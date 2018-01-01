Как правильно париться в бане: основные правила
Казалось бы, что может быть проще, чем париться в бане. Кто бы мог подумать, что в этой простой процедуре - париться в бане, есть правила и рекомендации. А они есть, и очень полезно знать, как же правильно и с пользой для здоровья париться в бане.
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Существует огромное количество нюансов: от выбора веника до того, сколько можно сидеть в бане и как это правильно делать. Человек, парящийся в бане, может причинить своему здоровью вред, если не будет знать обычных правил. Но начнем мы, пожалуй, из пользы и вреда бани.
Польза и вред бани:
Баня полезна, если у вас:
- Суставные и мышечные боли
- Гипертония
- Вегетососудистая дистония и мигрень
- Болезни почек и мочеполовой системы
- Болезни органов дыхания
- Дряблость кожных покровов
Баня вредна, если у вас:
- Онкологические заболевания
- Проблемы с сердцем
- Эпилептические припадки
- Период обострения хронических заболеваний дыхательных путей
Как париться в русской бане?
Первое, что вы должны знать, так это то, что перед баней не надо наедаться. Старайтесь перекусить за час-полтора до того, как пойдете на процедуру. А второе, но не менее важное, для оздоровления в бане вам надо исключить прием алкоголя во время процесса.
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Париться в русской бане не надо часто. Специалисты рекомендуют это делать 1-2 раза в неделю - это максимум. Такая периодичность похода в баню поможет вам закалить свой организм и избавиться от болезней в будущем.
Основные рекомендации: что делать перед тем, как париться в русской бане:
- входить в парную, ополоснитесь под душем (вода вдуше должна быть 36-38 градусов, чтобы подготовить ваш организм к бане);
- мыться в душе с мылом лучше после того, как вы попарились в бане и больше не планируете это делать;
- принимая душ нельзя мочить волосы (можете получить тепловой удар);
Основные рекомендации: как правильно париться:
- заходов в парную может быть несколько, обычно 5-7;
- между заходами в парилку надо делать перерывы (по времени столько, сколько вы парились);
- первый раз заходят, чтобы прогреться и привыкнуть к тепловым нагрузкам;
- 60°C – примерно таким должен быть режим тепла;
- заход в парилку не должен длиться дольше 3-10 минут;
- второе посещение— до 10-15 минут;
- во время второго захода можно использовать веник (который вы пропарили еще в первый заход);
- в последующие заходы температура в бане может повышаться (следите за своим самочувствием);
- максимальная длительность пребывания там – 20-25минут.
Что делать в бане после того, как попарились:
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После бани полезно делать разные косметические процедуры (растирание, масочки и другие процедуры с добавлением меда и кофе), которые эффективны при распаривании тела. Не забывайте, что перед выходом на улицу вам необходимо принять душ и остыть (ведь вы можете заболеть, если сразу после этого выйдете на улицу, особенно в холодную погоду).
Как париться в бане с веником?
Основные действия:
- опахивание – маховые движения веником в сторону парящегося;
- потряхивание – встряхивание веником под потолком парной и кратковременное прижатие горячих веточек к пояснице, стопам, лопаткам;
- похлестывание – хлесткие удары веником по коже;
- поглаживание – медленное поглаживание веником вдоль тела;
- постегивание – попеременное поглаживание и хлесткие удары веником;
- компресс – опускание веника на тело парящегося с плотным прижатием в течение 4-5с.
Какой веник выбрать?
- Берёзовый. Считается лидером среди банных веников. Полезен курильщикам и тем, кто страдает заболеваниями лёгочных путей, также помогает вернуть эластичность коже и избавить её от морщин.
- Дубовый. Снимает воспаления с сухой и жирной кожи. Его рекомендуют для спортсменов и людей с повышенным давлением.
- Липовый. С таким веником можно уменьшить головные боли и улучшить сон.
- Черёмуховый. Рекомендуется для женщин, поскольку не такой грубый, как предыдущие варианты.
- Хвойный. Таже хороший вариант для того, чтобы попариться, но его рекомендуют запарить с добавлением в него листья других деревьев.
- Эвкалиптовый. Отличный вариант, который благоприятно влияет на ваше здоровье, но считается самым дорогим из веников.
Можно ли похудеть, если ходить париться в бане:
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Тут ответ однозначный - можно. Только если вы туда ходите не поесть, а правильно попариться. За один сеанс посещения можно избавиться до 2 кг веса. А все потому что баня благоприятно влияет на следующие процессы:
- расширение кровеносных сосудов;
- расслабление мышц;
- убыстрение сокращений сердца;
- увеличение потребления кислорода;
- интенсивное выделение углекислого газа;
- активизация обменных процессов;
- улучшение кровоснабжения мышц и кожи;
- раскрытие пор кожи;
- отшелушивание омертвевших клеток кожи.
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