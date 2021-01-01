Включаем их в рацион без вреда для фигуры.

Красная рыба

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Кислоты омега-3, которыми богата красная рыба, обеспечивают работу мозга, а при их недостатке может наблюдаться снижение мыслительных функций. Чтобы восполнить запасы жирных кислот, выбирайте семгу и форель. Хорошо подойдут и морепродукты, например, устрицы или мидии.

Авокадо

Одно из главных преимуществ этого фрукта — противовирусное действие. Высокое содержание жиров в авокадо помогает организму усвоить витамины A, D, E и K, поэтому советуем завести полезную привычку и добавлять авокадо в овощной салат. Однако стоит помнить, что в одном таком фрукте около 350 ккал - лучше придерживаться дневной нормы и не съедать больше половины плода сразу.

5 самых полезных продуктов, богатых жирами - авокадо Pinterest

Орехи

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Такой перекус удобно взять с собой, он поможет сохранить энергию в течение всего дня. А обилие жирных кислот и витамин E делает орехи одним из самых полезных жирных продуктов. Советуем и вам включить орехи в свой ежедневный рацион. Но помните, что соль, сахар и карамелизация сводят пользу этого продукта на нет.

5 самых полезных продуктов, богатых жирами - орехи Pinterest

Оливки

Благодаря уникальным кислотам, они защищают сердечную мышцу от повреждений. А также богаты железом и антиоксидантами, сохраняющими клетки. Если вы не любите оливки в чистом виде, добавляйте этот продукт в салат или готовьте с оливковым маслом.

5 самых полезных продуктов, богатых жирами - оливки Pinterest

Темный шоколад

Да, шоколад может быть полезен для фигуры. Недавние исследования говорят о том, что те, кто балует себя горьким шоколадом, в среднем на 2—3 килограмма стройнее тех, кто совсем не употребляет в пищу этот продукт. И это не единственное его достоинство. Два квадратика шоколада в день защищают сердце и укрепляют стенки сосудов.

5 самых полезных продуктов, богатых жирами - темный шоколад Pinterest

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