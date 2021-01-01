Что ожидать метеозависимым от июня? Рассказываем, когда пройдут магнитные бури и на что нужно обратить внимание.

Возмущение геомагнитного поля может длиться как пару часов, так и несколько суток. Часто в такие периоды метеозависимые люди чувствуют недомогание, также могут обостриться хронические заболевания.

В плане магнитных бурь июнь будет спокойным. Ожидаются только одна буря - 16 июня.

Буря будет мощной, в 5 баллов, и закончится поздним вечером 17 июня.

Магнитные бури в июне 2021 tesis.lebedev.ru

Важно помнить, что метеозависимым важно следить за давлением. Хорошими помощниками станут травяные чаи, а также продукты, которые могут понизить артериальное давление.

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