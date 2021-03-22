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Стало известно, на какой машине ездит 47-летний Олег Винник

Комментариев: 3
Украинский певец Олег Винник был замечен в Киеве возле своего автомобиля.

Стало известно, на какой машине ездит 47-летний Олег Винник
Стало известно, на какой машине ездит 47-летний Олег Винник
instagram.com/olegg.vynnyk

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Популярный исполнитель Олег Винник скрывает свою личную жизнь от общественности, а на публике появляется в сопровождении телохранителей. Недавно артист засветился в центре Киева возле своего автомобиля, где мило общался с фанатками.

Журналисты программы «Разоблачение» выяснили, что в собственности знаменитости есть пикап Форд Раптор. В салоне достаточно вместительного авто обычно есть мини-холодильник и на крыше специальное крепление, которое позволяет поставить палатку. Такой внедорожник предусмотрен для водителя и шестерых пассажиров, а еще одним преимуществом этого авто является большой багажник. Стоимость такой машины составляет более 100 000 долларов.

Стало известно, на какой машине ездит 47-летний Олег Винник
Стало известно, на какой машине ездит 47-летний Олег Винник
pixabay.com

По данным СМИ, в собственности Олега Винника так же есть квартира в центре Киева. Артист проживает в престижной реконструированной многоэтажке. Примечательно, что в прошлом – это обычное общежитие, которому уже 50 лет.

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Теги: Олег Винник, певец, видео, фото, машина, инстаграм, новости
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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navigator2    22.03.2021, 18:47
Оценка:  +1
navigator2
бабушек катає?
гость  (аноним)  22.03.2021, 17:33
Оценка:  0
гость
Наполеонов комплекс - чем меньше человек, тем больше должен быть дом/машина/яхта, чтобы казаться больше. Хотя с условиями наших дорог выбор правильный
гость  (аноним)  22.03.2021, 17:19
Оценка:  +1
гость
Ну и молодец! Заработал- не украл!
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