Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Что влияет на ухудшение слуха

Комментариев: 0
К 2050 году число людей с проблемами слуха может удвоиться.
Что влияет на ухудшение слуха
Что влияет на ухудшение слуха
depositphotos.com

Читай также: Ранние признаки катаракты

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 360 миллионов человек страдают потерей слуха. Узнайте, что влияет на ухудшение слуха

Причины потери слуха и глухоты

Согласно информации ВОЗ причины потери слуха можно подразделить на врожденные и приобретенные.

Врожденные причины

Врожденные причины приводят к потере слуха, имеющейся при рождении или приобретенной вскоре после рождения. Потеря слуха может быть вызвана наследственными и ненаследственными генетическими факторами или некоторыми осложнениями во время беременности и родов, включая следующие:

  • краснуха, сифилис и некоторые другие инфекции матери во время беременности;
  • низкая масса тела при рождении;
  • асфиксия при рождении (недостаток кислорода во время родов);
  • ненадлежащее употребление лекарственных средств (таких как аминогликозиды, цитотоксические препараты, противомалярийные лекарства и диуретики) во время беременности; и
  • тяжелая желтуха в неонатальный период, которая может приводить к поражению слухового нерва новорожденного ребенка.

Что влияет на ухудшение слуха
Что влияет на ухудшение слуха
depositphotos.com

Приобретенные причины

Приобретенные причины приводят к потере слуха в любом возрасте.

  • инфекционные заболевания, включая менингит, корь и свинку;
  • хроническая инфекция ушей;
  • скопление жидкости в ухе (средний отит);
  • использование некоторых лекарственных средств, таких как препараты, применяемые для лечения неонатальных инфекций, малярии, лекарственно устойчивого туберкулеза и онкологических заболеваний;
  • травмы головы или уха;
  • чрезмерный шум, в том числе на рабочих местах, например от оборудования или взрывов;
  • рекреационное воздействие громких звуков, например во время использования персональных аудиоустройств при высоких уровнях громкости и в течение продолжительных периодов времени и регулярное посещение концертов, ночных клубов, баров и спортивных мероприятий.
  • старение, в частности из-за дегенерации сенсорных клеток; и
  • ушная сера или инородные предметы, блокирующие наружный слуховой проход.

Ранее мы писали, из-за каких привычек может развиваться диабет. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: слух, ухудшение слуха, ВОЗ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: who.int

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь