Косточка на ноге: как избавиться и причины появления

Все, что нужно знать о косточке на ноге, и самые эффективные способы, как от нее избавиться.

Сегодня множество людей, особенно женщин, не понаслышке знают, что такое косточка на ноге и чем это чревато. Косточка на ноге выражается не только визуально, когда человек попросту не может подобрать обувь, но и физически – сильными болями и дискомфортом. Как бороться с распространенной проблемой и почему она возникает – расскажет Ivona.

Почему появляется косточка на ноге? И почему преимущественно у женщин (дамы сталкиваются с проблемой в 20 раз чаще чем мужчины)? Дело в том, что еще с рождения стопы женщин гораздо эластичнее, чем у мужчин, и, соответственно, более подвержены риску травмироваться и деформироваться. Получается, что девушкам необходимо бережно относиться к ногам, уделять должное внимание выбору обуви, которая должна быть качественной и с ортопедической подошвой. На деле же сложно представить женщину, которая не носит обувь на каблуке, сжимающую стопу и оказывающую на нее колоссальную нагрузку. Когда мы говорим: «Красота требует жертв», сами порой не осознаем всю серьезность данной фразы.

Одна из причин появления косточки на ноге - неудобная обувь depositphotos.com

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Кроме того, косточка на ноге передается «по наследству». Если мама или бабушка страдали от аналогичного недуга, старайтесь с особой бережностью относиться к стопам. Модный рынок сегодня пестрит различными моделями обуви, и каждая женщина может выбрать для себя одновременно удобную и изящную пару. И помните, что скупой платит дважды – сначала за некачественную обувь, а со временем и за вред, который она приносит.

Если вы сталкивались с проблемой, заранее объясните ребенку наследственность и побеспокойтесь за его здоровье. Не стоит полагать, что косточка на ноге может появиться лишь после сорока, врачи утверждают, что недуг может дать о себе знать и в 12-летнем возрасте.

Косточка на ноге может появиться в любом возрасте depositphotos.com

К причинам появления косточки на ноге относят также плоскостопие, постоянную и длительную ходьбу, а также избыточный вес. Все эти факторы оказывают нагрузку на стопы, что вызывает вальгусную деформацию пальца стопы – именно так данную проблему называют в медицине. Более того, никакой косточки как таковой и нет – такое впечатление создается из-за сильного наклонения большого пальца.

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Важно отметить, что в зависимости от стадии, могут усиливаться симптомы недуга. Так, при первой стадии наблюдается смещение пальца не более чем на 20 градусов, а болевые ощущения отсутствуют; на второй стадии палец смещается до 30 градусов, боль ощущается при длительной ходьбе; третья стадия подразумевает смещение до 50 градусов, при этом человеку становится больно ходить; четвертая стадия чревата еще более печальными последствиями – воспаление в виде существенного смещения – более 50 градусов, может негативно влиять и на остальные фаланги пальцев.

Существует четыре стадии деформации ступни depositphotos.com

Избавиться от косточки на ноге врачи рекомендуют как можно раньше, чтобы предотвратить дальнейшее развитие. Но как это сделать быстро и максимально эффективно? Во-первых, не стоит ставить диагноз самостоятельно. Как только вы заметили минимальную деформацию и дискомфорт, необходимо обратиться к специалисту – ортопеду, который только после осмотра и рентгена поставит точный диагноз и назначит индивидуальное лечение.

Часто пациентам на первой стадии советуют носить бандаж, который удерживает палец в необходимом положении. Разумеется, носить бандаж под обувь удастся вряд ли, поэтому в основном его надевают на ночь. А вот под обувь можно носить специальные прокладки, предотвращающие давление на косточку, а также ортопедические стельки. Большой плюс состоит в том, что таким способом лечить косточку на ноге можно в домашних условиях. Помимо этого, пациентам в обязательном порядке назначают курс лечебной физкультуры, массажа, а также аппаратные процедуры. Все эти методы показаны лишь тем, кто пребывает на начинающей стадии, и помогут предотвратить дальнейшее развитие деформации, но не решат проблему в корне.

Бандаж на косточку на ноге depositphotos.com

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Чтобы избавиться от косточки на ноге, без хирургического вмешательства не обойтись, особенно людям со смещением более 30 градусов. Именно после хирургической коррекции палец станет в правильное положение. Сегодня существует несколько десятков методик – в зависимости от стадии, а какая необходима именно вам – сообщит ортопед.

Как избавиться от косточки на ноге народными средствами? Никак. Вы можете лишь на время облегчить свои страдания – снизить боль. Конечно, вы можете наносить йодовую сетку или прикладывать различные компрессы, но, повторимся, народные средства лишь на время снимут боль, а деформация тем временем лишь будет прогрессировать. Советуем максимально оперативно обратиться к ортопеду и заняться реальным устранением проблемы.

Как мы уже отметили, одной из причин развития косточки на ноге является избыточный вес, а чтобы предотвратить его появление, необходимо регулярно проверять индекс массы тела. Рассчитать его легко, если воспользоваться простой формулой.