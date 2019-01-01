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Как чай для похудения влияет на организм: ответ диетолога

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Узнайте, можно ли похудеть с помощью чая.
Как чай для похудения влияет на организм: ответ диетолога
Как чай для похудения влияет на организм: ответ диетолога
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Популярный украинский диетолог Светлана Фус  на своей страничке в Facebook рассказала, что следует знать о чаях для похудения.

Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ отметила, многие люди, особенно женщины, желая получить быстрый эффект в снижении веса, прибегают к помощи различных специальных чаев и напитков. На самом деле, популярные чаи с надписями “Слим“, “Fit“, “Фигура“ и т.д.,  вводят в заблуждение. Производители подобных средств спекулируют на том, что люди путают лишний жир и лишний вес. Увидев меньшие цифры на весах вы радуетесь, хотя в зеркале ничего не изменилось.
 

  • Что делает чай для похудения?

Такой чай не что иное, как смесь трав, стимулирующих работу пищеварительной и мочевыделительной системы. Поэтому обладает мочегонным или слабительным действием. А иногда и оба действия сразу. В результате из организма  выводится часть воды и и происходит опорожнение кишечника. Весы покажут “похудение“ на несколько кг.

Как чай для похудения влияет на организм: ответ диетолога
Как чай для похудения влияет на организм: ответ диетолога
pinterest

Вы хотели избавиться от жировых отложений, но они, к сожалению, так не оставят вас. А вода вернется так же быстро, как и ушла.

  • Вредно ли это?

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Да, если ими злоупотреблять, это может нанести серьезный вред организму. Частое применение чаев приводит к водно-электролитных нарушениям, негативным изменениям бактериальной флоры кишечника и проблемам в его работе, выпадению волос и ухудшению состояния кожи и ногтей, как результат плохого усвоения витаминов и минералов.
Поэтому надо помнить - за счет только чая похудеть не удастся.

Коррекция вашего рациона, соблюдение режима питания с регулярными физическими нагрузками приведут вас к красивому и здоровому телу. Никак иначе.

Ранее мы писали, какие йогурты полезны. 

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Теги: диетолог, Светлана Фус, похудение, советы диетолога
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Источник: facebook.com

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