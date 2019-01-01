Три самых эффективных диеты для похудения
Сакраментальный вопрос: что съесть, чтобы похудеть? - особенно актуален после праздников. Решили разобраться, существуют ли такие диеты благодаря которым можно было похудеть быстро, надолго и больше никогда не возвращаться к своему прежнему размеру?
Диета на фрешах
Результат – минус 7-10 кг за 5 дней
Это очищающая и очень эффективная диета, правда, показана она не всем.
Если у вас недостаток сил, малый вес, заболевания желудка, то соковая диета противопоказана. Важно: максимальная длительность диеты - 5 дней
Как использовать:
- По 200-300 граммов свежевыжатого сока в 3 приема.
- В промежутках между соковым очищением пейте очищенную воду или минералку без газа.
- Магазинных соков избегайте: в них много сахаров, ароматизаторов, консервантов.
- Предпочтите соки сельдерея, огурца, винограда, апельсина.
- Как дополнение можно пить отвары с овощами: перцем, сельдереем, чесноком, капустой.
Капустная диета
Результат – минус 7-10 кг за 7-10 дней
Голодать не придется: капусту можно есть хоть 24 часа в сутки в любое время.
- Приемов должно быть как минимум 3: завтрак, обед и ужин.
- К капусте можно добавлять морковь с оливковым маслом, не боле 200 граммов мяса, приготовленного на пару, 1 вареное яйцо в день.
- Пейте побольше очищенной воды и на ночь рекомендован 1 стакан кефира с жирностью до 1%.
Гречневая диета
Результат – минус 5-7 кг за 5-7 дней
Гречка богата клетчаткой, которая благотворно влияет на состояние внутренних органов.
Клетчатка помогает выводить токсины, потому вы не только похудеете, но и почистите организм. Кстати, гречневая диета – еще и отличный детокс.
- Гречневую крупу готовят с вечера на утро, заливая горячей водой.
- Так в крупе останутся все ее полезные свойства.
- Воды нужно пить побольше на весь период диеты. Ее употребляют между приемами еды.
- Стакан кефира на ночь будет особенно полезным для пищеварения.
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