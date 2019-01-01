Безопасны ли сахарозаменители?

Как выбрать продукты с сахарозаменителями и насколько они безопасны, читайте в нашем материале.

Сахарозаменители входят в ТОП-10 у фитоняшек и “пэпэ“ адептов, так как позволяют полностью заменить сахар по вкусу и при этом содержат минимальное количество калорий. Тем не менее искусственные подсластители часто являются причиной горячих споров.

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С одной стороны, утверждают, что они повышают риск развития рака и негативно влияют на уровень сахара в крови и здоровье кишечника. С другой стороны, большинство органов здравоохранения считают их безопасными, и многие люди успешно используют их при снижении массы тела. Разберемся, где правда, а где миф.

Что такое искусственные подсластители?

Искусственные подсластители, или заменители сахара, являются химическими веществами, добавляемыми в некоторые продукты питания и напитки для придания им сладкого вкуса. Обычно, такие подсластители еще более сладкие, чем столовый сахар и требуют меньших дозировок при добавлении в еду и напитки. Самые популярные искусственные подсластители: сукралоза, эритрол, ксилитол, сукразит.

Cахарозаменители Pinterest.com

Влияние подсластителей на аппетит и вес

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Искусственные подсластители популярны среди людей, которые пытаются похудеть. Некоторые ученые считают, что искусственные подсластители могут на самом деле увеличить аппетит и способствовать увеличению веса за счет того, что они имеют сладкий вкус, но им не хватает калорий, содержащихся в других продуктах со сладким вкусом, что так или иначе вызывает чувство голода. Было даже высказано предположение, что подсластители могут вызывать тягу к сладкой пище.

Хотя эти теории правдоподобны, многие недавние исследования не поддерживают идею о том, что искусственные подсластители увеличивают голод или потребление калорий.

Фактически, некоторые исследования показали, что участники наоборот менее голодны и потребляют меньше калорий, когда они заменяют сладкие продукты и напитки искусственно подслащенными альтернативами.

Cахарозаменители Pinterest.com

Что касается контроля веса, некоторые обсервационные исследования указывают на связь между потреблением искусственно подслащенных напитков и ожирением. Тем не менее, рандомизированные контролируемые исследования - золотой стандарт в научных исследованиях - сообщают, что искусственные подсластители могут фактически уменьшить массу тела, массу жира и объем талии.

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Более того, выбор искусственно подслащенных продуктов вместо продуктов с добавлением сахара может снизить количество потребляемых вами ежедневных калорий, а, как мы знаем, именно дефицит калорий является основой снижения веса.

Сахарозаменители при диабете

Диабетики могут извлечь выгоду из выбора искусственных подсластителей, поскольку их сладость не вызывает сопутствующего повышения уровня сахара в крови. Хотя на данный момент исследований не так много, тем не менее имеются доказательства в пользу использования искусственных подсластителей среди диабетиков.

Cахарозаменители Pinterest.com

Влияние сахарозаменителей на кишечник

Бактерии в кишечнике играют важную роль для здоровья. Дисбаланс этих бактерий может привести к увеличению веса, скачкам уровня сахара в крови, метаболическому синдрому, ослаблению иммунной системы и нарушению сна.

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В одном из недавних исследований искусственный подсластитель сахарин нарушил баланс кишечных бактерий у четырех из семи здоровых участников, не привыкших их употреблять. Это единственное на сегодняшний день исследование. Необходимы дополнительные исследования, прежде чем можно будет сделать убедительные выводы.

Если вы не представляете свою жизнь без сладкого, то сахарозаменители смогут стать отличной альтернативой столовому сахару и помочь в процессе похудения. Тем не менее, вероятность негативных последствий толком не изучена и может отличаться у разных людей. Если вы решили использовать сахарозаменители в рационе, начните с небольших порций и проследите за реакцией своего организма.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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