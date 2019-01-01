Обезвоживание организма может вызвать различные негативные последствия и даже стать причиной преждевременного старения.

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Обезвоживание летом – это достаточно распространенная проблема, когда негативно сказывается на здоровье и внешнем виде. Кожа становится сухой, все больше появляется морщин. Поэтому летом очень важно следить за водным балансом. Ivona расскажет, как избежать обезвоживания организма в жаркую погоду.

Что такое обезвоживание?

Обезвоживание - это когда в организм происходит потеря воды и соли. Вода для поддержания объема крови и кровяного давления, а также для обеспечения правильного функционирования организма. Наряду с водой, организму также необходимы электролиты, которые обычно содержатся в крови, других жидкостях и клетках.



Как уберечься от обезвоживания организма в жаркую погоду pinterest

Зачем нам вода?

Человеческое тело состоит из почти 60 процентов воды. Говорят, что ткани мозга состоят примерно из 85 процентов воды.



Чаще всего потеря жидкости происходит во время тяжелой физической работы. Но в сильную жару даже такие простые задачи, как работа в саду, ходьба или езда на велосипеде, могут быть причиной быстрой потери жидкости.

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Маленькие дети чувствуют жару сильнее, чем взрослые. Именно поэтому дети в автомобилях нуждаются в специальной защите от жары, так как машины могут очень быстро нагреваться. Например, припаркованный запертый автомобиль может очень быстро достичь опасно высоких температур, даже если окна приоткрыты. Никогда не оставляйте ребенка в припаркованной машине - ваш ребенок может быстро перегреться и произойдет обезвоживание, что может привести к фатальным последствиям.



Как уберечься от обезвоживания организма в жаркую погоду pinterest

Этапы обезвоживания

Ранние стадии обезвоживания обычно не имеют признаков или симптомов, но если мучает сильная жажда, стоит обратить внимание.

К симптомам обезвоживания относятся

головная боль;

сухая кожа;

усталость;

головокружение;

спазмы в руках и ногах.

сильная жажда и сухость во рту и на языке;

учащенный пульс;

темная желтая моча;

запавшие глаза;

Если в жаркую погоду у ребенка или у кого-то из взрослых, с которыми находитесь рядом появляется головокружение, тошнота или слабость, отнесите их в помещение или в тень. Дайте выпить воды. Обратиться к врачу, если симптомы ухудшаются или длятся более часа.



Если сухая, красная кожа, учащенный пульс, он выглядит сбитым с толку или в бреду, или ему очень жарко, этот человек находится в чрезвычайной опасности, и вам следует немедленно обратиться к врачу.

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В жаркую погоду увеличивается риск появления судорог, теплового истощения и теплового удар. В тяжелых случаях обезвоживание и тепловой удар могут привести к смерти.



Как уберечься от обезвоживания организма в жаркую погоду pinterest

Как бороться с обезвоживанием в жаркую погоду

Обязательно в жару нужно пить воду. Она помогает снизить температуру тела и заменить жидкость, которая теряется при потоотделении.

Соки, сладкие воды, кофе или алкогольные напитки, не могут заменить воду. Хоть в них и есть вода, но также там содержатся ингредиенты, которые обезвоживают.

Ешьте фрукты и овощи, в которых содержится много воды. Например, огурец, кабачок, перец, абрикосы, персики, черная смородина, спаржа.

Без надобности не выходите на улицу в солнцепек.

На улице тренироваться лучше всего утром или вечером

Пользуйтесь солнцезащитным кремом.

Не забывайте про головной убор.

Отдавайте предпочтение одежде светлых цветов из натуральных тканей.

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