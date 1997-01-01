Украинская спортсменка Марина Боржемская поделилась с подписчиками полезным рецептом.

Марина Боржемская поделилась рецептом суперполезного завтрака instagram.com/uzelkova.marina

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Профессиональный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с авокадо. Под снимком знаменитость призналась, что вечнозеленое плодовое растение имеет множество полезных свойств.

«✅Снижает риск развития инсульта, инфаркта и тромбозов.

✅Улучшает зрительную функцию.

✅Улучшает состояние волос и кожи.

✅Омега 3 и 9 снижают жировую прослойку, налаживают метаболизм, легко усваивается.

✅Нормализует гормональный фон.

✅Улучшает интеллектуальную деятельность.

✅Оказывает омолаживающий эффект. И многое другое».

Также Марина поделилась рецептом завтрака с авокадо:

«❗БУТЕРБРОД С АВОКАДО НА ЗАВТРАК авокадо - ½ спелого плода;

мягкий нежирный сыр - 1 ст. л.;

яйцо - 1 шт.;

цельнозерновой хлеб - 1 тост;

соль, специи - по вкусу. Разомните авокадо вилкой. Далее смешайте мякоть с сыром. Посолите и поперчите по вкусу. На заранее приготовленный подрумяненный тост поместите массу из авокадо. Затем приготовьте яйцо-пашот привычным способом, расположите их сверху на хлеб».

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