Диетологи спорят, полезны или вредны консервированные продукты.

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Сегодня все чаще можно услышать совет, что нужно отказываться от консервации и начинать морозить фрукты и овощи. Главный аргумент, что замороженные продукты не так вредны для здоровья, как консервированные. Но действительно ли это так?

Что не так с консервацией:

Согласно рекомендациям МОЗ от консервации нужно отказаться потому, что чрезмерное потребление солений, особенно - рассола - представляет риск для людей с гипертензией.

Хроническое потребление ацетилсалициловой кислоты - например, вы всю зиму едите закрутки, где рассол содержит аспирин - увеличивает риск желудочного кровотечения.

Подсолнечное масло, которое вместе с горчицей или уксусом используют в консервации, не предотвращает порчу продуктов, но увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней.



Вредна ли консервация depositphotos.com

Какие полезные свойства есть в консервации

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Одно из главных заблуждений, что в консервации совсем нет полезных элементов. Да, стоит отметить, что при термической обработке многие микроэлементы и витамины разрушаются. Но не все. Например, ликопин и бета-каротин усваивается легче в подогретом виде. Также в процессе консервации не разрушаются кальций, магний. Так что если в рационе есть консервированные продукты, то организм все равно будет получать некоторые полезные вещества.

Мнение диетологов о пользе консервации:

Иммунолог, диетолог и генетик Людмила Гончарова рассказала, что, например, огурцы и помидоры лучше есть свежие.

Консервированные огурцы и помидоры — это яд для организма… Как только мы начинаем что-то делать с ними — консервировать, запекать, мы теряем витамины и минералы, которые в них находятся. Они очень чувствительны к этому и теряют биологический заряд, не могут общаться с нашей клеткой.

Вредна ли консервация depositphotos.com

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А вот диетолог Оксана Скиталинская считает, что если в консервацию не добавлять много уксуса, то вреда организму она не принесет.

В целом вся консервация нормально усваивается организмом. Однако все-таки нужно уменьшать количество соли и уксуса в процессе консервирования продуктов, тогда будет больше пользы от нее.

Диетолог Светлана Фус придерживается мнения, что лучше есть консервацию, где нет уксуса.

Для организма очень полезно квашеное, когда в бочках молочнокислое брожение. Когда мы делаем закрутки и консервации с уксусом, это не очень хорошо. Это может раздражать пищеварительную систему, способствовать задержке жидкости, усугублять желудочно-кишечные проблемы. Но есть консервация, которую можно готовить без применения уксуса. Например, кабачковая икра или всякие овощные смеси – нормальная еда. Ей не надо увлекаться зимой, но пару раз в неделю можно поесть лечо и так далее. Питательных веществ и витаминов там будет мало, но пищевые волокна будут. Какую-то функцию эта пища выполнит.

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