Анита Луценко рассказала, как полюбить свое тело

Узнайте, что советует главный фитнес-тренер страны.

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram рассказала несколько советов, которые помогут полюбить свое тело.

Как полюбить свое тело:

Каждое утро начать делать зарядку!

Любую: сурию, суставную гимнастику, “6 ,12,18 жемчужин“, “око возражения“, любой комплекс упражнений, пробежку- все равно ! Это задаст вектор на весь день! Утром вложив силы в тело- ты будешь уважительно к нему относиться весь день.⠀

Начать чувствовать когда у тебя есть голод и когда его нет?!

Советы диетологов про время, что и как есть - это прекрасно, но вообще тело, если вы на него обратите внимание - вам даст ответы на все вопросы, что есть и нет. И во сколько и какие ощущения после любой еды именно у вас. А аппетит- это лучшая приправа к любому блюду.

Занимайтесь спортом в удовольствие!

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Не ломитесь за всеми. Кому-то пилатес , кому-то тренажёрный или танцы и тд...не насилуйте себя! ⠀

Не гните все время в одну сторону!

Перенапряжение мышц также плохо как и полное бездействие....растягивайтесь, смотрите на свою осанку- ощущения! Если вы скованны в движениях - пора на растяжку!

Хвалите себя, верьте в себя- реально вообще всё!

Гонка за красивым телом - выматывает! Стремление к своему, классному, довольному, упругому телу, которое даёт свободу в жизни - это кайф!

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