Узнайте, какие ошибки многие допускают чаще всего.

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Когда начинаешь худеть, то хочешь побыстрее увидеть результат. Ради этого мы готовые на многое. Но в погоне за фигурой мечты можно совершить ошибки, которые могут навредить здоровью. Ivona расскажет о распространенных ошибках тех, кто правильно питается, чтобы похудеть..

Слишком зацикливаетесь на белках, жирах или углеводах

Давно известно, что питание это 80% успеха в похудении. И желая поскорее скинуть лишнее многие начинают экспериментировать со своим рационом, и есть одну группу продуктов. Это неправильный подход. В рационе обязательно должны присутствовать белки, жиры и углеводы. Если организм будет испытывать дефицит одного из макроэлементов, то это сразу же отразится на самочувствие.



Ошибки правильного питания, которые вредят здоровью pinterest.com

Недостаточное количество белков в пище

Некоторые исключают из рациона белок, чтобы быстрее похудеть. Но это не самая лучшая идея. Отсутствие белка сразу же начинает отражаться на внешнем виде.

Употребление обезжиренных или “диетических“ продуктов

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Некоторые, выбирая правильное питание считают, что рацион состоит их обезжиренных и диетических продуктов. Но не стоит забывать, что организму нужно полезные жиры для правильного метаболизма. А так же нужно помнить, что в “диетических“ продуктах много сахарозаменителей и эмульгаторов, которые уж точно не помогают худеть.



Ошибки правильного питания, которые вредят здоровью pinterest.com

Игнорируете плохое самочувствие

Если плохо уже больше недели, то не стоит игнорировать эти звоночки. Это значит, что организму не хватает каких-то витаминов или наоборот, что перебор с какими то продуктами. Следует пересмотреть свой рацион, а также посоветоваться с врачами.

Зацикливаетесь на взвешивании и измерении параметров

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Каждый день взвешиваться и делать замеры – не лучшая идея. Это лишь негативно влияет на нервную систему, а также никак не ускоряет процесс похудения. Вставать на весы и делать замеры нужно раз в неделю.



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