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Привычки, которые провоцируют головную боль

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Если часто мучает головная боль, обратите внимание на эти привычки.
Привычки, которые провоцируют головную боль
Привычки, которые провоцируют головную боль
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Кто не сталкивался с головной болью? Часто мы списываем все на усталость, большую нагрузку на работе. Вы знали, что некоторые привычки  тоже могут быть причиной головной боли?

  • Неправильная обувь

Из-за высокого каблука, обуви не по размеру или неудобной колодки может происходить смещение центра тяжести позвоночника и увеличивается нагрузка на шейный отдел, что провоцирует головные боли.

Привычки, которые провоцируют головную боль
Привычки, которые провоцируют головную боль
depositphotos.com

  • Тяжелые сумки

Привычка носить тяжелые сумки провоцирует боли в области плечи, и также может происходить смещение центра тяжести позвоночника.

  • Подушки

Слишком высокие подушки могут быть причиной спазмов в шее, что проводит к головным болям.

Привычки, которые провоцируют головную боль
Привычки, которые провоцируют головную боль
depositphotos.com

  • Пропуск приема пищи

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Регулярный пропуск завтрака или обеда может привести к обезвоживанию, из-за чего могут появиться головные боли.

  • Плохая осанка

Сутулость ни к чему хорошему не приведет. Она провоцирует спазмы мышц шеи, раздражение нервов в задней части головы, что вызывает  головные боли.

Ранее мы писали, какие симптомы защемления нерва.

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Теги: головная боль, привычки
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Источник: Ivona.bigmir.net

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