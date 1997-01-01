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Марина Боржемская поделилась рецептом суперполезного завтрака

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Украинская спортсменка Марина Боржемская поделилась с подписчиками полезным рецептом.

Марина Боржемская поделилась рецептом суперполезного завтрака
Марина Боржемская поделилась рецептом суперполезного завтрака
instagram.com/uzelkova.marina

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Профессиональный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с авокадо. Под снимком знаменитость призналась, что вечнозеленое плодовое растение имеет множество полезных свойств.

«✅Снижает риск развития инсульта, инфаркта и тромбозов.
✅Улучшает зрительную функцию.
✅Улучшает состояние волос и кожи.
✅Омега 3 и 9 снижают жировую прослойку, налаживают метаболизм, легко усваивается.
✅Нормализует гормональный фон.
✅Улучшает интеллектуальную деятельность.
✅Оказывает омолаживающий эффект. И многое другое».

Также Марина поделилась рецептом завтрака с авокадо:

«❗БУТЕРБРОД С АВОКАДО НА ЗАВТРАК

авокадо - ½ спелого плода;
мягкий нежирный сыр - 1 ст. л.;
яйцо - 1 шт.;
цельнозерновой хлеб - 1 тост;
соль, специи - по вкусу.

Разомните авокадо вилкой. Далее смешайте мякоть с сыром. Посолите и поперчите по вкусу. На заранее приготовленный подрумяненный тост поместите массу из авокадо. Затем приготовьте яйцо-пашот привычным способом, расположите их сверху на хлеб».

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Теги: Марина Боржемская, рецепт, фото, инстаграм, новости, завтрак, авокадо
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Источник: ivоna bigmir)net

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