Узнайте, на какие привычки следует обратить внимание.

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О том, что курение, алкоголь, сидячий образ жизни негативно сказываются на здоровье известно всем. Но также есть привычки, которые вредят психическому здоровью. Они также не лучшем образом сказываются на организме и могут вызвать разные заболевания.

Отсутствие режима

Об этом уже говорили много, но повторим еще раз. Постоянный недосып может быть причиной головных болей, агрессии, лишнего веса, рассеянности.

Неправильное питание

Питание влияет не только на вес, но и на умственную деятельность. Именно поэтому важно, чтобы организм получал белки, жиры и углеводы. А также не стоит забывать про завтрак, обед и ужин.



Привычки, которые вредят психическому здоровью pinterest

Избегание проблем

Ежедневно в нашей жизни происходит масса всего. И не стоит игнорировать возникающие вопросы. Если все откладывать на потом, то это может привести к более серьезным проблемам из-за чего может возникнуть стресс, и это также не лучшим образом скажется на здоровье.

Привычка держать все в уме

Держать список всех своих дел в голове – не лучшая идея. Особенно если вам нужно сделать много всего. Такая привычка только вредит здоровью. Лучше использовать напоминания в гаджетах или вести ежедневник.

Цифровая зависимость

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Зависимость от социальных сетей – это болезнь нашего времени. Сегодня же все больше людей стараются устроить себе “разгрузочные дни“ от соцсетей. Листая ленту новостей мы тратим много времени, уделяя внимание ненужной информации, из-за чего мозг не отдыхает и нам сложнее потом сконцентрироваться.

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