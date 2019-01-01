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Диетолог рассказала, какие жиры нужно избегать

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Узнайте, почему некоторые жиры нужно стараться избегать.
Диетолог рассказала, какие жиры нужно избегать
Диетолог рассказала, какие жиры нужно избегать
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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, какие жиры должны отсутствовать в рационе.

Диетолог проекта“ Зважені та щасливі“ отметила, что  трансжиры - это практически единственный жир, который не обладает никакими полезными свойствами. Его избыток в рационе ухудшает липидный обмен. 
Трансжиры получают, перерабатывая ненасыщенные жиры в насыщенные. Их используют, чтобы продлить срок годности продуктов. 

В основном трансжиры содержатся в тех, продуктах питания, которые изготавливаются на основе маргарина - как правило это кондитерские изделия: торты, печенья, и т.д.; чипсах; пережаренных жирах (пирожки, пончики, чебуреки, фастфуд).Повышают уровень холестерина и приводят к ожирению.

Диетолог рассказала, какие жиры нужно избегать
Диетолог рассказала, какие жиры нужно избегать
pinterest

Кроме того нужно следить за количеством насыщенных жиров (молочные продукты- сливки, сливочное масло, сыры, жирные сорта мяса). Поскольку с избытком насыщенных жирных кислот поступает большое количество холестерина. И хотя он нам и нужен для синтеза витамина Д и гормонов, в том числе серотонина - гормона радости. Поэтому, при дефиците холестерина можно впасть в депрессию. Но его избыточное поступление может нарушать холестериновый обмен в организме - провоцируя развитие атеросклероза.

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Также не рекомендуется использовать любые растительные масла для жарки, при высоких температурах превышающих температуру дымления они будут терять свои полезные свойства.

Ранее мы писали, какими полезными свойствами обладает черная смородина. 

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Теги: жиры, советы диетолога, Светлана Фус
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Источник: instagram.com

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