Узнайте, какой хлеб рекомендует есть диетолог.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, какой хлеб лучше есть.

Диетолог отметила, что раньше хлеб готовили из цельнозерновой муки и на заквасках. Хлеб, который сейчас продается в наших магазинах, очень отдаленно напоминает тот полезный продукт. Соответственно проблем от употребления такого хлеба у нас становится гораздо больше.



Поэтому Фус рекомендует не употреблять дрожжевые хлеба из высокорафинированной чистой муки, в которой нет ни витаминов, ни минералов, ни пищевых волокон. А заменить цельнозерновым хлебом.



Можно ли есть дрожжевой хлеб: ответ диетолога depositphotos.com

Можно ли есть выпечку?

К не полезным термофильным грибкам, которые используются для выпекания хлеба, к белой рафинированной муке добавляется маргарин или спред. Спреды содержат канцерогенные вещества. Естественно, если раз в месяц съедать дрожжевую булочку, ничего страшного не случится. Но не стоит делать это базовым продуктом в своем питании.

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Сбалансированная еда всегда дает больше насыщения. Если в вашем рационе будет больше растительной еды, неочищенной, нерафинированной, вам меньше будет хотеться есть таких продуктов питания.



Поэтому хлеб лучше выбирать цельнозерновой. А дрожжевую выпечку употреблять крайне редко.

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