Узнайте, почему некоторые жиры нужно стараться избегать.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, какие жиры должны отсутствовать в рационе.

Диетолог проекта“ Зважені та щасливі“ отметила, что трансжиры - это практически единственный жир, который не обладает никакими полезными свойствами. Его избыток в рационе ухудшает липидный обмен.

Трансжиры получают, перерабатывая ненасыщенные жиры в насыщенные. Их используют, чтобы продлить срок годности продуктов.



В основном трансжиры содержатся в тех, продуктах питания, которые изготавливаются на основе маргарина - как правило это кондитерские изделия: торты, печенья, и т.д.; чипсах; пережаренных жирах (пирожки, пончики, чебуреки, фастфуд).Повышают уровень холестерина и приводят к ожирению.



Диетолог рассказала, какие жиры нужно избегать pinterest

Кроме того нужно следить за количеством насыщенных жиров (молочные продукты- сливки, сливочное масло, сыры, жирные сорта мяса). Поскольку с избытком насыщенных жирных кислот поступает большое количество холестерина. И хотя он нам и нужен для синтеза витамина Д и гормонов, в том числе серотонина - гормона радости. Поэтому, при дефиците холестерина можно впасть в депрессию. Но его избыточное поступление может нарушать холестериновый обмен в организме - провоцируя развитие атеросклероза.

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Также не рекомендуется использовать любые растительные масла для жарки, при высоких температурах превышающих температуру дымления они будут терять свои полезные свойства.



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