Советы звезд: как худеют звезды украинского шоу-бизнеса

Знаменитости находятся под пристальным вниманием публики, поэтому знают, как оставаться в форме и быстро сбрасывать лишние кг.

Алина Гросу и Джамала instagram.com

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Звезды поделились ценными советами, как быстро избавиться от лишних килограммов.

Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских призналась, что за время съемок реалити-шоу в Мексике набрала несколько лишних килограммов. Теперь артистка активно приводит свое тело в порядок.

«Ротик надо закрыть и все. Вы знаете, что только 20% успеха зависит от занятий спортом и 80% – это пища, которую мы употребляем», – рассказала Настя Каменских.

Михаил Поплавский

Украинский певец Михаил Поплавский похвастался, что стал легче на 8 кг. По словам знаменитости, он изрядно сбросил вес благодаря отказу от некоторых продуктов.

«Похудел на 8 кг! Я месяц готовился к национальной премии «Українська пісня року»! Отказался от всех колбас, жирной пищи и от овощей, потому что там много нитратов. А еще исключил всю молочку», – поделился Михаил Поплавский.

Джамала

Украинская певица Джамала не готова отказываться от вкусной пищи, поэтому нашла для себя идеальный способ, чтобы есть и при этом похудеть.

«Советую очень калорийное есть в первой половине дня – до 13:00 или до 15:00 – все! Уже ела и бургеры, и пасту! Я не из тех «ЗОЖников», не хочу отказываться от всех вкусных блюд. Я очень люблю крымско-татарскую кухню: плов, янтык, манты. Я это все ем, но теперь до часа дня!» – призналась певица Джамала.

Алина Гросу

Украинская певица Алина Гросу поделилась новомодным лайфхаком похудения.

«Занимаюсь спортом под током. Это когда на тебя цепляют специальные принадлежности и поступает ток. Смачивают, пускают импульсы и у тебя сокращаются мышцы – ты очень-очень быстро подтягиваешься. Меньше целлюлита, его вообще может не быть, то есть фигура становится очень подтянутая», – рассказала Гросу.

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