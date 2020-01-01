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Кето диета: что следует знать

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Кето диета является одной из самых популярных диет современности.
Кето диета: что следует знать
Кето диета: что следует знать
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Кето диета, по рассказам её поклонников — тот самый магический способ похудеть, сохранить мышцы, улучшить спортивные результаты, самочувствие и оздоровиться. Но действительное ли это так?

Что такое кето диета?

Кето диета - это диета с очень низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров.  Она во многом похоже аа другие низкоуглеводные диеты. Хотя вы едите гораздо меньше углеводов на кето диете, вы поддерживаете умеренный уровень потребления белка и можете увеличить потребление жира. Сокращение потребления углеводов переводит ваш организм в метаболическое состояние, называемое кетозом, при котором жир из вашего рациона и из организма сжигается для получения энергии.

Кето диета: что следует знать
Кето диета: что следует знать
Pinterest.com

Какие продукты можно есть:

Жиры:

  • Авокадо
  • Гхи (топлёное масло)
  • Какао-масло
  • Кокосовое масло
  • Кокосовое масло ( жидкое)
  • Кунжутное масло
  • Масло МСТ
  • Масло Авокадо
  • Масло сливочное
  • Масло оливковое
  • Сливки
  • Сливочный сыр
  • Сало
  • Желток

Белки:

  • Баранина
  • Бекон
  • Говядина
  • Индюшатина
  • Кролик
  • Свинина
  • Телятина
  • Ягнятина
  • Утка
  • Сыр
  • Творог


Орехи:

  • Арахисовая паста
  • Миндаль
  • Фисташки
  • Семена чиа
  • Бразильский орех
  • Макадамия
  • Фундук⠀

Рыба:

  • Лосось
  • Семга
  • Морской окунь
  • Палтус
  • Сардина
  • Треска
  • Тунец
  • Форель

Морепродукты:

  • Креветки
  • Икра
  • Кальмары
  • Мидии
  • Устрицы
  • Морские гребешки

Субпродукты:

  • Печень
  • Почки
  • Язык
  • Сердце

Овощи:

  • Артишок
  • Баклажаны
  • Брокколи
  • Брюссельская капуста
  • Водоросли (любых видов)
  • Грибы (любые съедобные)
  • Зелёный лук
  • Капуста Квашеная
  • Капуста Кейл
  • Кимчи
  • Китайская капуста
  • Кольраби
  • Красный лук
  • Кресс водяной
  • Листовая горчица
  • Листовая зелень
  • Лук
  • Лук-порей
  • Огурцы
  • Оливки (маслины)
  • Перец (любой)
  • Петрушка
  • Помидоры
  • Редис
  • Руккола
  • Салат кочанный
  • Цветная капуста
  • Цукини
  • Чеснок
  • Шпинат
  • Сельдерей
  • Стручковая фасоль

Напитки:

  • Бульон
  • Кокосовая вода
  • Кокосовое молоко
  • Кофе
  • Миндальное молоко
  • Минеральная вода
  • Сок лимона и лайма
  • Чай и травяные чаи

Фрукты и ягоды:

  • Лимоны
  • Малина
  • Черника
  • Голубика⠀

Кето диета: что следует знать
Кето диета: что следует знать
Pinterest.com

Преимущества кето диеты:

  • Исследования японского университета Гифу показывают, что кето диета помогает похудеть. Когда вы убираете основной источник энергии организма (углеводы), он вынужден приспосабливаться, используя жировые отложения в качестве топлива.
  • Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жиров в течение дня может помочь свести к минимуму тягу к еде и повысить чувство сытости, что в конечном итоге поможет вам не сбиться с пути и в пределах рекомендуемого дневного количества калорий.
  • Кетоз косвенно вызывает потерю аппетита, влияя на гормоны, которые регулируют аппетит, такие как лептин и грелин.
  • Кето диета может снизить уровень холестерина. Исследования показывают, что кето-диета может улучшить «хороший» холестерин (HDL) и снизить «плохой» холестерин (LDL). Употребление жира повышает уровень ЛПВП в крови. Чем выше уровень ЛПВП, тем ниже риск сердечных заболеваний.

Минусы кето диеты:

  • Диеты с чрезвычайно низким содержанием углеводов имеют период адаптации, который длится 1 - 2 недели.  Могут возникать головные боли,  мышечные спазмы.
  •  
  • Целые группы продуктов питания исключены по этому плану. Количество овощей и белков очень низкое, и микроэлементы, витамины и минералы  в необходимом количестве .
  • Запрещены активные силовые тренировки 
  • Резкое снижение содержания гидратов и увеличение количества белков может нанести вред почкам, повлиять на функцию кишечника

Кому кето диета противопоказана:

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Стоит отметить, что медицина использует кето диету вовсе не для снижения веса, а для лечения таких серьезных заболеваний, как эпилепсия и сахарный диабет. Кето диета не рекомендуется беременным женщинам, людям с каким-либо нарушением обмена веществ.

Ранее мы писали, почему опасен дефицит цинка. 

 

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Теги: кето диета, питание
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