Узнайте, что нужно есть, чтобы сохранить молодость как можно дольше.

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Секрет долгой и, главное, счастливой жизни пытаются разузнать на протяжении веков. В погоне за молодостью люди готовы тратить не только деньги, но и здоровье, прибегая к сомнительным методам. Но если откинуть все достижения современной медицины и проследить за тем, что общего у людей долгожителей, можно проследить определенный стиль жизни, что, в том числе, касается и питания. Что и как есть, чтобы долго жить?

Нет перееданию

Количество еды, которую мы потребляем, и продолжительность жизни связаны напрямую, по мнению ученых. Именно умеренное потребление калорий, без профицита, с периодическими разгрузками, могут помочь увеличить продолжительность жизни.

Исследования популяций людей долгожителей также выявляет связь между низким потреблением калорий, увеличенной продолжительностью жизни и более низкой вероятностью заболеваний. Более того, ограничение калорий может помочь снизить массу тела за счет висцерального жира, который напрямую связан с сокращением продолжительности жизни и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Но не стоит сразу садиться на низкокалорийные диеты, так как долгосрочное ограничение калорий часто может иметь негативные побочные эффекты и, наоборот, стать угрозой для здоровья.

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Старайтесь вставать из-за стола с легким чувством голода и периодически устраивать организму отдых, немного понижая дневную калорийность.



Еда для долголетия: как питаться, чтобы жить дольше pinterest.com

Орехи в рационе

Орехи – питательный и полезный продукт. В их составе ценные белок, клетчатка, полезные жиры, антиоксиданты и растительные соединения. Кроме того, орехи содержат необходимые нам витамины и минералы, такие как магний, калий, медь, ниацин, витамин красоты E и B6.

Орехи помогают предотвратить болезни сердца, метаболический синдром, высокое кровяное давление, оказывают противовоспалительное действие и нормализируют уровень жира в организме. Для лучшей биодоступности полезных элементов из орехов и облегчения их усвояемости организмом рекомендуется замачивать орехи перед потреблением.

Куркума

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Эта восточная специя в своем составе содержит биологически активное соединение - куркумин. Именно благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам он благотворно влияет на работу мозга, сердца и легких, а также защищает от возрастных заболеваний. Добавляйте эту приправу в любимые блюда, которая не только принесет пользу организму, но и придаст еде насыщенный вкус и цвет.



Еда для долголетия: как питаться, чтобы жить дольше pinterest.com

Вегетарианство

Обогащение рациона растительной пищей, такой как фрукты, овощи, орехи, семена, цельнозерновые и бобы, может значительно снизить риск многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, тем самым увеличить продолжительность жизни.

Например, многие исследования связывают богатую растениями диету с более низким риском преждевременной смерти, а также со сниженным риском развития рака, метаболического синдрома, болезней сердца, депрессии и ухудшения состояния мозга.

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В основном это связано с тем, что растительная пища содержит много питательных веществ и антиоксидантов, включая полифенолы, каротиноиды, витамин C и фолаты.

Старайтесь ежедневно обогащать свой рацион различными растительными продуктами и в каждый прием пищи половину тарелки оставлять под овощи.

Умеренное потребление алкоголя

Чрезмерное увлечение алкоголем зачастую связано с развитием заболеваний печени, сердца и поджелудочной железы, а также с общим повышенным риском ранней смерти.

Тем не менее, умеренное потребление таких напитков как вино считается особенно полезным благодаря высокому содержанию полифенольных антиоксидантов. В некоторых исследованиях ученые отмечали, что потребление вина защищает от болезней сердца, диабета, неврологических расстройств и метаболического синдрома.

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Важно отметить, что никакие убедительные исследования не доказывают, что польза от умеренного употребления алкоголя выше, чем от полного отказа от алкоголя. Другими словами, нет необходимости начинать пить с целью улучшить здоровье.



Еда для долголетия: как питаться, чтобы жить дольше pinterest.com

Меньше стрессов

Хоть этот пункт и не связан с едой, но не напомнить о нем нельзя. Тревога и стресс могут значительно повлиять на продолжительность и качество жизни. Например, женщины, страдающие от стресса или тревоги, исходя из исследований, в два раза чаще умирают от болезней сердца, инсульта или рака легких. Исследования показывают, что у пессимистичных людей риск ранней смерти на 42% выше, чем у более оптимистичных людей. Смех, радость и позитивный взгляд на жизнь помогут уменьшить стресс и увеличить продолжительность жизни.

Физическая активность и сон

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Один из основных компонентов долголетия и высокого качества жизни. Не обязательно проводить дни напролет в тренажерном зале, достаточно просто умеренной физической активности, например, 10000 шагов в день. Отличительной чертой долгожителей, как правило, является то, что они до глубокой старости остаются активны и подвижны.

Как спорт, так и сон имеет решающее значение для регулирования функции клеток и помогает организму восстановиться. Например, сон менее 5–7 часов в сутки может повысить риск ранней смерти на 12%, в то время как более длительный сон (8–9 часов в сутки) может благоприятно сказаться на продолжительности жизни. Недостаток сна способствует воспалению и повышает риск развития диабета, болезней сердца и ожирения.

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Ученые до конца так и не нашли один единственный и самый важный фактор, который влияет на продолжительность жизни. Именно совокупность таких факторов, как генетика, питание, активность, характер, окружение влияют на то, сколько лет предстоит прожить. Однако не стоит забывать и о том, что важна не только продолжительность, но и качество жизни. Любите себя, заботьтесь о себе и своем здоровье и каждый день пытайтесь провести с пользой.



Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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