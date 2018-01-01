Психосоматические заболевания сегодня: причины и лечение

Что такое психосоматические заболевания и как их лечить: объяснение доктора психологических наук.

Нам часто советуют меньше переживать, больше заниматься собой и во всем находить позитив. “Все болезни от нервов“, - говорят знающие люди и с этим нельзя не согласиться. Хоть в состояние организма вмешиваются вирусы, истинную причину заболеваний стоит искать в другом, простыми словами – в голове. А этим занимается психосоматика.

Итак, психосоматика изучает влияние психологических факторов на возникновение телесных заболеваний. Как известно, Иоганн Хайнрот изучал психосоматику, а после него идею поддержали известные психиатры Зигмунд Фрейд и Франц Александер. Но и сейчас это направление в медицине и в психологии актуально.

Читай также: Сильнейшая магнитная буря ожидается в начале декабря 2018 года (обновлено)

Доктор психологических наук, профессор, директор Института психологии им. Г.С. Костюка НАПН Украины Сергей Максименко пояснил, какие есть причины возникновения психосоматических заболеваний, какие бывают и как их лечить.

Сергей Максименко пресс-служба

Многие считают, что причиной психосоматических заболеваний является стресс или пережитый страх. Но на самом деле причин значительно больше: стресс, страх, скрытая злость, противоречивая информация, чувства нереализованной потребности, чувство вины, депрессия и т.д. Все зависит от человека, как он ведет себя в нестандартной ситуации.

Сергей Максименко говорит:

Психосоматические заболевания уже являются защитной функцией организма на раздражители, чтобы не привести его к срыву нервной деятельности, основных корковых процессов. Болезни – это внутренние и внешние проявления стрессогенного влияния, которое может привести к летальному исходу. Например, стресс – это аварийный режим для экстренных случаев. Но проблема в том, что он “включается“ совершенно мимо воли человека.

Практически с каждым годом список психосоматических заболеваний пополняется, но основные Сергей Максименко перечислил ниже с причинами их возникновения:

Бронхиальная астма. Это заболевание возникает после пережитого страха или стресса. Страх вызывает задержку дыхания, учащение пульса, повышается артериальное давление. Организм, таким образом, ставит себе блокаду.

Это заболевание возникает после пережитого страха или стресса. Страх вызывает задержку дыхания, учащение пульса, повышается артериальное давление. Организм, таким образом, ставит себе блокаду. Сахарный диабет. Причиной возникновения этого заболевания называют сильный стресс, испуг или эмоциональное напряжение.

Причиной возникновения этого заболевания называют сильный стресс, испуг или эмоциональное напряжение. Псориаз. Это заболевания возникает на почве тревоги, стресса, чувства безысходности. Псориаз поражает в основном кожу.

Это заболевания возникает на почве тревоги, стресса, чувства безысходности. Псориаз поражает в основном кожу. Эссенциальная артериальная гипертензия. Это заболевание возникает у чересчур мнительных людей, которые принимаю все близко к сердцу. Основной признак заболевания – длительное повышенное артериальное давление.

Это заболевание возникает у чересчур мнительных людей, которые принимаю все близко к сердцу. Основной признак заболевания – длительное повышенное артериальное давление. Заболевания аллергического характера , однако, оно тоже возникает на почве пережитого стресса.

, однако, оно тоже возникает на почве пережитого стресса. Болезни почек часто возникают у людей, которые неспособны уступать во взаимодействии и быть гибким. Нагрузка на работе, недосып и раздраженность могут вызвать эти болезни.

часто возникают у людей, которые неспособны уступать во взаимодействии и быть гибким. Нагрузка на работе, недосып и раздраженность могут вызвать эти болезни. Онкозаболевания. Существует множество причин, которые могут послужить толчком для возникновения таких болезней: пережитое горе, неразделенные чувства, одиночество.

Существует множество причин, которые могут послужить толчком для возникновения таких болезней: пережитое горе, неразделенные чувства, одиночество. Сексуальные расстройства. Этим страдают как мужчины, так и женщины и причиной часто бывает чувство вины, чувство страха быть неудовлетворенным, боязнь причинить боль и т.п.

Этим страдают как мужчины, так и женщины и причиной часто бывает чувство вины, чувство страха быть неудовлетворенным, боязнь причинить боль и т.п. Заболевания горла, ангина связаны в первую очередь с обидами и невысказанным мнениям, страхом быть не услышанным.

Что касается лечения психосоматических заболеваний, то это длительный процесс, который требует взвешенного прогнозированного пути человека. В первую очередь – это самонастрой и самовнушение, а также самогипноз. Это нужно для понимания причин возникновение болезни, прислушивания к своему организму. Для начала можно применять приемы, которые помогают расслабиться (йога, медитация, аутогенная тренировка). Конечно же, нужно обращаться к специалистам (дерматолог, онколог, гастроэнтеролог и т.п.).

Стоит отметить, что стрессовый период для всех был во время Революции Достоинства. Тогда появились различные общественные группы помощи. Так, и в Институте психологии им.Г.С. Костюка в этот период появился “Кризисный центр медико-психологической помощи“. Поэтому, участникам и ветеранам АТО и населению в стрессовой ситуации лучше обратиться к квалифицированным специалистам.

Напомним, ранее мы писали, как можно избавиться от косточки на ноге.