Узнайте, что должно быть в рационе.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус регулярно делится советами, как питаться правильно. В этот раз диетолог проекта “Зважені та щасливі“ рассказала на своей страничке в Facebook, какие продукты помогают сохранить молодость.

Гладкая, ровная, здоровая кожа - главное украшение женщины в любое время года. Правильное питание помогает поддерживать ее в нормальном состоянии. Витамин Е играет в этом важную роль.

Его еще называют “витамином молодости“.

Фус отметила, что основная польза витамина Е - он мощный антиоксидант и кардиопротектор, участвует в синтезе различных гормонов. Он обладает противовоспалительными свойствами, повышает иммунитет - клетки тканей тела становятся более устойчивыми к воздействию внешней среды.

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Диетолог обратила внимание на то, что витамин Е не синтезируется в организме человека и обязательно должен поступать с пищей. Поэтому в рационе всегда должно быть достаточно этого витамина.



В каких продуктах содержится витамин молодости: ответ диетолога pinterest

Высокое количество витамина Е содержится в основном в растительных продуктах, особенно в свежих, необработанных овощах и зерновых, много его в растительных маслах.Важно знать, что свет разрушает витамин Е во время хранения продуктов, а тепло - в процессе приготовления. Максимум витамина после обработки сохраняют растительные масла холодного отжима, поэтому они считаются более полезными.Фус рекомендует включить в рацион продукты, которые можно есть без приготовления - ростки пшеницы, лесные и грецкие орехи, миндаль, семена, яичные желтки, шпинат, листовую зелень, помидоры.

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Суточная потребность взрослого человека в витамине Е составляет около 15 мг. Такое количество содержится в 30 г подсолнечного масла или в 100 г оливкового. Но это не значит, что мы должны набирать необходимое количество витамина Е только из этих источников. Это важно понимать.

Витамин Е жирорастворимый, поэтому может накапливаться в организме и вызывать интоксикацию. Большое превышение дозы витамина может не предотвращать, а наоборот, вызвать проблемы со здоровьем.



В каких продуктах содержится витамин молодости: ответ диетолога facebook.com/svetlanafus/

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