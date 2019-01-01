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Три самых эффективных диеты для похудения

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Существуют ли в действительности методики для быстрого похудения? Давайте разберемся в нашей статье.
Три самых эффективных диеты для похудения
Три самых эффективных диеты для похудения
pixabay.com

Сакраментальный вопрос: что съесть, чтобы похудеть? - особенно актуален после праздников. Решили разобраться, существуют ли такие диеты благодаря которым можно было похудеть быстро, надолго и больше никогда не возвращаться к своему прежнему размеру?

Диета на фрешах

Результат – минус 7-10 кг за 5 дней

Это очищающая и очень эффективная диета, правда, показана она не всем. 

Если у вас недостаток сил, малый вес, заболевания желудка, то соковая диета противопоказана. Важно: максимальная длительность диеты - 5 дней

Как использовать:

  • По 200-300 граммов свежевыжатого сока в 3 приема.
  • В промежутках между соковым очищением пейте очищенную воду или минералку без газа.
  • Магазинных соков избегайте: в них много сахаров, ароматизаторов, консервантов.
  • Предпочтите соки сельдерея, огурца, винограда, апельсина.
  • Как дополнение можно пить отвары  с овощами: перцем, сельдереем, чесноком, капустой. 

Три самых эффективных диеты для похудения
Три самых эффективных диеты для похудения
Pinterest

Капустная диета

Результат – минус 7-10 кг за 7-10 дней

Голодать не придется: капусту можно есть хоть 24 часа в сутки в любое время.

  • Приемов должно быть как минимум 3: завтрак, обед и ужин.
  • К капусте можно добавлять морковь с оливковым маслом, не боле 200 граммов мяса, приготовленного на пару, 1 вареное яйцо в день.
  • Пейте побольше очищенной воды и на ночь рекомендован 1 стакан кефира с жирностью до 1%.

 

Три самых эффективных диеты для похудения
Три самых эффективных диеты для похудения
Pinterest

Гречневая диета

Результат – минус 5-7 кг за 5-7 дней

Гречка богата клетчаткой, которая благотворно влияет на состояние внутренних органов.

Клетчатка помогает выводить токсины, потому вы не только похудеете, но и почистите организм. Кстати, гречневая диета – еще и отличный детокс.

  • Гречневую крупу готовят с вечера на утро, заливая горячей водой.
  • Так в крупе останутся все ее полезные свойства.
  • Воды нужно пить побольше на весь период диеты. Ее употребляют между приемами еды.
  • Стакан кефира на ночь будет особенно полезным для пищеварения.

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Теги: диета, эффективная диета, похудел, похудение
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Источник: Ivona

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