Боль в области пупка: что делать, как лечить
Боль в области пупка часто не вызывает негодования у человека, и мы думаем, что все само собой пройдет. Но это не так. Боль в области пупка может стать сигналом серьезного заболевания.
Запускать важный сигнал – боль в животе нельзя, ведь зачастую причины таких болей могут быть очень серьезными.
Причины болей в пупке:
- Болит слева от пупка:
- кишечная непроходимость;
- заворот сигмовидной кишки;
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- онкология кишечника, при которой поражаются сегменты этого органа в его левой части;
- проблема с брюшной аортой;
- болезни Крона;
- внематочная беременность;
- разрыв яичника;
- эндометриоз;
- киста.
Боль в области пупка справа:
- внематочная беременность;
- разрыв яичника;
- гепатит;
- камни в желчном пузыре;
- аппендицит.
Болит выше пупка:
- гастрит;
- воспаление слизистой оболочки желудка;
- язвы желудка;
- язвы двенадцатиперстной кишки;
- проблема с поджелудочной железой;
- рак желудка.
Болит под пупком:
- предменструальный синдром;
- воспалительные процессы половых органов;
- патологии мочеполовой системы;
- сальпингит (воспаление маточных труб);
- непроходимость нижних отделов кишечника;
- различные разновидности пупковой грыжи;
- атеросклероз сосудов, снабжающих кровью кишечник;
- синдром раздраженного кишечника;
- аневризм брюшной аорты.
Виды боли и что это означает:
Ноющая боль:
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- может свидетельствовать о метеоризме. Часто сопровождает непроходимостью кишечника, проблемой мочеполовой системы, хронический энтерит и даже опухоли различного характера;
- такую боль в области пупка испытывают беременные. Но это естественная реакция организма на растягивание кожи живота.
Тянущая боль:
- может появится при беременности и при растяжении стенок брюшной полости.
- Такая боль в области пупка может возникнуть из-за проблем с проходимостью кишечника и с мочеполовой системой.
Сильная боль:
- если вы чувствуете сильную боль, тогда это может означать, что это проявление патологии;
- боль в области пупка появляется при аппендиците, онкологических патологиях, завороте кишок и пупковой грыже.
Колющая боль:
- характерна для проблем органов желудочно-кишечного тракта в острой стадии протекания;
- при такой боли врачи также обращают свое внимание на то, что у человека может быть воспаление аппендицита, холецистита, панкреатита и проблем с мочеполовой системы у женщин.
Схваткообразная боль:
- схваткообразные боли характерны для кишечной непроходимости и сопутствующему этой патологии скоплению в кишечнике газов и кала.
Затяжная боль:
- может быть симптомом перитонита – воспаления листков брюшины (при этом боль может усиливаться или уменьшаться, если вы будете менять позу).
Боль в пупке при беременности:
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Врачи уточняют, что в первом триместре женщины часто ощущают боль в пупке. Это связанно с усилением кровообращения, ростом матки. На более поздних сроках – это связанно с увеличением веса ребенка. Боль возникает в связи с тем, что мышцы тазового дна растягиваются, матка давит на мочевой пузырь и прямую кишку. Медицинская помощь при этом состоянии не требуется, но все же к врачу обратиться нужно.
Когда стоит обращаться к врачу при болях в пупке:
Если боль не проходит в течении 6 часов или же часто дает о себе знать, тогда вам необходимо обратится к врачу. Не занимайтесь самолечением, ведь вы можете себе навредить, поскольку самостоятельно не сможете определить причину боли.
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