Психосоматические заболевания сегодня: причины и лечение
Нам часто советуют меньше переживать, больше заниматься собой и во всем находить позитив. “Все болезни от нервов“, - говорят знающие люди и с этим нельзя не согласиться. Хоть в состояние организма вмешиваются вирусы, истинную причину заболеваний стоит искать в другом, простыми словами – в голове. А этим занимается психосоматика.
Итак, психосоматика изучает влияние психологических факторов на возникновение телесных заболеваний. Как известно, Иоганн Хайнрот изучал психосоматику, а после него идею поддержали известные психиатры Зигмунд Фрейд и Франц Александер. Но и сейчас это направление в медицине и в психологии актуально.
Читай также: Сильнейшая магнитная буря ожидается в начале декабря 2018 года (обновлено)
Доктор психологических наук, профессор, директор Института психологии им. Г.С. Костюка НАПН Украины Сергей Максименко пояснил, какие есть причины возникновения психосоматических заболеваний, какие бывают и как их лечить.
Многие считают, что причиной психосоматических заболеваний является стресс или пережитый страх. Но на самом деле причин значительно больше: стресс, страх, скрытая злость, противоречивая информация, чувства нереализованной потребности, чувство вины, депрессия и т.д. Все зависит от человека, как он ведет себя в нестандартной ситуации.
Сергей Максименко говорит:
Психосоматические заболевания уже являются защитной функцией организма на раздражители, чтобы не привести его к срыву нервной деятельности, основных корковых процессов. Болезни – это внутренние и внешние проявления стрессогенного влияния, которое может привести к летальному исходу. Например, стресс – это аварийный режим для экстренных случаев. Но проблема в том, что он “включается“ совершенно мимо воли человека.
Практически с каждым годом список психосоматических заболеваний пополняется, но основные Сергей Максименко перечислил ниже с причинами их возникновения:
- Бронхиальная астма. Это заболевание возникает после пережитого страха или стресса. Страх вызывает задержку дыхания, учащение пульса, повышается артериальное давление. Организм, таким образом, ставит себе блокаду.
- Сахарный диабет. Причиной возникновения этого заболевания называют сильный стресс, испуг или эмоциональное напряжение.
- Псориаз. Это заболевания возникает на почве тревоги, стресса, чувства безысходности. Псориаз поражает в основном кожу.
- Эссенциальная артериальная гипертензия. Это заболевание возникает у чересчур мнительных людей, которые принимаю все близко к сердцу. Основной признак заболевания – длительное повышенное артериальное давление.
- Заболевания аллергического характера, однако, оно тоже возникает на почве пережитого стресса.
- Болезни почек часто возникают у людей, которые неспособны уступать во взаимодействии и быть гибким. Нагрузка на работе, недосып и раздраженность могут вызвать эти болезни.
- Онкозаболевания. Существует множество причин, которые могут послужить толчком для возникновения таких болезней: пережитое горе, неразделенные чувства, одиночество.
- Сексуальные расстройства. Этим страдают как мужчины, так и женщины и причиной часто бывает чувство вины, чувство страха быть неудовлетворенным, боязнь причинить боль и т.п.
- Заболевания горла, ангина связаны в первую очередь с обидами и невысказанным мнениям, страхом быть не услышанным.
Что касается лечения психосоматических заболеваний, то это длительный процесс, который требует взвешенного прогнозированного пути человека. В первую очередь – это самонастрой и самовнушение, а также самогипноз. Это нужно для понимания причин возникновение болезни, прислушивания к своему организму. Для начала можно применять приемы, которые помогают расслабиться (йога, медитация, аутогенная тренировка). Конечно же, нужно обращаться к специалистам (дерматолог, онколог, гастроэнтеролог и т.п.).
Стоит отметить, что стрессовый период для всех был во время Революции Достоинства. Тогда появились различные общественные группы помощи. Так, и в Институте психологии им.Г.С. Костюка в этот период появился “Кризисный центр медико-психологической помощи“. Поэтому, участникам и ветеранам АТО и населению в стрессовой ситуации лучше обратиться к квалифицированным специалистам.
Напомним, ранее мы писали, как можно избавиться от косточки на ноге.
Полная версия правил