Что делать, если ощущаете боль в области пупка.

Боль в области пупка: что делать, как лечить, фото depositphotos.com

Боль в области пупка часто не вызывает негодования у человека, и мы думаем, что все само собой пройдет. Но это не так. Боль в области пупка может стать сигналом серьезного заболевания.

Запускать важный сигнал – боль в животе нельзя, ведь зачастую причины таких болей могут быть очень серьезными.

Причины болей в пупке:

Причин боли в пупке существует много depositphotos.com

Болит слева от пупка:

кишечная непроходимость;

заворот сигмовидной кишки;

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онкология кишечника, при которой поражаются сегменты этого органа в его левой части;

проблема с брюшной аортой;

болезни Крона;

внематочная беременность;

разрыв яичника;

эндометриоз;

киста.

Боль в области пупка справа:

внематочная беременность;

разрыв яичника;

гепатит;

камни в желчном пузыре;

аппендицит.

Болит выше пупка:

гастрит;

воспаление слизистой оболочки желудка;

язвы желудка;

язвы двенадцатиперстной кишки;

проблема с поджелудочной железой;

рак желудка.

Болит под пупком:

предменструальный синдром;

воспалительные процессы половых органов;

патологии мочеполовой системы;

сальпингит (воспаление маточных труб);

непроходимость нижних отделов кишечника;

различные разновидности пупковой грыжи;

атеросклероз сосудов, снабжающих кровью кишечник;

синдром раздраженного кишечника;

аневризм брюшной аорты.

Виды боли и что это означает:

Ноющая боль:

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может свидетельствовать о метеоризме. Часто сопровождает непроходимостью кишечника, проблемой мочеполовой системы, хронический энтерит и даже опухоли различного характера;

такую боль в области пупка испытывают беременные. Но это естественная реакция организма на растягивание кожи живота.

Тянущая боль:

может появится при беременности и при растяжении стенок брюшной полости.

Такая боль в области пупка может возникнуть из-за проблем с проходимостью кишечника и с мочеполовой системой.

Сильная боль:

если вы чувствуете сильную боль, тогда это может означать, что это проявление патологии;

боль в области пупка появляется при аппендиците, онкологических патологиях, завороте кишок и пупковой грыже.

Колющая боль:

характерна для проблем органов желудочно-кишечного тракта в острой стадии протекания;

при такой боли врачи также обращают свое внимание на то, что у человека может быть воспаление аппендицита, холецистита, панкреатита и проблем с мочеполовой системы у женщин.

Схваткообразная боль:

схваткообразные боли характерны для кишечной непроходимости и сопутствующему этой патологии скоплению в кишечнике газов и кала.

Затяжная боль:

может быть симптомом перитонита – воспаления листков брюшины (при этом боль может усиливаться или уменьшаться, если вы будете менять позу).

​Боль в пупке при беременности:

С болью в пупке при беременности стоит быть очень осторожными depositphotos.com

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Врачи уточняют, что в первом триместре женщины часто ощущают боль в пупке. Это связанно с усилением кровообращения, ростом матки. На более поздних сроках – это связанно с увеличением веса ребенка. Боль возникает в связи с тем, что мышцы тазового дна растягиваются, матка давит на мочевой пузырь и прямую кишку. Медицинская помощь при этом состоянии не требуется, но все же к врачу обратиться нужно.

Когда стоит обращаться к врачу при болях в пупке:

Если боль не проходит в течении 6 часов или же часто дает о себе знать, тогда вам необходимо обратится к врачу. Не занимайтесь самолечением, ведь вы можете себе навредить, поскольку самостоятельно не сможете определить причину боли.

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