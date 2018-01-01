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Сильнейшая магнитная буря ожидается в начале декабря 2018 года (обновлено)

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Когда будут магнитные бури в декабре 2018 года: узнайте прогноз активности солнца в начале зимы и на Новый год 2019.
Магнитные бури в декабре 2018: прогноз на месяц
Магнитные бури в декабре 2018: прогноз на месяц
depositphotos.com

Прогноз магнитных бурь на декабрь 2018 года Ivona специально публикует для метеозависимых людей. Уже завтра, в первый день декабря 2018, ожидается сильная магнитная буря, которая продлится все выходные – субботу и воскресенье. Поэтому лучше отложите серьезную физическую работу или эмоциональную нагрузку на ближайшие выходные и поберегите свое здоровье.

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Также серьезная магнитная буря прогнозируется в конце месяца. Зато на Новый год 2019 геомагнитная обстановка обещает быть спокойной, так что можно праздновать, не опасаясь ухудшения самочувствия и головных болей из-за влияния Солнца. Имейте в виду, что Солнце будет проявлять активность на протяжении всего декабря 2018, хотя всплески в основном будут незначительными.

Если вы будете знать о состоянии геомагнитной обстановки на ближайший месяц, вам легче будет сориентироваться и подкорректировать свои планы, чтобы поберечь здоровье и общее самочувствие, а также заранее подготовиться к неожиданностям и капризам Солнца на долгожданные новогодние праздники.

Магнитные бури в декабре 2018 года по числам

Магнитные колебания ожидаются 3, 4, 7, 8, 18, 28, 30 числа.

Магнитные бури в декабре прогнозируются на 1, 2 и 29 числа.

Магнитные бури в декабре 2018 года – плохое самочувствие

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Во время магнитных бурь и серьезных геомагнитных колебаний чувствительные к ним люди часто испытывают головные боли, бессонницу, нарушение работы сердечнососудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, а также перемены настроения, стрессы и депрессии.

Как легче пережить магнитные бури в декабре 2018 года:

  • ограничьте серьезную физическую нагрузку;
  • отложите на более подходящее время работу, требующую повышенного внимания;
  • старайтесь избегать стрессовых ситуаций, скандалов, выяснения отношений;
  • чаще отдыхайте и бывайте на свежем воздухе;
  • следите за своим самочувствием, артериальным давлением и выполняйте рекомендации врачей;
  • питайтесь правильно, особенно в дни магнитных бурь, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, натуральные соки и отвары, молочная диета и нежирное мясо.
  • откажитесь от алкогольных напитков в период магнитных бурь.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие выходные дни будут на Новый год 2019 в Украине.

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Теги: магнитные бури, магнитные бури в декабре 2018, головная боль, солнце, самочувствие, здоровье
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Источник: ivona bigmir)net

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