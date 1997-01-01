Фото из спортзала: старшая дочь Сумской похудела на 15 кг

Дочь украинской актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная, поделилась результатом своего похудения.

Антонина Паперная instagram.com/tony__pepper

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Антонина Паперная после вторых родов похудела на 15 кг и показала свое преображение на свежем фото из спортзала. Знаменитость разместила фото в Инстаграм, где запечатлела себя во время занятия на орбитреке. Под публикацией девушка написала, что не стремится к худобе, а хочет видеть в отражении зеркала спортивное тело.

«О спорт, моя любовь! За год было изгнано 15 килограммов. Пока занимаюсь, когда могу, очень хочется войти в режим, но я и режим – это две противоположности (Близнецы поймут). Не стремлюсь к худобе, призываю рельеф! Надеюсь, цель когда-то будет достигнута», – написала Антонина.

Поклонники пожелали Антонине достичь желаемого результата, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красоточка🔥🔥🔥❤️». «Какая молодец». «Тонечка! Ты и так прекрасна!» «Ого! Умничка».

Напомним, что Антонина Паперная стала мамой во второй раз в апреле прошлого года. Актриса родила сына от своего возлюбленного – российского актера Владимира Яглыча.

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