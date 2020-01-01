Кето диета: что следует знать
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Кето диета, по рассказам её поклонников — тот самый магический способ похудеть, сохранить мышцы, улучшить спортивные результаты, самочувствие и оздоровиться. Но действительное ли это так?
Что такое кето диета?
Кето диета - это диета с очень низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. Она во многом похоже аа другие низкоуглеводные диеты. Хотя вы едите гораздо меньше углеводов на кето диете, вы поддерживаете умеренный уровень потребления белка и можете увеличить потребление жира. Сокращение потребления углеводов переводит ваш организм в метаболическое состояние, называемое кетозом, при котором жир из вашего рациона и из организма сжигается для получения энергии.
Какие продукты можно есть:
Жиры:
- Авокадо
- Гхи (топлёное масло)
- Какао-масло
- Кокосовое масло
- Кокосовое масло ( жидкое)
- Кунжутное масло
- Масло МСТ
- Масло Авокадо
- Масло сливочное
- Масло оливковое
- Сливки
- Сливочный сыр
- Сало
- Желток
Белки:
- Баранина
- Бекон
- Говядина
- Индюшатина
- Кролик
- Свинина
- Телятина
- Ягнятина
- Утка
- Сыр
- Творог
Орехи:
- Арахисовая паста
- Миндаль
- Фисташки
- Семена чиа
- Бразильский орех
- Макадамия
- Фундук⠀
Рыба:
- Лосось
- Семга
- Морской окунь
- Палтус
- Сардина
- Треска
- Тунец
- Форель
Морепродукты:
- Креветки
- Икра
- Кальмары
- Мидии
- Устрицы
- Морские гребешки
Субпродукты:
- Печень
- Почки
- Язык
- Сердце
Овощи:
- Артишок
- Баклажаны
- Брокколи
- Брюссельская капуста
- Водоросли (любых видов)
- Грибы (любые съедобные)
- Зелёный лук
- Капуста Квашеная
- Капуста Кейл
- Кимчи
- Китайская капуста
- Кольраби
- Красный лук
- Кресс водяной
- Листовая горчица
- Листовая зелень
- Лук
- Лук-порей
- Огурцы
- Оливки (маслины)
- Перец (любой)
- Петрушка
- Помидоры
- Редис
- Руккола
- Салат кочанный
- Цветная капуста
- Цукини
- Чеснок
- Шпинат
- Сельдерей
- Стручковая фасоль
Напитки:
- Бульон
- Кокосовая вода
- Кокосовое молоко
- Кофе
- Миндальное молоко
- Минеральная вода
- Сок лимона и лайма
- Чай и травяные чаи
Фрукты и ягоды:
- Лимоны
- Малина
- Черника
- Голубика⠀
Преимущества кето диеты:
- Исследования японского университета Гифу показывают, что кето диета помогает похудеть. Когда вы убираете основной источник энергии организма (углеводы), он вынужден приспосабливаться, используя жировые отложения в качестве топлива.
- Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жиров в течение дня может помочь свести к минимуму тягу к еде и повысить чувство сытости, что в конечном итоге поможет вам не сбиться с пути и в пределах рекомендуемого дневного количества калорий.
- Кетоз косвенно вызывает потерю аппетита, влияя на гормоны, которые регулируют аппетит, такие как лептин и грелин.
- Кето диета может снизить уровень холестерина. Исследования показывают, что кето-диета может улучшить «хороший» холестерин (HDL) и снизить «плохой» холестерин (LDL). Употребление жира повышает уровень ЛПВП в крови. Чем выше уровень ЛПВП, тем ниже риск сердечных заболеваний.
Минусы кето диеты:
- Диеты с чрезвычайно низким содержанием углеводов имеют период адаптации, который длится 1 - 2 недели. Могут возникать головные боли, мышечные спазмы.
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- Целые группы продуктов питания исключены по этому плану. Количество овощей и белков очень низкое, и микроэлементы, витамины и минералы в необходимом количестве .
- Запрещены активные силовые тренировки
- Резкое снижение содержания гидратов и увеличение количества белков может нанести вред почкам, повлиять на функцию кишечника
Кому кето диета противопоказана:
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Стоит отметить, что медицина использует кето диету вовсе не для снижения веса, а для лечения таких серьезных заболеваний, как эпилепсия и сахарный диабет. Кето диета не рекомендуется беременным женщинам, людям с каким-либо нарушением обмена веществ.
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