От правильной работы сердца и всей сердечно-сосудистой системы зависит состояние органов и систем организма.

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В рамках формата “Спроси у доктора“ на вопрос о здоровье сердца ответил Константин Руденко, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по лечебно-координационной работы ГУ “Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова“АМН Украины, эксперт МОЗ Украины по направлению“ хирургия сердца и магистральных сосудов у взрослых “. Кардиолог рассказал, как офисная работа влияет на здоровье сердца и можно ли пить кофе.

Какие симптомы указывают на проблемы с сердцем?

Боль в сердце, нарушение ритма сердца (тахикардия, брадикардия), головокружение, одышка - все это указывает на то, что человек должен проверить серце. Если человек жалуется на головную боль, головокружение, чувствует, что идут перебои в сердечном ритме - необходимо провериться у кардиолога.



Кардиолог ответил на популярные вопросы о здоровье сердца depositphotos.com

Какую роль играет психосоматика в болезнях сердца?

Психосоматика действительно может влиять на проблемы с сердцем. Очень многие люди жалуются на боль за грудиной и имеют проблемы с позвоночником, тогда надо обращаться не к кардиологу, а к вертебрологу. Не надо скрывать болезнь и дождаться таких проблем как инфаркт миокарда. Превентивная диагностика очень важна. С помощью современной диагностики мы узнаем, действительно ли человек имеет определенные проблемы с сердцем.

С какого возраста и как часто надо обращаться к кардиологу?

Когда женщина беременна, уже начинается этап мониторинга, когда мы должны знать нет ли врожденных пороков сердца, - здесь нам помогает ультразвуковая диагностика.Также важен генетический скрининг. Уже на этапе до рождения ребенка мы должны начать превентивные меры. После рождения ребенка очень важно сделать кардиограмму и ультразвуковую диагностику (эхокардиографию), чтобы не пропустить врожденных пороков сердца. Затем, когда ребенок идет в детский сад, необходимо провести повторное обследование, а затем снова, когда идет в школу. Впоследствии такие скрининги состояния здоровья должны становиться более частыми.

Сейчас в Украине ежегодно фиксируется более 100 000 инсультов и более 50 000 инфарктов миокарда. После 30-40 лет человек должен более серьезно относиться к таким процедурам.

Какие ошибки чаще всего совершаются в отношении к своему здоровью?

Вредные привычки являются причинами высокой смертности от сердечно-сосудистых болезней. Пока мы как нация не изменим свой образ жизни, до тех пор динамика операций на сердце не изменится. Если человек ответственно относится к своему здоровью и убирает факторы риска из своей жизни (избыточный вес, повышенное давление, употребление алкоголя и табакокурение), то влияние этих манипуляций, так же как и от хирургических операций. То есть человек может изменить свой образ жизни и это так же положительно повлияет на состояние здоровья, как бы повлияла операция.



Кардиолог ответил на популярные вопросы о здоровье сердца depositphotos.com

Можно ли употреблять кофе?

Одну чашку кофе в день можно употреблять, если человек не имеет проблем с давлением, врожденных или приобретенных пороков сердца.

Как влияют занятия бегом на работу сердца?

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Если человек не имеет сердечных пороков приобретенных или врожденных, то кардионагрузку нужны и полезны. Если сердце человека сокращается с нормальной частотой, то бег не может навредить. К сожалению, большинство людей начинают заниматься спортом без предварительной консультации с врачом. Ведь человек может не знать, что она имеет проблемы с сердцем, и первые проявления могут стать фатальными. Поэтому перед началом активных физических нагрузок следует проконсультироваться с врачом.

Какие причины внезапной сердечной смерти?

Наиболее частая причина внезапной смерти у детей и спортсменов - это недиагностированная гипертрофическая кардиомиопатия. Это генетическое заболевание, при котором утолщается межжелудочковая перегородка (при нагрузке или в покое кровь из сердца не может выйти в аорту и происходит обструкция). Когда человек с таким диагнозом дает сильную нагрузку на сердце (спринтерский бег, например), то происходит фибрилляция желудочков и человек может умереть.

В Украине первичная и вторичная профилактика внезапной сердечной смерти очень на низком уровне. Шанс выжить у человека, которому стало плохо с сердцем на улице, не превышает 3%. Если бы у нас как в Европе или в США были установлены дефибрилляторы, то шансы выжить были бы гораздо выше - 20-30%.

Что делать, если человеку на улице стало плохо?

Первое, что нужно сделать, - это вызвать скорую помощь. Далее нужно начинать сердечно-легочную реанимацию: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Главное - дождаться врачей и передать больного в руки профессионалов.



Кардиолог ответил на популярные вопросы о здоровье сердца depositphotos.com

Как влияет офисная работа на работу сердечно-сосудистой системы?

Офисная работа не добавляет здоровья. Офисная работа связана со стрессовыми ситуациями, поэтому необходимо уделять время (до работы или после) физической нагрузкой. Полчаса легкого бега или занятия в бассейне - положительно влияют на здоровье. Офисная работа влияет негативно не только на сердечно-сосудистую систему, но и на нервную систему, и создает проблемы с позвоночником.

Повышается риск осложнений на сердце при переносе ОРВИ на ногах?

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Это очень опасно, и в большинстве случаев это может закончиться трагически. Если человек имеет врожденные аномалии, о которых она не знает, или даже здоровое сердце и переносит вирусную болезнь на ногах, можно получить осложнения - развитие миокардита (воспаления сердечной мышцы). Опасным осложнением миокардита является дилатационная кардиомиопатия. Это состояние, когда сердце почти не сокращается, оно значительно увеличивается в размерах, расширяются клапанные кольца, возникает клапанная недостаточность - и человек получает сердечную недостаточность. Последствиями этого является дальнейшее развитие сердечной недостаточности, единственным путем лечения которой является трансплантация. Поэтому переносить болезнь “на ногах“, без стационарного лечения, имея проблемы с сердцем очень опасно.

Если человек имеет бактериологическое осложнения, может развиться инфекционный эндокардит, когда инфекция оседает в сердце. Тогда возникают на сердце абсцессы и без хирургического вмешательства уже не обойтись.



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