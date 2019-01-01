Сколько яиц можно съедать в день?
Исследования длились около 17 лет, и охватили более тридцати тысяч человек. Ученые выяснили, что чрезмерное потребление яиц – опасно для здоровья, так как приводит к повышению уровня холестерина. Потому яйца, если их есть слишком много, могут провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ведь в желтке большого яйца примерно 185 грамм холестерина.
Ученые, как и диетологи, рекомендуют, есть не более трех-четырех яиц в неделю, а если этой норме следовать трудно, то можно отдать предпочтение белку.
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“Съедать одно или даже два яйца в день - это правильный выбор. Не надо их бояться“, - считает доктор Фрэнки Филипс из Британской диетологической ассоциации. При этом он, напоминает, что яйцами не стоит злоупотреблять, как и любой другой пищей, так как в них много белка, а избыток белка в организме создает излишнюю нагрузку на почки.
Сколько яиц можно есть детям
Общепринятая норма употребления яиц для детей следующая:
- с года до трех лет достаточно 1-2 целых яйца
- с 3 до 8 лет можно увеличить ежедневную норму до 2-3 штук
- с 8 до 12 лет допустимо есть 3-4 яйца;
- с 12 до 18 лет - 4 штуки в день.
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