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Вкусно и полезно: запеченный лосось с грейпфрутовым соусом Pinterest

Ингредиенты:

4 филе лосося без кожи по 140-170 гр.

1/4 ч. л. соли

2 грейпфрута сорта “Руби Ред“

2 ч. л. оливкового масла

1 ст. л. измельченного лука-шалот

1 ч. л. молотого имбиря

2,5 ч. л. меда

Щепотка кайенского перца

2 ч. л. лимонного сока

2 ст. л. мелко нарезанных листьев базилика

Приготовление:

Разогрейте духовку до 170 °С. Посыпьте лосось 1/4 ч. л. соли, поместите на блюдо для выпечки и запекайте до готовности около 18 мин. Читай также: Клубника: как выбрать и как хранить Приготовьте соус, пока лосось запекается. Разрежьте один из грейпфрутов на дольки, срезав верхнюю и нижнюю части плода, а затем, поставив его на один из срезов, срежьте кожуру, удаляя также белую часть, которая находится под кожурой. Затем ножом для очистки овощей выньте каждую дольку фрукта из ее оболочки и разрежьте дольки пополам. Отложите дольки в сторону. Выжмите сок из второго грейпфрута и отставьте его в сторону. В небольшой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Добавьте лук-шалот и пассеруйте до мягкости в течение около 2 мин. Добавьте имбирь, грейпфрутовый сок, мед и кайенский перец и доведите до медленного кипения. Готовьте около10 мин., пока соус не уварится примерно наполовину. Добавьте лимонный сок и посолите по вкусу. Непосредственно перед подачей вмешайте в соус кусочки грейпфрута и базилик. Положите лосось на сервировочное блюдо. Полейте лосось соусом и подавайте.

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