Признаки плохого кровообращения
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Плохое кровообращение негативно сказывается на самочувствии. О том, что нарушена циркуляция крови многие узнают, когда уже начинаются проблемы со здоровьем. Ivona расскажет, на какие признаки стоит обратить внимание.
- Появление пятен на коже
На коже отражаются все изменения, которые происходят в организме. Если вы заметили пятна в определенных областях тела, то это может быть признак плохого кровообращения. Наиболее распространенными областями, где появляются “пятна“ плохой циркуляции, являются ноги и ступни. Эти пятна могут иметь красный или фиолетовый цвет .
- Отечность ног
При плохом кровообращении конечности не получают запас кислорода и питательных веществ, обеспечиваемых кровью. Не достигая крови в таком же количестве, организм пытается компенсировать неудачу, накапливая жидкость.
- Выпадение волос и слабость ногтей
Выпадение волос и слабые ногти могут быть симптомом многих вещей, от стресса до дефицита питательных веществ. Также это может указывать на плохое кровообращение. Если волосы и ногти не получают необходимый им кислород и питательные вещества, они легко ослабнут и упадут.
- Слабый иммунитет
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Когда кровоток замедляется, иммунная система перестает бороться с патогенами с должной эффективностью. Поэтому она более уязвима к инфекциям.
- Холодные руки и ноги
Это самый известный симптом плохого кровообращения: мерзнут руки и ноги. Этот сигнал указывает на то, что кровообращение в этих частях тела происходит медленнее.
- Усталость
Хроническая усталость является еще одним симптомом плохого кровообращения. Это потому, что сердце должно работать сильнее (что является перенапряжением), чтобы облегчить венозный возврат и таким образом поддерживать функционирование организма.
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При недостатке кислорода и питательных веществ сразу после подъема по лестнице или выполнения легких упражнений появляются усталость и дискомфорт. Во многом это связано с недостатком кислорода, который получают мышцы.
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