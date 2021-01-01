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Вкусно и полезно: запеченный лосось с грейпфрутовым соусом

Порадуйте своих близких невероятно вкусным и полезным блюдом!
Вкусно и полезно: запеченный лосось с грейпфрутовым соусом
Вкусно и полезно: запеченный лосось с грейпфрутовым соусом
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Ингредиенты:

  • 4 филе лосося без кожи по 140-170 гр.
  • 1/4 ч. л. соли
  • 2 грейпфрута сорта “Руби Ред“
  • 2 ч. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. измельченного лука-шалот
  • 1 ч. л. молотого имбиря
  • 2,5 ч. л. меда
  • Щепотка кайенского перца
  • 2 ч. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. мелко нарезанных листьев базилика

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 170 °С. 
  2. Посыпьте лосось 1/4 ч. л. соли, поместите на блюдо для выпечки и запекайте до готовности около 18 мин. 

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    Приготовьте соус, пока лосось запекается. Разрежьте один из грейпфрутов на дольки, срезав верхнюю и нижнюю части плода, а затем, поставив его на один из срезов, срежьте кожуру, удаляя также белую часть, которая находится под кожурой. Затем ножом для очистки овощей выньте каждую дольку фрукта из ее оболочки и разрежьте дольки пополам. Отложите дольки в сторону. Выжмите сок из второго грейпфрута и отставьте его в сторону. 
  4. В небольшой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Добавьте лук-шалот и пассеруйте до мягкости в течение около 2 мин. Добавьте имбирь, грейпфрутовый сок, мед и кайенский перец и доведите до медленного кипения. Готовьте около10 мин., пока соус не уварится примерно наполовину. Добавьте лимонный сок и посолите по вкусу. 
  5. Непосредственно перед подачей вмешайте в соус кусочки грейпфрута и базилик. Положите лосось на сервировочное блюдо. Полейте лосось соусом и подавайте.

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Теги: блюда из рыбы, запеченный лосось, быстрые рецепты
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Источник: Ivonа bigmir)net

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