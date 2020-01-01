Кето диета является одной из самых популярных диет современности.

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Кето диета, по рассказам её поклонников — тот самый магический способ похудеть, сохранить мышцы, улучшить спортивные результаты, самочувствие и оздоровиться. Но действительное ли это так?

Что такое кето диета?

Кето диета - это диета с очень низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. Она во многом похоже аа другие низкоуглеводные диеты. Хотя вы едите гораздо меньше углеводов на кето диете, вы поддерживаете умеренный уровень потребления белка и можете увеличить потребление жира. Сокращение потребления углеводов переводит ваш организм в метаболическое состояние, называемое кетозом, при котором жир из вашего рациона и из организма сжигается для получения энергии.



Кето диета: что следует знать Pinterest.com

Какие продукты можно есть:

Жиры:

Авокадо

Гхи (топлёное масло)

Какао-масло

Кокосовое масло

Кокосовое масло ( жидкое)

Кунжутное масло

Масло МСТ

Масло Авокадо

Масло сливочное

Масло оливковое

Сливки

Сливочный сыр

Сало

Желток

Белки:

Баранина

Бекон

Говядина

Индюшатина

Кролик

Свинина

Телятина

Ягнятина

Утка

Сыр

Творог



Орехи:

Арахисовая паста

Миндаль

Фисташки

Семена чиа

Бразильский орех

Макадамия

Фундук⠀

Рыба:

Лосось

Семга

Морской окунь

Палтус

Сардина

Треска

Тунец

Форель

Морепродукты:

Креветки

Икра

Кальмары

Мидии

Устрицы

Морские гребешки

Субпродукты:

Печень

Почки

Язык

Сердце

Овощи:

Артишок

Баклажаны

Брокколи

Брюссельская капуста

Водоросли (любых видов)

Грибы (любые съедобные)

Зелёный лук

Капуста Квашеная

Капуста Кейл

Кимчи

Китайская капуста

Кольраби

Красный лук

Кресс водяной

Листовая горчица

Листовая зелень

Лук

Лук-порей

Огурцы

Оливки (маслины)

Перец (любой)

Петрушка

Помидоры

Редис

Руккола

Салат кочанный

Цветная капуста

Цукини

Чеснок

Шпинат

Сельдерей

Стручковая фасоль

Напитки:

Бульон

Кокосовая вода

Кокосовое молоко

Кофе

Миндальное молоко

Минеральная вода

Сок лимона и лайма

Чай и травяные чаи

Фрукты и ягоды:

Лимоны

Малина

Черника

Голубика⠀

Кето диета: что следует знать Pinterest.com

Исследования японского университета Гифу показывают, что кето диета помогает похудеть. Когда вы убираете основной источник энергии организма (углеводы), он вынужден приспосабливаться, используя жировые отложения в качестве топлива.

Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жиров в течение дня может помочь свести к минимуму тягу к еде и повысить чувство сытости, что в конечном итоге поможет вам не сбиться с пути и в пределах рекомендуемого дневного количества калорий.

Кетоз косвенно вызывает потерю аппетита, влияя на гормоны, которые регулируют аппетит, такие как лептин и грелин.

Кето диета может снизить уровень холестерина. Исследования показывают, что кето-диета может улучшить «хороший» холестерин (HDL) и снизить «плохой» холестерин (LDL). Употребление жира повышает уровень ЛПВП в крови. Чем выше уровень ЛПВП, тем ниже риск сердечных заболеваний.

Минусы кето диеты:

Диеты с чрезвычайно низким содержанием углеводов имеют период адаптации, который длится 1 - 2 недели. Могут возникать головные боли, мышечные спазмы.



Целые группы продуктов питания исключены по этому плану. Количество овощей и белков очень низкое, и микроэлементы, витамины и минералы в необходимом количестве .

Запрещены активные силовые тренировки

Резкое снижение содержания гидратов и увеличение количества белков может нанести вред почкам, повлиять на функцию кишечника

Кому кето диета противопоказана:

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Стоит отметить, что медицина использует кето диету вовсе не для снижения веса, а для лечения таких серьезных заболеваний, как эпилепсия и сахарный диабет. Кето диета не рекомендуется беременным женщинам, людям с каким-либо нарушением обмена веществ.

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