А не пора ли пересмотреть свой рацион?

"Белая смерть": 7 признаков того, что вы едите слишком много соли pinterest.com

Исключить полностью соль из рациона человек невозможно. Она жизненно необходима для нормального функционирования нашего организма. Однако чрезмерное увлечение солью может привести к неприятным последствиями и необратимым изменениям в человеческом организме. Как понять, что потребление соли лучше сократить, какие основные признаки “передозировки“ солью, расскажет Ivona.

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1. Вы стали хуже соображать

Чрезмерное употребление соли может влиять на когнитивные функции головного мозга. Особенно это заметно у людей преклонного возраста, когда функционирование почек угасает и они не справляются с переработкой даже того количества соли, которое считается нормой.

"Белая смерть": 7 признаков того, что вы едите слишком много соли pinterest.com

2. Вас часто мучает жажда

Избыток соли нарушает водно-солевой баланс в организме, восполнить который помогает вода, которая помогает почкам вывести лишнее из организма. Чрезмерное употребление соли и, как результат, воды, увеличивает нагрузку на почки и на сердечно-сосудистую систему человека, ведь избыточная жидкость провоцирует увеличение объема крови.

3. У вас отекают руки, ноги или лицо

Дополнительная жидкость задерживается не только в крови, но и в мягких тканях тела. Из-за этого возникает отечность или припухлости.

"Белая смерть": 7 признаков того, что вы едите слишком много соли pinterest.com

4. У вас высокое артериальное давление

Увеличенный объем крови вследствие повышенного содержания воды и соли в организме усиливает и давление на стенки сосудов, из-за чего вы можете часто испытывать головные боли, а артериальное давление на тонометре показывает слишком высокие цифры.

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5. У вас болит поясница

На самом деле у вас могут болеть почки из-за повышенной нагрузки, с которой им приходится справляться. Таким образом они сигнализируют о том, что работаю на износ и вам пора пересмотреть свой рацион.

"Белая смерть": 7 признаков того, что вы едите слишком много соли pinterest.com

6. У вас часто болит живот

Конечно, болезней, симптомом которых являются боли в животе, великое множество. Если неприятные ощущения и дискомфорт продолжаются с завидной регулярностью, вам следует обратиться к врачу. Однако одним из катализаторов этих болезней может стать именно чрезмерное употребление поваренной соли: она является излюбленным лакомством некоторых бактерий, провоцирующих язвы и другие заболевания желудка.

"Белая смерть": 7 признаков того, что вы едите слишком много соли pinterest.com

7. Вы любите фастфуд

Это, все же, скорее не следствие, а причина повышенного уровня соли в организме. Но если вы - любитель вредной еды, то уровень соли у вас наверняка выше необходимого. Даже если до сих пор это не доставляет вам неудобств или дискомфорта, со временем вы можете стать “счастливым“ обладателем одного из симптомов, приведенных выше.

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