Ошибки правильного питания, которые вредят здоровью
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Когда начинаешь худеть, то хочешь побыстрее увидеть результат. Ради этого мы готовые на многое. Но в погоне за фигурой мечты можно совершить ошибки, которые могут навредить здоровью. Ivona расскажет о распространенных ошибках тех, кто правильно питается, чтобы похудеть..
- Слишком зацикливаетесь на белках, жирах или углеводах
Давно известно, что питание это 80% успеха в похудении. И желая поскорее скинуть лишнее многие начинают экспериментировать со своим рационом, и есть одну группу продуктов. Это неправильный подход. В рационе обязательно должны присутствовать белки, жиры и углеводы. Если организм будет испытывать дефицит одного из макроэлементов, то это сразу же отразится на самочувствие.
- Недостаточное количество белков в пище
Некоторые исключают из рациона белок, чтобы быстрее похудеть. Но это не самая лучшая идея. Отсутствие белка сразу же начинает отражаться на внешнем виде.
- Употребление обезжиренных или “диетических“ продуктов
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Некоторые, выбирая правильное питание считают, что рацион состоит их обезжиренных и диетических продуктов. Но не стоит забывать, что организму нужно полезные жиры для правильного метаболизма. А так же нужно помнить, что в “диетических“ продуктах много сахарозаменителей и эмульгаторов, которые уж точно не помогают худеть.
- Игнорируете плохое самочувствие
Если плохо уже больше недели, то не стоит игнорировать эти звоночки. Это значит, что организму не хватает каких-то витаминов или наоборот, что перебор с какими то продуктами. Следует пересмотреть свой рацион, а также посоветоваться с врачами.
- Зацикливаетесь на взвешивании и измерении параметров
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Каждый день взвешиваться и делать замеры – не лучшая идея. Это лишь негативно влияет на нервную систему, а также никак не ускоряет процесс похудения. Вставать на весы и делать замеры нужно раз в неделю.
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