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Боль в области пупка: что делать, как лечить

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Что делать, если ощущаете боль в области пупка.
Боль в области пупка: что делать, как лечить, фото
Боль в области пупка: что делать, как лечить, фото
depositphotos.com

Боль в области пупка часто не вызывает негодования у человека, и мы думаем, что все само собой пройдет. Но это не так. Боль в области пупка может стать сигналом серьезного заболевания. 

Запускать важный сигнал – боль в животе нельзя, ведь зачастую причины таких болей могут быть очень серьезными.

Причины болей в пупке:

Причин боли в пупке существует много
Причин боли в пупке существует много
depositphotos.com

  • Болит слева от пупка:
  • кишечная непроходимость;
  • заворот сигмовидной кишки;

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  • онкология кишечника, при которой поражаются сегменты этого органа в его левой части;
  • проблема с брюшной аортой;
  • болезни Крона;
  • внематочная беременность;
  • разрыв яичника;
  • эндометриоз;
  • киста.

Боль в области пупка справа:

  • внематочная беременность;
  • разрыв яичника;
  • гепатит;
  • камни в желчном пузыре;
  • аппендицит.

Болит выше пупка:

  • гастрит;
  • воспаление слизистой оболочки желудка;
  • язвы желудка;
  • язвы двенадцатиперстной кишки;
  • проблема с поджелудочной железой;
  • рак желудка.

Болит под пупком:

  • предменструальный синдром;
  • воспалительные процессы половых органов;
  • патологии мочеполовой системы;
  • сальпингит (воспаление маточных труб);
  • непроходимость нижних отделов кишечника;
  • различные разновидности пупковой грыжи;
  • атеросклероз сосудов, снабжающих кровью кишечник;
  • синдром раздраженного кишечника;
  • аневризм брюшной аорты.

Виды боли и что это означает:

Ноющая боль:

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  • может свидетельствовать о метеоризме. Часто сопровождает непроходимостью кишечника, проблемой мочеполовой системы, хронический энтерит и даже опухоли различного характера;
  • такую боль в области пупка испытывают беременные. Но это естественная реакция организма на растягивание кожи живота.

Тянущая боль:

  • может появится при беременности и при растяжении стенок брюшной полости.
  • Такая боль в области пупка может возникнуть из-за проблем с проходимостью кишечника и с мочеполовой системой.

Сильная боль:

  • если вы чувствуете сильную боль, тогда это может означать, что это проявление патологии;
  • боль в области пупка появляется при аппендиците, онкологических патологиях, завороте кишок и пупковой грыже.

Колющая боль:

  • характерна для проблем органов желудочно-кишечного тракта в острой стадии протекания;
  • при такой боли врачи также обращают свое внимание на то, что у человека может быть воспаление аппендицита, холецистита, панкреатита и проблем с мочеполовой системы у женщин.

Схваткообразная боль:

  • схваткообразные боли характерны для кишечной непроходимости и сопутствующему этой патологии скоплению в кишечнике газов и кала.

Затяжная боль:

  • может быть симптомом перитонита – воспаления листков брюшины (при этом боль может усиливаться или уменьшаться, если вы будете менять позу).

Боль в пупке при беременности:

С болью в пупке при беременности стоит быть очень осторожными
С болью в пупке при беременности стоит быть очень осторожными
depositphotos.com

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Врачи уточняют, что в первом триместре женщины часто ощущают боль в пупке. Это связанно с усилением кровообращения, ростом матки. На более поздних сроках – это связанно с увеличением веса ребенка. Боль возникает в связи с тем, что мышцы тазового дна растягиваются, матка давит на мочевой пузырь и прямую кишку. Медицинская помощь при этом состоянии не требуется, но все же к врачу обратиться нужно.

Когда стоит обращаться к врачу при болях в пупке:

Если боль не проходит в течении 6 часов или же часто дает о себе знать, тогда вам необходимо обратится к врачу. Не занимайтесь самолечением, ведь вы можете себе навредить, поскольку самостоятельно не сможете определить причину боли.

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Теги: здоровье, пупок, боль в пупке, боль, боль в животе, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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