Анита Луценко рассказала, как полюбить свое тело
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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram рассказала несколько советов, которые помогут полюбить свое тело.
Как полюбить свое тело:
- Каждое утро начать делать зарядку!
Любую: сурию, суставную гимнастику, “6 ,12,18 жемчужин“, “око возражения“, любой комплекс упражнений, пробежку- все равно ! Это задаст вектор на весь день! Утром вложив силы в тело- ты будешь уважительно к нему относиться весь день.⠀
- Начать чувствовать когда у тебя есть голод и когда его нет?!
Советы диетологов про время, что и как есть - это прекрасно, но вообще тело, если вы на него обратите внимание - вам даст ответы на все вопросы, что есть и нет. И во сколько и какие ощущения после любой еды именно у вас. А аппетит- это лучшая приправа к любому блюду.
- Занимайтесь спортом в удовольствие!
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Не ломитесь за всеми. Кому-то пилатес , кому-то тренажёрный или танцы и тд...не насилуйте себя! ⠀
- Не гните все время в одну сторону!
Перенапряжение мышц также плохо как и полное бездействие....растягивайтесь, смотрите на свою осанку- ощущения! Если вы скованны в движениях - пора на растяжку!
- Хвалите себя, верьте в себя- реально вообще всё!
Гонка за красивым телом - выматывает! Стремление к своему, классному, довольному, упругому телу, которое даёт свободу в жизни - это кайф!
Как полюбить своё тело?! ⠀ ① Каждое утро начать делать зарядку! Любую: Сурию, суставную гимнастику, «6 «,12,18 жемчужин», «око возражения», любой комплекс упражнений, пробежку- все равно ! Это задаст вектор на весь день! Утром вложив силы в тело- ты будешь уважительно к нему относиться весь день. ⠀ ② Начать чувствовать когда у тебя есть голод и когда его нет?! Советы диетологов про время, что и как есть - это прекрасно, но вообще тело, если вы на него обратите внимание - вам даст ответы на все вопросы, что есть и нет. И во сколько и какие ощущения после любой Еды именно у вас. А аппетит- это лучшая приправа к любому блюду ;) ⠀ ③ Занимайтесь спортом в удовольствие! Не ломитесь за всеми. Кому-то пилатес , кому-то тренажёрный или танцы и тд...не насилуйте себя! @puma ⠀ ④ Не гните все время в одну сторону! Перенапряжение мышц также плохо как и полное бездействие....растягивайтесь, смотрите на свою осанку- ОШУЩЕНИЯ! если вы скованны в движениях - пора на растяжку! Ну или на пилон 😅🙌🏻 ⠀ ⑤ Хвалите себя, верьте в себя- реально вообще всё! ⠀ Гонка за красивым телом - выматывает! Стремление к СВОЕМУ, классному, довольному, упругому телу, которое даёт свободу в жизни - это кайф! #pumawomen #puma#жизньвкайф#sexybody#fitbody
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