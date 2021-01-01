ТОП-3 эффективных летних диет

Узнайте, с помощью каких диет можно похудеть летом.

Салатная диета

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Салаты мы едим круглый год, поэтому придерживаясь такой диеты, для организма не будет сильного стресса. Диета рассчитана на 2 недели. Благодаря этой диете можно сбросить до 7 кг.

Приемы пищи 3 раза в день. На завтрак фруктовый салат заправленный йогуртом, на обед и ужин овощные салаты. Также в рационе обязательно должен присутствовать кефир.

Диета противопоказана:

беременным;

тем, у кого хронические заболевания почек, желудка, поджелудочной;

кто страдает артериальной гипертензией и атеросклерозом.

Салатная диета Pinterest

Фруктово-ягодная диета

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Эту диету оценят сладкоежки. Для фруктово-ягодной диеты необходимо выбрать шесть видов ягод и фруктов, которые будет присутствовать в рационе. Например, можно выбрать вишню, дыню, грейпфрут, арбуз, груши, яблоки и клубнику. Диета рассчитана на неделю. За время диеты можно сбросить до 8 кг.

Дробное питание — 6-7 приемов пищи в день:

Пример рациона:

Яблоко и стакан воды,

дыня и стакан воды;

два куска арбуза и две чашки воды;

апельсин и чашка воды;

груша и чашка воды;

грейпфрут, 2 чашки воды.

Диета противопоказана:

детям и тем, кому за 50;

тем, у кого есть заболевания ЖКТ

Фруктово-ягодная диета Pinterest

Огуречная диета

Эта диета поможет вывести шлаки из организма. Рацион состоит из огурцов. Вечером можно съедать одно яйцо или 50 г мяса. Диета рассчитана на 3 дня. Можно сбросить до 5 кг.

Диета противопоказана:

беременным;

тем, у кого есть проблемы с почками и печенью;

Огуречная диета Pinterest

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