Привычки, которые провоцируют головную боль
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Кто не сталкивался с головной болью? Часто мы списываем все на усталость, большую нагрузку на работе. Вы знали, что некоторые привычки тоже могут быть причиной головной боли?
- Неправильная обувь
Из-за высокого каблука, обуви не по размеру или неудобной колодки может происходить смещение центра тяжести позвоночника и увеличивается нагрузка на шейный отдел, что провоцирует головные боли.
- Тяжелые сумки
Привычка носить тяжелые сумки провоцирует боли в области плечи, и также может происходить смещение центра тяжести позвоночника.
- Подушки
Слишком высокие подушки могут быть причиной спазмов в шее, что проводит к головным болям.
- Пропуск приема пищи
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Регулярный пропуск завтрака или обеда может привести к обезвоживанию, из-за чего могут появиться головные боли.
- Плохая осанка
Сутулость ни к чему хорошему не приведет. Она провоцирует спазмы мышц шеи, раздражение нервов в задней части головы, что вызывает головные боли.
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