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Сколько часов нужно спать

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Сон — самый главный фактор, влияющий на наше здоровье.
Сколько часов нужно спать
Сколько часов нужно спать
pinterest.com

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О том, что недосып негативно влияет на наше здоровье известно всем. Несмотря на это ложиться по раньше спать  и соблюдать режим сна мало у кого получается. Много работы, встречи с друзьями, интересная книга или новая серия любимого сериала – причин, почему мы не ложимся вовремя очень много. Ivona расскажет, почему сон важен и сколько нужно спать.

Важность сна:

Когда вы думаете о том, что составляет здоровый образ жизни, на ум приходят диета и физические упражнения.  По данным Национального института здоровья недосып вызывает следующие проблемы:

  • более высокие показатели ожирения, высокого кровяного давления, болезней сердца, инсульта, болезни Альцгеймера, некоторых видов рака и диабета
  • более высокие показатели депрессии и тревоги
  • снижение внимания, памяти и способности принимать решения
  • снижение координации,
  • неспособность справиться со стрессом - маленькие проблемы ощущаются как большие проблемы

Сколько нужно спать:

Согласно инфографики МОЗ спать нужно:

  • Новорождённым  (0-3 месяца) рекомендовано спать от 14 до 17 часов
  • Младенцам (4-12 месяцев)  нужно спать от 12 до 16 часов
  • Малышам ( 1- 2 года) необходимо спать от 11 до 14 часов
  • Детям дошкольного возраста (3-5 лет) следует спать 10-13 часов
  • Детям школьного возраста (6-12 лет) рекомендовано спать 9-12 часов
  • Подросткам (13-18 лет)  спать необходимо 8-10 часов
  • Взрослым (18-60 лет) нужно спать 7 часов

Сколько часов нужно спать
Сколько часов нужно спать
moz.gov.ua

Как улучшить сон:

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Ваше поведение в течение дня, особенно перед сном, влияет на качество сна. Даже несколько незначительных корректировок в некоторых случаях могут в корне изменить ситуацию.

В МОЗ рассказала и полезных привычках, которые помогут вам улучшить сон:

  • Соблюдайте режим сна

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Даже на выходных.

  • Создайте спокойную атмосферу

Тихая, темная, умиротворяющая атмосфера и комфортная прохладная температура в спальне способствует  здоровому сну. Вечером не включайте яркий свет.

  • Уберите гаджеты

Уберите электронные устройства, в частности - телевизоры, компьютеры, смартфоны из спальни или хотя бы выключайте их за 30 минут до сна.

  • Следите за рационом

Избегайте кофеина, алкоголя и большого количества пищи перед сном. В течение дня старайтесь правильно питаться.

Сколько часов нужно спать
Сколько часов нужно спать
pinterest.com

  • Не пейте перед сном

Утолить жажду перед сном можно и нужно, однако чрезмерное питье может спровоцировать проблемы со сном.

  • Не курите

Не начинайте курить или бросьте эту вредную привычку. В любом случае не курите непосредственно перед сном.

  • Тренируйтесь

Физическая активность в течение дня поможет вам легче заснуть ночью.

  • Используйте кровать только для сна

Не ешьте в постели, не смотрите телевизор и не работайте.

Ранее мы писали, какие привычки вредят глазам. 

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Теги: сон, здоровый сон, МОЗ
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