Что влияет на ухудшение слуха
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 360 миллионов человек страдают потерей слуха. Узнайте, что влияет на ухудшение слуха
Причины потери слуха и глухоты
Согласно информации ВОЗ причины потери слуха можно подразделить на врожденные и приобретенные.
Врожденные причины
Врожденные причины приводят к потере слуха, имеющейся при рождении или приобретенной вскоре после рождения. Потеря слуха может быть вызвана наследственными и ненаследственными генетическими факторами или некоторыми осложнениями во время беременности и родов, включая следующие:
- краснуха, сифилис и некоторые другие инфекции матери во время беременности;
- низкая масса тела при рождении;
- асфиксия при рождении (недостаток кислорода во время родов);
- ненадлежащее употребление лекарственных средств (таких как аминогликозиды, цитотоксические препараты, противомалярийные лекарства и диуретики) во время беременности; и
- тяжелая желтуха в неонатальный период, которая может приводить к поражению слухового нерва новорожденного ребенка.
Приобретенные причины
Приобретенные причины приводят к потере слуха в любом возрасте.
- инфекционные заболевания, включая менингит, корь и свинку;
- хроническая инфекция ушей;
- скопление жидкости в ухе (средний отит);
- использование некоторых лекарственных средств, таких как препараты, применяемые для лечения неонатальных инфекций, малярии, лекарственно устойчивого туберкулеза и онкологических заболеваний;
- травмы головы или уха;
- чрезмерный шум, в том числе на рабочих местах, например от оборудования или взрывов;
- рекреационное воздействие громких звуков, например во время использования персональных аудиоустройств при высоких уровнях громкости и в течение продолжительных периодов времени и регулярное посещение концертов, ночных клубов, баров и спортивных мероприятий.
- старение, в частности из-за дегенерации сенсорных клеток; и
- ушная сера или инородные предметы, блокирующие наружный слуховой проход.
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