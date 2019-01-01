Узнайте, на что следует обратить внимание.

Признаки того, что вы едите много сахара depositphotos.com

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Кто не любит сладости? И хоть о вреде сахара известно давно, но полностью его исключить невозможно. Но все хорошо в меру. Если есть слишком много сладкого, то это негативно скажется на здоровье, и речь не только о лишних килограммах. Ivona расскажет, как признаки указывают на избыточное потребление сахара.

Постоянная усталость

Когда сахар в крови больше, чем нужно, то организму сложно правильно хранить и перерабатывать глюкозу.

Частые простуды

Если вы стали слишком часто болеть, то возможно причина в большом количестве сахара в рационе. Давно известно, что сладкое негативно сказывается на иммунной системе.



Признаки того, что вы едите много сахара depositphotos.com

Затуманенное сознание

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Если вы стали замечать, что рассеяны после еды, возможно, у вас повышен уровень сахара. Высокий уровень сахара в крови резко повышается и быстро падает, что может вызывать когнитивные проблемы и нарушения.

Сладкое перестало быть сладким

Еще недавно одной ложки сахара хватало, а теперь чай кажется не сладким? Сахар может менять вкусовую чувствительность. Если его много в крови, то может быть привыкание вкусовых рецепторов. Из-за этого со временем организм начинает все больше и больше требовать сладкого.



Признаки того, что вы едите много сахара depositphotos.com

Проблемы с кожей

Кто не знаете, что из-за чрезмерного употребления сахара появляются прыщи? Но, тем не менее, напомним еще раз об этом.Большое количество сладкого вызывает воспаление кожных покровов.

Сухость во рту

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Жажда и сухость во рту говорят о том, что в рационе много сахара и это приводит к обезвоживанию. Особенно это часто происходит летом. Чтобы восстановить водный баланс нужно пить воду, лучше если она будет без газа, и конечно же, без сахара.

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