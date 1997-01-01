Какие виды спорта предпочитают знаменитости

Иметь привлекательный внешний вид и стройное тело - чуть ли не прямая обязанность знаменитостей.

Джиджи Хадид и Адриана Лима gettyimages.com

Читай также: Что такое протокол Табата: в чем польза от тренировки?

Предлагаем ознакомиться с видами спорта, которые предпочитают звезды, чтобы держать себя в форме.

Джиджи Хадид

Американская супермодель Джиджи Хадид не любит стандартные тренировки в зале, поэтому занимается боксом. Знаменитость предпочитает часовые тренировки с личным тренером, которые помогают ей не только сжечь калории, но и «избавиться от шума в голове».

Джиджи признается, что никогда не придерживалась строгих диет и не планирует ограничивать себя в еде:

«Я всегда говорю: ешь здоровую пищу, чтобы оставаться в форме, ешь бургеры, чтобы оставаться в здравом уме! Когда я пришла в модельное агентство IMG, моей главной мыслью было, что я всегда должна быть в форме. Но на один шаг я не пойду никогда, даже если это будет означать, что мне придется отказаться от своей мечты – я никогда не стану слишком худой!»

Дженнифер Лопес

Американская певица Дженнифер Лопес с детства занималась танцами, а позже пришла в спортивный зал. Тренером знаменитости является фитнес-гуру Голливуда – Трейси Андерсон. Она тренирует звезду по «фирменному методу», который заключается в том, что тренироваться нужно 6 раз в неделю по 60 минут, и каждое упражнение выполнять по 60-100 раз.

Дженнифер Лопес признается, что ей не всегда удается найти мотивацию, чтобы идти на тренировку:

«Тогда я просто заставляю себя идти в зал: принимаю душ, надеваю сексуальную форму, делаю легкий макияж и собираю волосы».

Дженнифер Энистон

Сложно представить, но Дженнифер Энистон в детстве была полным ребенком, а мама в шутку называла ее «гадким утенком» и «жирной мышью». Именно это и заставило актрису перейти на правильное питание, заняться спортом и больше никогда не бороться с лишним весом.

52-летняя артистка питается исключительно здоровой пищей и тренируется 7 раз в неделю. Дженнифер занимается йогой, пилатесом, растяжкой, бегом, и каждый вечер перед сном качает пресс.

Камерон Диас

Американская актриса Камерон Диас не ходит в зал, однако при любой возможности отправляется к океану: знаменитость обожает серфинг и считает его лучшим тренажером.

Адриана Лима

Бразильская супермодель Адриана Лима не любит «скучные» тренировки, поэтому с удовольствием занимается боксом и капоэйрой – бразильским боевым искусством с элементами танца. 39-летняя знаменитость уверяет, что этого вполне хватит для того, чтобы держать себя в идеальной форме.

Ежедневный рацион модели включает каши из цельнозерновых, рыбу, курицу на пару и овощи. Сладости Адриана Лима заменяет медом и горьким шоколадом.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.