Как рассчитать индекс массы тела: простая формула

Правильно посчитать индекс массы тела для мужчин, женщин и детей вы сможете после прочтения нашей статьи.

Сегодня все большую популярность набирает здоровый образ жизни и разумное потребление продуктов питания. Многие осознают, что от веса напрямую зависит состояние здоровья человека, ведь при его избытке вы рискуете стать пациентом гастроэнтеролога, диетолога, кардиолога и многих других врачей.

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Чтобы понять, нуждается ли ваш образ жизни в корректировке, необходимо учитывать не только вес, а подходить к вопросу комплексно. Как правильно рассчитать индекс массы тела для мужчин, женщин и детей, а также узнать его норму вы сможете после прочтения статьи Ivona.

Индекс массы тела depositphotos.com

На самом деле, чтобы рассчитать индекс массы тела, вам не понадобятся особые познания в области математики, необходимо лишь воспользоваться простой формулой:

Вес (в килограммах) : квадрат роста (в метрах)

К примеру, если вы весите 65 кг при росте 175 см, рассчитать индекс массы тела необходимо следующим образом: 65 : (1,75х1,75) = 21,2.

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Важно отметить, что данная формула действует для мужчин и женщин, но не подходит для детей. Кроме того, результат – довольно относительный. Так, мужчина спортивного телосложения может весить 110-120 кг при росте 195 см, и это вовсе не значит, что у него ожирение – мышечная масса дает о себе знать. Если у вас есть повод для беспокойства, для более точного результата советуем обратиться к специалисту.

Таблица результатов расчета индекса массы тела:

Таблица результатов рассчета индекса массы тела depositphotos.com

Следовательно, если индекс массы тела составляет менее 18,5 либо более 25 – вам необходимо задуматься об образе жизни и внести корректировки на данном этапе. Если же индекс массы тела – менее 16 или более 30 – следует кардинально изменить систему питания, заняться спортом, но прежде всего – обратиться к врачу, который примет необходимые меры.

А если ваш индекс массы тела превышает норму, вам будет полезно узнать, в какое время суток организм сжигает больше калорий.