Многие люди даже не догадываются, что в их теле нарушена циркуляция крови, поэтому не спешат устранять проблему.

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Плохое кровообращение негативно сказывается на самочувствии. О том, что нарушена циркуляция крови многие узнают, когда уже начинаются проблемы со здоровьем. Ivona расскажет, на какие признаки стоит обратить внимание.

Появление пятен на коже

На коже отражаются все изменения, которые происходят в организме. Если вы заметили пятна в определенных областях тела, то это может быть признак плохого кровообращения. Наиболее распространенными областями, где появляются “пятна“ плохой циркуляции, являются ноги и ступни. Эти пятна могут иметь красный или фиолетовый цвет .

Отечность ног

При плохом кровообращении конечности не получают запас кислорода и питательных веществ, обеспечиваемых кровью. Не достигая крови в таком же количестве, организм пытается компенсировать неудачу, накапливая жидкость.



Признаки плохого кровообращения pinterest

Выпадение волос и слабость ногтей

Выпадение волос и слабые ногти могут быть симптомом многих вещей, от стресса до дефицита питательных веществ. Также это может указывать на плохое кровообращение. Если волосы и ногти не получают необходимый им кислород и питательные вещества, они легко ослабнут и упадут.

Слабый иммунитет

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Когда кровоток замедляется, иммунная система перестает бороться с патогенами с должной эффективностью. Поэтому она более уязвима к инфекциям.

Холодные руки и ноги

Это самый известный симптом плохого кровообращения: мерзнут руки и ноги. Этот сигнал указывает на то, что кровообращение в этих частях тела происходит медленнее.



Признаки плохого кровообращения pinterest

Усталость

Хроническая усталость является еще одним симптомом плохого кровообращения. Это потому, что сердце должно работать сильнее (что является перенапряжением), чтобы облегчить венозный возврат и таким образом поддерживать функционирование организма.



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При недостатке кислорода и питательных веществ сразу после подъема по лестнице или выполнения легких упражнений появляются усталость и дискомфорт. Во многом это связано с недостатком кислорода, который получают мышцы.



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