Привычки, которые вредят психическому здоровью
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О том, что курение, алкоголь, сидячий образ жизни негативно сказываются на здоровье известно всем. Но также есть привычки, которые вредят психическому здоровью. Они также не лучшем образом сказываются на организме и могут вызвать разные заболевания.
- Отсутствие режима
Об этом уже говорили много, но повторим еще раз. Постоянный недосып может быть причиной головных болей, агрессии, лишнего веса, рассеянности.
- Неправильное питание
Питание влияет не только на вес, но и на умственную деятельность. Именно поэтому важно, чтобы организм получал белки, жиры и углеводы. А также не стоит забывать про завтрак, обед и ужин.
- Избегание проблем
Ежедневно в нашей жизни происходит масса всего. И не стоит игнорировать возникающие вопросы. Если все откладывать на потом, то это может привести к более серьезным проблемам из-за чего может возникнуть стресс, и это также не лучшим образом скажется на здоровье.
- Привычка держать все в уме
Держать список всех своих дел в голове – не лучшая идея. Особенно если вам нужно сделать много всего. Такая привычка только вредит здоровью. Лучше использовать напоминания в гаджетах или вести ежедневник.
- Цифровая зависимость
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Зависимость от социальных сетей – это болезнь нашего времени. Сегодня же все больше людей стараются устроить себе “разгрузочные дни“ от соцсетей. Листая ленту новостей мы тратим много времени, уделяя внимание ненужной информации, из-за чего мозг не отдыхает и нам сложнее потом сконцентрироваться.
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