при высоких уровнях громкости и в течение продолжительных периодов времени и регулярное посещение концертов, ночных клубов, баров и спортивных мероприятий.

старение, в частности из-за дегенерации сенсорных клеток; и

ушная сера или инородные предметы, блокирующие наружный слуховой проход.

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