Марина Боржемская поделилась рецептом суперполезного завтрака
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Профессиональный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с авокадо. Под снимком знаменитость призналась, что вечнозеленое плодовое растение имеет множество полезных свойств.
«✅Снижает риск развития инсульта, инфаркта и тромбозов.
✅Улучшает зрительную функцию.
✅Улучшает состояние волос и кожи.
✅Омега 3 и 9 снижают жировую прослойку, налаживают метаболизм, легко усваивается.
✅Нормализует гормональный фон.
✅Улучшает интеллектуальную деятельность.
✅Оказывает омолаживающий эффект. И многое другое».
Также Марина поделилась рецептом завтрака с авокадо:
«❗БУТЕРБРОД С АВОКАДО НА ЗАВТРАК
авокадо - ½ спелого плода;
мягкий нежирный сыр - 1 ст. л.;
яйцо - 1 шт.;
цельнозерновой хлеб - 1 тост;
соль, специи - по вкусу.
Разомните авокадо вилкой. Далее смешайте мякоть с сыром. Посолите и поперчите по вкусу. На заранее приготовленный подрумяненный тост поместите массу из авокадо. Затем приготовьте яйцо-пашот привычным способом, расположите их сверху на хлеб».
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