Узнайте причины и что с этим делать.

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Нет такого человека у которого не кровоточили десны. Но мало кто задумывался, почему так происходит . Ответ на этот вопрос дала на своей страничке в Insgaram стоматолог Юлия Селютина.



Стоматолог отметила, что кровоточивость десен бывает постоянной или временной, локальной или генерализованной, затрагивающей обе челюсти.

Прежде чем подбирать лечение, нужно выявить причину:

Травма – не правильно подобраны средства гигиены, нарушены правила пользования зубной нитью или зубочисткой. Последней не рекомендуется пользоваться. Могут нанести микротравму десны, которая приведет к образованию патологических зубодесневых карманов и рецессии десны.

Гингивит, связанный с изменением гормонального фона. Распространен у подростков, беременных или при принятии определенных препаратов.

Гингивит бактериальный возникает при плохой гигиене полости рта.

Гингивит бактериальный возникает при плохой гигиене полости рта. Наличие камней или минерализованной бактериальной бляшки.

Прием кроверазжижающих препаратов.

Системные эндокринные заболевания, ВИЧ, гепатит. Большинство инфекционных заболеваний в первую очередь проявляются на слизистой полости рта. .

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Почему кровоточат десны: ответ стоматолога Depositphotos

При бактериальном гингивите необходима профессиональная чистка и правильный подбор средств по уходу за полостью рта. Первые 2 недели рекомендовано пользоваться лечебными пастами и ополаскивателями. После – поддерживающая терапия

При беременности тщательнее подбирайте средства ухода, возможно, придется скорректировать микроэлементы и попить дополнительно витамины. ✅При пародонтите тоже может понадобиться витаминотерапия.

Ну что, причину мы установили, как лечить теперь? При общих нарушениях организма обращайтесь к терапевту, иммунологу или эндокринологу

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