Сколько часов нужно спать
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О том, что недосып негативно влияет на наше здоровье известно всем. Несмотря на это ложиться по раньше спать и соблюдать режим сна мало у кого получается. Много работы, встречи с друзьями, интересная книга или новая серия любимого сериала – причин, почему мы не ложимся вовремя очень много. Ivona расскажет, почему сон важен и сколько нужно спать.
Важность сна:
Когда вы думаете о том, что составляет здоровый образ жизни, на ум приходят диета и физические упражнения. По данным Национального института здоровья недосып вызывает следующие проблемы:
- более высокие показатели ожирения, высокого кровяного давления, болезней сердца, инсульта, болезни Альцгеймера, некоторых видов рака и диабета
- более высокие показатели депрессии и тревоги
- снижение внимания, памяти и способности принимать решения
- снижение координации,
- неспособность справиться со стрессом - маленькие проблемы ощущаются как большие проблемы
Сколько нужно спать:
Согласно инфографики МОЗ спать нужно:
- Новорождённым (0-3 месяца) рекомендовано спать от 14 до 17 часов
- Младенцам (4-12 месяцев) нужно спать от 12 до 16 часов
- Малышам ( 1- 2 года) необходимо спать от 11 до 14 часов
- Детям дошкольного возраста (3-5 лет) следует спать 10-13 часов
- Детям школьного возраста (6-12 лет) рекомендовано спать 9-12 часов
- Подросткам (13-18 лет) спать необходимо 8-10 часов
- Взрослым (18-60 лет) нужно спать 7 часов
Как улучшить сон:
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Ваше поведение в течение дня, особенно перед сном, влияет на качество сна. Даже несколько незначительных корректировок в некоторых случаях могут в корне изменить ситуацию.
В МОЗ рассказала и полезных привычках, которые помогут вам улучшить сон:
- Соблюдайте режим сна
Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Даже на выходных.
- Создайте спокойную атмосферу
Тихая, темная, умиротворяющая атмосфера и комфортная прохладная температура в спальне способствует здоровому сну. Вечером не включайте яркий свет.
- Уберите гаджеты
Уберите электронные устройства, в частности - телевизоры, компьютеры, смартфоны из спальни или хотя бы выключайте их за 30 минут до сна.
- Следите за рационом
Избегайте кофеина, алкоголя и большого количества пищи перед сном. В течение дня старайтесь правильно питаться.
- Не пейте перед сном
Утолить жажду перед сном можно и нужно, однако чрезмерное питье может спровоцировать проблемы со сном.
- Не курите
Не начинайте курить или бросьте эту вредную привычку. В любом случае не курите непосредственно перед сном.
- Тренируйтесь
Физическая активность в течение дня поможет вам легче заснуть ночью.
- Используйте кровать только для сна
Не ешьте в постели, не смотрите телевизор и не работайте.
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