Узнайте, можно ли похудеть с помощью чая.

Читай также: Что делать, если не хочется завтракать: совет диетолога

Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, что следует знать о чаях для похудения.



Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ отметила, многие люди, особенно женщины, желая получить быстрый эффект в снижении веса, прибегают к помощи различных специальных чаев и напитков. На самом деле, популярные чаи с надписями “Слим“, “Fit“, “Фигура“ и т.д., вводят в заблуждение. Производители подобных средств спекулируют на том, что люди путают лишний жир и лишний вес. Увидев меньшие цифры на весах вы радуетесь, хотя в зеркале ничего не изменилось.



Что делает чай для похудения?

Такой чай не что иное, как смесь трав, стимулирующих работу пищеварительной и мочевыделительной системы. Поэтому обладает мочегонным или слабительным действием. А иногда и оба действия сразу. В результате из организма выводится часть воды и и происходит опорожнение кишечника. Весы покажут “похудение“ на несколько кг.



Как чай для похудения влияет на организм: ответ диетолога pinterest

Вы хотели избавиться от жировых отложений, но они, к сожалению, так не оставят вас. А вода вернется так же быстро, как и ушла.

Вредно ли это?

Читай также: Диетолог объяснила, почему организму нужен холестерин

Да, если ими злоупотреблять, это может нанести серьезный вред организму. Частое применение чаев приводит к водно-электролитных нарушениям, негативным изменениям бактериальной флоры кишечника и проблемам в его работе, выпадению волос и ухудшению состояния кожи и ногтей, как результат плохого усвоения витаминов и минералов.

Поэтому надо помнить - за счет только чая похудеть не удастся.



Коррекция вашего рациона, соблюдение режима питания с регулярными физическими нагрузками приведут вас к красивому и здоровому телу. Никак иначе.



Ранее мы писали, какие йогурты полезны.