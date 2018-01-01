Как правильно париться в бане: основные правила

Помогает ли баня похудеть и как правильно париться?

Казалось бы, что может быть проще, чем париться в бане. Кто бы мог подумать, что в этой простой процедуре - париться в бане, есть правила и рекомендации. А они есть, и очень полезно знать, как же правильно и с пользой для здоровья париться в бане.

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Существует огромное количество нюансов: от выбора веника до того, сколько можно сидеть в бане и как это правильно делать. Человек, парящийся в бане, может причинить своему здоровью вред, если не будет знать обычных правил. Но начнем мы, пожалуй, из пользы и вреда бани.

Польза и вред бани:

Польза и вред бани depositphotos.com

Баня полезна, если у вас:

Суставные и мышечные боли

Гипертония

Вегетососудистая дистония и мигрень

Болезни почек и мочеполовой системы

Болезни органов дыхания

Дряблость кожных покровов

Баня вредна, если у вас:

Онкологические заболевания

Проблемы с сердцем

Эпилептические припадки

Период обострения хронических заболеваний дыхательных путей

Как париться в русской бане?

Правила пребывания в русской бане depositphotos.com

Первое, что вы должны знать, так это то, что перед баней не надо наедаться. Старайтесь перекусить за час-полтора до того, как пойдете на процедуру. А второе, но не менее важное, для оздоровления в бане вам надо исключить прием алкоголя во время процесса.

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Париться в русской бане не надо часто. Специалисты рекомендуют это делать 1-2 раза в неделю - это максимум. Такая периодичность похода в баню поможет вам закалить свой организм и избавиться от болезней в будущем.

Основные рекомендации: что делать перед тем, как париться в русской бане:

входить в парную, ополоснитесь под душем (вода вдуше должна быть 36-38 градусов, чтобы подготовить ваш организм к бане);

мыться в душе с мылом лучше после того, как вы попарились в бане и больше не планируете это делать;

принимая душ нельзя мочить волосы (можете получить тепловой удар);

Основные рекомендации: как правильно париться:

заходов в парную может быть несколько, обычно 5-7;

между заходами в парилку надо делать перерывы (по времени столько, сколько вы парились);

первый раз заходят, чтобы прогреться и привыкнуть к тепловым нагрузкам;

60°C – примерно таким должен быть режим тепла;

заход в парилку не должен длиться дольше 3-10 минут;

второе посещение— до 10-15 минут;

во время второго захода можно использовать веник (который вы пропарили еще в первый заход);

в последующие заходы температура в бане может повышаться (следите за своим самочувствием);

максимальная длительность пребывания там – 20-25минут.

Что делать в бане после того, как попарились:

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После бани полезно делать разные косметические процедуры (растирание, масочки и другие процедуры с добавлением меда и кофе), которые эффективны при распаривании тела. Не забывайте, что перед выходом на улицу вам необходимо принять душ и остыть (ведь вы можете заболеть, если сразу после этого выйдете на улицу, особенно в холодную погоду).

Как париться в бане с веником?

Есть определенные правила использования веника в бане depositphotos.com

Основные действия:

опахивание – маховые движения веником в сторону парящегося;

потряхивание – встряхивание веником под потолком парной и кратковременное прижатие горячих веточек к пояснице, стопам, лопаткам;

похлестывание – хлесткие удары веником по коже;

поглаживание – медленное поглаживание веником вдоль тела;

постегивание – попеременное поглаживание и хлесткие удары веником;

компресс – опускание веника на тело парящегося с плотным прижатием в течение 4-5с.

Какой веник выбрать?

Какой веник лучше выбрать depositphotos.com

Берёзовый. Считается лидером среди банных веников. Полезен курильщикам и тем, кто страдает заболеваниями лёгочных путей, также помогает вернуть эластичность коже и избавить её от морщин. Дубовый. Снимает воспаления с сухой и жирной кожи. Его рекомендуют для спортсменов и людей с повышенным давлением. Липовый. С таким веником можно уменьшить головные боли и улучшить сон. Черёмуховый. Рекомендуется для женщин, поскольку не такой грубый, как предыдущие варианты. Хвойный. Таже хороший вариант для того, чтобы попариться, но его рекомендуют запарить с добавлением в него листья других деревьев. Эвкалиптовый. Отличный вариант, который благоприятно влияет на ваше здоровье, но считается самым дорогим из веников.

Можно ли похудеть, если ходить париться в бане:

При походе в баню можно сбросить до 2 кг depositphotos.com

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Тут ответ однозначный - можно. Только если вы туда ходите не поесть, а правильно попариться. За один сеанс посещения можно избавиться до 2 кг веса. А все потому что баня благоприятно влияет на следующие процессы:

расширение кровеносных сосудов;

расслабление мышц;

убыстрение сокращений сердца;

увеличение потребления кислорода;

интенсивное выделение углекислого газа;

активизация обменных процессов;

улучшение кровоснабжения мышц и кожи;

раскрытие пор кожи;

отшелушивание омертвевших клеток кожи.

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