Какая суточная норма употребления минеральной воды .

Сколько можно пить в день минеральной воды freepik.com

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Со временем так получилось, что количество минеральной воды на полках в магазине выросло в десятки раз. Ассортимент пестрит яркими этикетками и броскими словами в составе.

А ведь раньше минеральная вода считалась исключительно лечебным питьем, которое должно продаваться в аптеке.

Сколько можно пить в день минеральной воды freepik.com

Кто и сколько должен выпивать минеральной воды – не контролируется, потребитель на свое усмотрение выпивает норму, которую посчитает нужной.

Кстати, спортсменам и людям, увлекающихся физическими нагрузками, позволительно употреблять в рацион каждый день воду сильной минерализации. Эта категория чаще потеет, в результате этого процесса, соли активно выходят из организма.

Сколько можно пить в день минеральной воды freepik.com

Сколько же можно пить в день минеральной воды всем остальным?

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Отметим, что важно придерживаться главного правила: пить минеральную воду нерегулярно и только при потере организмом соли. Как правило, такие ситуации происходят во время стресса, жары и физических нагрузок.

Допустимая питьевая норма – 500 мл в день. Это лишь в том случае, если у вас нет проблем со здоровьем, в частности, отсутствуют жалобы на пищеварение и работу почек. Обязательно стоит проконсультироваться с врачом. Вы не можете сами себе назначать суточную норму лечебно-столовой и лечебной воды – вы потребитель, а не доктор.

Сколько можно пить в день минеральной воды freepik.com

Лечебную минеральную воду, как правило, применяют при заболеваниях кишечника, подагре, проблемах с поджелудочной железой, печени, сахарном диабете и заболеваниях мочевых путей.

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