Лето диктует свои условия, в том числе и в отношении питания.

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Пришло долгожданное лето, а с ним и жара. Кто-то спасается кондиционерами, кто-то холодными напитками. Общеизвестно, что люди едят меньше, когда жарко, и что они едят “более легкую“ и “более холодную“ пищу. Разберемся, что есть летом, и как еда поможет перенести жару.

Что происходит с нашей системой пищеварения и аппетита, когда нам жарко?

Если летом вам не хочется есть, вы не одиноки. Сезонные изменения, включая температуру и длительность светового дня, влияют на наш аппетит. Летом наш аппетит имеет тенденцию к снижению, особенно когда нам жарко. Одна из причин этого заключается в том, что организм пытается урегулировать температуру тела, сокращая функции, выделяющие тепло, такие как переваривание пищи.



Что есть в жару pinterest

Как питаться в жару?

Пейте воду

Этот пункт, пожалуй, является самым важным в вопросе охлаждения организма. Во время жары мы потеем и соответственно теряем воду, а с ней и минералы. Поскольку водно-солевой баланс является для нас жизненно-важным, то следует не забывать выпивать достаточное для вас количество чистой питьевой воды. Отличным решением будет добавление в нее лимона и мяты, которые не только охладят организм и восстановят воду, но и освежат в летний зной. В этот же пункт добавим продукты с высоким содержанием воды в составе, например, огурцы (но не как замену воде).

Исходя из предыдущего пункта, важно обеспечить свой организм необходимыми минералами, которые мы теряем вместе с потом. В обязательном порядке – калий и натрий. Добавляем в наш ежедневный рацион источники этих микроэлементов (соль, фасоль, орехи).

Охлаждающая еда – не выход

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Холодные лимонады, смузи и мороженое могут показаться отличным выбором, чтобы немного охладиться. Тем не менее холодная еда и напитки могут дать вам лишь первоначальный охлаждающий эффект, но он недолговечен. Потребление пищи само по себе приводит к повышению температуры, так как процесс пищеварения генерирует тепло. А дальше – простая физика. Если при потреблении продуктов средней температуры ваше тело выделяет определенное количество тепла для регуляции, то холодная еда соответственно заставляет выделять еще большее тепло. Таким образом, вам может стать еще жарче. Горячая пища повышает температуру тела, поскольку запускает наш метаболизм. Это способствует потоотделению, которое оказывает охлаждающее действие.



Что есть в жару pinterest

Острая еда

Вас может удивить, но острая еда помогает справляться с жарой. Работает это по тому же принципу, что и с холодной едой, путем повышения температуры и ее регуляции организмом.

Белки и углеводы

Ваше тело нуждается в белке, независимо от погоды, однако организму его сложнее усваивать. Летом отдайте предпочтение растительным белкам и животным белкам из птицы, рыбы и молочных продуктов. Потреблением красного мяса в летнее время лучше не увлекаться.

Овощи и фрукты

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Лето – поистине “золотая“ пора для любителей овощей и фруктов. Прилавки пестрят разнообразие ароматных ягод, а овощи наконец-то приобретают вкус. Пользуйтесь этим периодом сполна. Но не забывайте, что питание должно быть сбалансированным, и сидеть на одних овощах и фруктах – плохой выбор.



Что есть в жару pinterest

Алкоголь

Как бы вам не хотелось прохладного пива или коктейля, алкоголь – не лучший напиток для жары, так как нарушает терморегуляцию и подвергает излишней нагрузке сердце и сосуды. Если вдруг так случилось, что потребления алкоголя не избежать (так бывает?), тогда выбирайте напитки с низким содержанием спирта и большим содержанием воды.

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Помните, что как летом, так и в другие сезоны, необходимо придерживаться рационального питания, которое обеспечит ваш организм всеми необходимыми элементами. Больше двигайтесь, ешьте меньше “тяжелой“ пищи (жареное, жирное) и тогда жара не станет для вас концом света.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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