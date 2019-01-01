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Сколько яиц можно съедать в день?

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Не так давно американские ученые провели исследование, где выяснили, сколько же яиц должен есть человек в сутки.
Сколько яиц можно съедать в день?
Сколько яиц можно съедать в день?
pixabay.com

Исследования длились около 17 лет, и охватили более тридцати тысяч человек. Ученые выяснили, что чрезмерное потребление яиц – опасно для здоровья, так как приводит к повышению уровня холестерина. Потому яйца, если их есть слишком много, могут провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ведь в желтке большого яйца примерно 185 грамм холестерина.

Ученые, как и диетологи, рекомендуют, есть не более трех-четырех яиц в неделю, а если этой норме следовать трудно, то можно отдать предпочтение белку.

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В желтке большого яйца примерно 185 грамм холестерина
В желтке большого яйца примерно 185 грамм холестерина
pixabay.com
С другой стороны, британские ученые, рекомендуют не бояться есть яйца и есть их каждый день, но не более двух штук. Объясняется это тем, что яйца - один из самых насыщенных по содержанию полезными веществами продуктов питания. В яйцах содержится много белка, витамины A, D, B и B12, а также лютеин, способствующие укреплению зрения.

“Съедать одно или даже два яйца в день - это правильный выбор. Не надо их бояться“, - считает доктор Фрэнки Филипс из Британской диетологической ассоциации. При этом он, напоминает, что яйцами не стоит злоупотреблять, как и любой другой пищей, так как в них много белка, а избыток белка в организме создает излишнюю нагрузку на почки.

Сколько яиц можно есть детям

Для детей более полезными будут перепелиные яйца
Для детей более полезными будут перепелиные яйца
pixabay.com
Детям следует давать диетические яйца, а именно – перепелиные. В одинаковом количестве яичного и перепелиного желтков содержание железа совсем разное – в перепелином в 5 раз больше. Содержащиеся в перепелиных яйцах витамины группы В играют большую роль в клеточном метаболизме и участвуют во всех видах обменных процессов, работе нервной, иммунной и кровеносной систем, которые необходимы для роста детского организма.

Общепринятая норма употребления яиц для детей следующая:

  • с года до трех лет достаточно 1-2 целых яйца
  • с 3 до 8 лет можно увеличить ежедневную норму до 2-3 штук
  • с 8 до 12 лет допустимо есть 3-4 яйца;
  • с 12 до 18 лет - 4 штуки в день.

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Теги: яйца, норма, перепелиные яйца, продукты
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Источник: ivona

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