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ТОП-10 самых вредных пищевых добавок: Мнение эксперта

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Проект "Клуб экспертов" и доктор биологических наук Святослав Морозов проанализировали все пищевые добавки и составили рейтинг самых вредных из них.
ТОП-10 самых вредных пищевых добавок: Мнение эксперта
ТОП-10 самых вредных пищевых добавок: Мнение эксперта
depositphotos.com

Ни для кого не секрет, что пищевая промышленность и в мире, и в Украине уже не обходится без химических добавок. Красители, консерванты применяются производителями кондитерских изделий, молочных продуктов, напитков, колбас и много другого.

ТОП-10 самых вредных пищевых добавок: Мнение эксперта
ТОП-10 самых вредных пищевых добавок: Мнение эксперта
depositphotos.com

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Как отмечает эксперт Святослав Морозов, в XXI веке многие продукты невозможно выпускать без специальных добавок из-за технических нюансов их производства. Большая часть добавок предназначена для продления срока годности продукта питания для транспортировки этого товара как по стране, так и по миру.

Среди нежелательных для частого употребления добавок в продуктах “Клуб экспертов“ и доктор биологических наук Святослав Морозов определили десять главных: Е211, Е122, Е124, Е110, Е952, Е131, Е105, Е107, Е222, Е126. 

Добросовестный производитель, согласно закону, должен указывать полный состав своего продукта на упаковке, поэтому при покупке пищевого продукта следует обращать внимание не только на срок годности, но и на то, из чего этот продукт произведен. 

ТОП-10 самых вредных пищевых добавок: Мнение эксперта
ТОП-10 самых вредных пищевых добавок: Мнение эксперта
depositphotos.com

Насколько “ешки“ вредны, какие могут быть последствия для здоровья, на какие органы человека они могут повлиять и как минимизировать такое влияние на человеческий организм, смотрите в новом выпуске проекта “Клуба экспертов“ на YouTube-канале.

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Теги: пищевые добавки, добавки, вредные добавки, диета, эксперт, мнение эксперта, мнение экспертов
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Источник: ivonа bigmir)net

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