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Косточка на ноге: как избавиться и причины появления

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Все, что нужно знать о косточке на ноге, и самые эффективные способы, как от нее избавиться.
Косточка на ноге: как избавиться, причины появления, фото
Косточка на ноге: как избавиться, причины появления, фото
depositphotos.com

Сегодня множество людей, особенно женщин, не понаслышке знают, что такое косточка на ноге и чем это чревато. Косточка на ноге выражается не только визуально, когда человек попросту не может подобрать обувь, но и физически – сильными болями и дискомфортом. Как бороться с распространенной проблемой и почему она возникает – расскажет Ivona.

Почему появляется косточка на ноге? И почему преимущественно у женщин (дамы сталкиваются с проблемой в 20 раз чаще чем мужчины)? Дело в том, что еще с рождения стопы женщин гораздо эластичнее, чем у мужчин, и, соответственно, более подвержены риску травмироваться и деформироваться. Получается, что девушкам необходимо бережно относиться к ногам, уделять должное внимание выбору обуви, которая должна быть качественной и с ортопедической подошвой. На деле же сложно представить женщину, которая не носит обувь на каблуке, сжимающую стопу и оказывающую на нее колоссальную нагрузку. Когда мы говорим: «Красота требует жертв», сами порой не осознаем всю серьезность данной фразы.

Одна из причин появления косточки на ноге - неудобная обувь
Одна из причин появления косточки на ноге - неудобная обувь
depositphotos.com

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Кроме того, косточка на ноге передается «по наследству». Если мама или бабушка страдали от аналогичного недуга, старайтесь с особой бережностью относиться к стопам. Модный рынок сегодня пестрит различными моделями обуви, и каждая женщина может выбрать для себя одновременно удобную и изящную пару. И помните, что скупой платит дважды – сначала за некачественную обувь, а со временем и за вред, который она приносит.

Если вы сталкивались с проблемой, заранее объясните ребенку наследственность и побеспокойтесь за его здоровье. Не стоит полагать, что косточка на ноге может появиться лишь после сорока, врачи утверждают, что недуг может дать о себе знать и в 12-летнем возрасте.

Косточка на ноге может появиться в любом возрасте
Косточка на ноге может появиться в любом возрасте
depositphotos.com

К причинам появления косточки на ноге относят также плоскостопие, постоянную и длительную ходьбу, а также избыточный вес. Все эти факторы оказывают нагрузку на стопы, что вызывает вальгусную деформацию пальца стопы – именно так данную проблему называют в медицине. Более того, никакой косточки как таковой и нет – такое впечатление создается из-за сильного наклонения большого пальца.

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Важно отметить, что в зависимости от стадии, могут усиливаться симптомы недуга. Так, при первой стадии наблюдается смещение пальца не более чем на 20 градусов, а болевые ощущения отсутствуют; на второй стадии палец смещается до 30 градусов, боль ощущается при длительной ходьбе; третья стадия подразумевает смещение до 50 градусов, при этом человеку становится больно ходить; четвертая стадия чревата еще более печальными последствиями – воспаление в виде существенного смещения – более 50 градусов, может негативно влиять и на остальные фаланги пальцев.

Существует четыре стадии деформации ступни
Существует четыре стадии деформации ступни
depositphotos.com

Избавиться от косточки на ноге врачи рекомендуют как можно раньше, чтобы предотвратить дальнейшее развитие. Но как это сделать быстро и максимально эффективно? Во-первых, не стоит ставить диагноз самостоятельно. Как только вы заметили минимальную деформацию и дискомфорт, необходимо обратиться к специалисту – ортопеду, который только после осмотра и рентгена поставит точный диагноз и назначит индивидуальное лечение.

Часто пациентам на первой стадии советуют носить бандаж, который удерживает палец в необходимом положении. Разумеется, носить бандаж под обувь удастся вряд ли, поэтому в основном его надевают на ночь. А вот под обувь можно носить специальные прокладки, предотвращающие давление на косточку, а также ортопедические стельки. Большой плюс состоит в том, что таким способом лечить косточку на ноге можно в домашних условиях. Помимо этого, пациентам в обязательном порядке назначают курс лечебной физкультуры, массажа, а также аппаратные процедуры. Все эти методы показаны лишь тем, кто пребывает на начинающей стадии, и помогут предотвратить дальнейшее развитие деформации, но не решат проблему в корне.

Бандаж на косточку на ноге
Бандаж на косточку на ноге
depositphotos.com

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Чтобы избавиться от косточки на ноге, без хирургического вмешательства не обойтись, особенно людям со смещением более 30 градусов. Именно после хирургической коррекции палец станет в правильное положение. Сегодня существует несколько десятков методик – в зависимости от стадии, а какая необходима именно вам – сообщит ортопед.

Как избавиться от косточки на ноге народными средствами? Никак. Вы можете лишь на время облегчить свои страдания – снизить боль. Конечно, вы можете наносить йодовую сетку или прикладывать различные компрессы, но, повторимся, народные средства лишь на время снимут боль, а деформация тем временем лишь будет прогрессировать. Советуем максимально оперативно обратиться к ортопеду и заняться реальным устранением проблемы.

Как мы уже отметили, одной из причин развития косточки на ноге является избыточный вес, а чтобы предотвратить его появление, необходимо регулярно проверять индекс массы тела. Рассчитать его легко, если воспользоваться простой формулой.

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Теги: здоровье, новости, косточка на ноге, косточка, ноги, шишка на ноге, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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