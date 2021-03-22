Стало известно, на какой машине ездит 47-летний Олег Винник
Читай также: Экономия на всем: звезды, которые живут очень скромно
Популярный исполнитель Олег Винник скрывает свою личную жизнь от общественности, а на публике появляется в сопровождении телохранителей. Недавно артист засветился в центре Киева возле своего автомобиля, где мило общался с фанатками.
Журналисты программы «Разоблачение» выяснили, что в собственности знаменитости есть пикап Форд Раптор. В салоне достаточно вместительного авто обычно есть мини-холодильник и на крыше специальное крепление, которое позволяет поставить палатку. Такой внедорожник предусмотрен для водителя и шестерых пассажиров, а еще одним преимуществом этого авто является большой багажник. Стоимость такой машины составляет более 100 000 долларов.
По данным СМИ, в собственности Олега Винника так же есть квартира в центре Киева. Артист проживает в престижной реконструированной многоэтажке. Примечательно, что в прошлом – это обычное общежитие, которому уже 50 лет.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Надежда Мейхер покинула шоу “Голос країни“
- Самый богатый музыкант в мире Эндрю Ллойд Уэббер празднует свое 73-летие
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил