Не только диета: Ребел Уилсон раскрыла секрет похудения

Звезда фильма «Идеальный голос» сбросила около 30 килограмм.

Всемирно известная австралийская актриса Ребел Уилсон, которой удалось сбросить около тридцати лишних килограммов, продолжает делиться с фанами секретами стремительного похудения.

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Ранее в одном из интервью звезда «Идеального голоса» рассекретила свою диету. Уилсон призналась, что перешла на рацион питания с высоким содержанием белка. Артистка больше употребляет мяса и рыбы, в первую очередь куриную грудку и лосось.

А недавно в интервью изданию Shape Ребел рассказала, что главный секрет ее похудения заключается вовсе не в диете. Актриса посетила оздоровительный ретрит, где узнала о невероятной пользе для здоровья пеших прогулок с умеренной скоростью. По словам знаменитости, прогулки она совмещала с прослушиванием различных подкастов. Именно такая ходьба помогла Уилсон справится с лишним весом.

«Цель никогда не заключалась в том, чтобы быть худой. У меня никогда не было цели влезть в платье определенного размера. Я горжусь собой, потому что сейчас в моей жизни гораздо больше баланса», - поделилась актриса.

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