Почему кровоточат десны: ответ стоматолога
Узнайте причины и что с этим делать.
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Нет такого человека у которого не кровоточили десны. Но мало кто задумывался, почему так происходит . Ответ на этот вопрос дала на своей страничке в Insgaram стоматолог Юлия Селютина.
Стоматолог отметила, что кровоточивость десен бывает постоянной или временной, локальной или генерализованной, затрагивающей обе челюсти.
Прежде чем подбирать лечение, нужно выявить причину:
- Травма – не правильно подобраны средства гигиены, нарушены правила пользования зубной нитью или зубочисткой. Последней не рекомендуется пользоваться. Могут нанести микротравму десны, которая приведет к образованию патологических зубодесневых карманов и рецессии десны.
- Гингивит, связанный с изменением гормонального фона. Распространен у подростков, беременных или при принятии определенных препаратов.
Гингивит бактериальный возникает при плохой гигиене полости рта.
- Наличие камней или минерализованной бактериальной бляшки.
Прием кроверазжижающих препаратов.
Системные эндокринные заболевания, ВИЧ, гепатит. Большинство инфекционных заболеваний в первую очередь проявляются на слизистой полости рта. .
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Ну что, причину мы установили, как лечить теперь? При общих нарушениях организма обращайтесь к терапевту, иммунологу или эндокринологу
- При бактериальном гингивите необходима профессиональная чистка и правильный подбор средств по уходу за полостью рта. Первые 2 недели рекомендовано пользоваться лечебными пастами и ополаскивателями. После – поддерживающая терапия
- При беременности тщательнее подбирайте средства ухода, возможно, придется скорректировать микроэлементы и попить дополнительно витамины. ✅При пародонтите тоже может понадобиться витаминотерапия.
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