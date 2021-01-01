Секреты идеального тела популярной американской певицы.

Как худеет Леди Гага: Диета и спортивные упражнения певицы Getty Images

Звездный тренер Андрей Несимока в спецпроекте “Я худею от этого“ программы “Город просыпается“ на телеканале LIVE раскрыл главные секреты похудения американской певицы и актрисы Леди Гаги.

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35-летняя знаменитость, которая склонна к полноте, недавно сбросила почти на 15 кг! Для такого результата поп-звезде не пришлось изнурять себя длительными тренировками или строгими диетами. Все дело в специальной системе: 25 спортивных минут каждое утро и техника питания “5 факторов“.

Узнайте, как питаться и какие упражнения выполнять, чтобы выглядеть так же эффектно, как Леди Гага.

25 спортивных минут

Каждое утро после стакана теплой воды артистка тренируется в течение 25 минут по четко определенному плану. 5 упражнений, 1 минута на каждое, 5 подходов. Все просто.

Упражнение №1. На все тело. Выполняется присест, далее - плавный переход в планку, отжимание. Ложимся на пол - поднимаем руки. Повторное отжимание и возврата в исходное положение.

Упражнение №2. На живот и бедра. Интенсивные выпады назад в ускоренном темпе.

Упражнение №3. На ягодицы. Выполняется “обратная планка“ - ложимся животом вверх, удерживаем тело на согнутых руках. Руками поочередно тянемся накрест к противоположной ноге, затем опускаемся. Желательно держать интенсивный темп.

Упражнение №4. Стабилизация. Прижимаем поясницу к земле, поднимаем тело, напрягая пресс. Движение выполняется правой рукой накрест - к левой ноге и наоборот.

Упражнение №5. Кардио. Комплекс заканчивается упражнением “джампинг-джек“. Руки в стороны, ноги на ширине плеч. Дыхание ровное. Выполняем прыжки в течение 1 минуты. Глубоко вдыхаем, выдыхаем и возвращаем дыхания в спокойный режим.

Спортивные упражнение от Леди Гаги instagram.com/ladygaga

Диета “5 факторов“

Продолжительность: 5 недель

Количество приемов пищи за день: 5 раз

Особенности:

Каждый прием пищи должен обязательно содержать 5 компонентов : белок, сложные углеводы, жиры, клетчатку и обычную воду. Важно следить и за качеством выбранных продуктов. Так, съев не тот углевод, процесс похудения можно затянуть, поэтому стоит выбирать продукты из цельного зерна;

: белок, сложные углеводы, жиры, клетчатку и обычную воду. Важно следить и за качеством выбранных продуктов. Так, съев не тот углевод, процесс похудения можно затянуть, поэтому стоит выбирать продукты из цельного зерна; Читай также: ТОП-10 звезд, чьи имена и фамилии мы произносим неправильно Воду следует пить перед началом трапезы, а не в конце;

Воду следует пить перед началом трапезы, а не в конце; Еженедельно можно устраивать один диетический выходной. В этот день строгих ограничений можно не соблюдать и есть все, что захочется, однако рекомендуется нарушать правила все же в первой половине дня.

Как питается Леди Гага instagram.com/ladygaga

Запреты: изделия из белой муки, сахар, банан, виноград, дыня, сухофрукты

Идеальный завтрак

Стакан воды перед началом приема пищи;

Белок: 150 г нежирного творога;

150 г нежирного творога; Клетчатка: нарезанное яблоко;

нарезанное яблоко; Жиры: немного грецких орехов.

Для вкуса блюдо можно заправить ложкой греческого йогурта и есть с хлебцем из цельного зерна.

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