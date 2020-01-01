От темперамента многое зависит.

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Знаете ли вы, что ваш темперамент может повлиять на то, какой тип питания будет наиболее эффективен для сброса веса? Тут не пойдет речь о “диетах“, а скорее о том, как построить пищевой план для похудения с учетом характера и типа личности, чтобы вам было как можно проще его придерживаться. Как тренера, так и диетологи перед работой зачастую составляют психологический портрет клиента, чтобы подобрать рацион или нагрузки, которые не будут идти вразрез с характером человека. Психологический подход иногда является определяющим в случае с предрасположенностью к РПП (расстройствам пищевого поведения).

Меланхолик

Определяющей чертой меланхоликов является перфекционизм. Они идеалисты, которые хотят, чтобы все было определенным образом, и огорчаются, когда это не так. Как для себя, так и для других, меланхолики ставят высокие требования и падают духом, когда их не получается придерживаться. Меланхоликам запрещается взвешиваться каждый день, чтобы не потерять мотивацию.

Человек меланхоличного темперамента должен следовать четкому и структурированному плану питания. Питание, включающее ежедневное четкое меню, может показаться ограничительным и сложным для других людей, но меланхолик добьется успехов благодаря такому подходу. План питания, который включает в себя взвешивание порций для каждого приема пищи в день, был бы идеальным.

Длинные диеты могут усилить их меланхоличный пессимизм. Поэтому меланхоликам лучше использовать периодизацию в питании и не придерживаться дефицита больше 3 недель.

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Чаще всего именно меланхолики подвержены расстройствам пищевого поведения (булимия, анорексия).



Темперамент и похудение: как характер влияет на сброс веса depositphotos

Флегматик

Флегматик может стать очень эмоционально привязанным к еде и находить пищу утешительной как эмоционально, так и физически. По этой причине очень важно, чтобы флегматик на похудении выбирал красочную, аппетитную, визуально приятную пищу. В рационе флегматика обязательно должно быть место для любимых блюд, так как он находит большое утешение в этих любимых продуктах и ​​ему будет трудно обойтись без них. Как и меланхолик, флегматик - это холодный темперамент, он наиболее чувствителен к сладкой, сырой и соленой пище.

Холерик

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Холерик часто очень активен и испытывает больше проблем с недобором веса, чем с избыточным весом. Холерики очень функционально относятся к еде. Они часто слишком заняты, чтобы есть, и когда едят, то скорее для обеспечения себя энергией и поддержания жизненных функций, или потому что они на самом деле голодны.

Поскольку холерик не становится очень привязанным к еде, он также может преуспеть в питании, которое включает в себя чередование одной и той же пищи без изменений рациона. Именно холерикам может подойти рацион без особых излишеств и “вкусняшек“.

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Из-за того, что холерики часто спешат, они также могут употреблять большое количество фастфуда. Они не задумываются о том, что они едят, поэтому частью диетических потребностей холерика будет изменение их рациона и работа не с количеством пищи, а с ее качеством и пользой. Чаще всего холерикам подходят частые приемы пищи небольшими порциями.



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Сангвиник

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Сангвиник не любит структуру и стремится “плыть по течению“ жизни и следовать своему собственному ритму или ритму в соответствии с временами года или циклами дневного света. Из-за этого строгий план питания совершенно не его вариант. Случай вписывания рациона в дневной калораж с разнообразием продуктов – лучший вариант для сангвиника.

Чаще всего сангвиникам приходится менять рацион довольно часто, поскольку однообразие может привести к срывам.

Сангвиники, желающие сохранить стройное тело, должны внимательно и строго следить за компонентами, входящими в то или иное блюдо, и не злоупотреблять слишком калорийными ингредиентами.

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Стоит отметить, что очень редко встречаются “чистые“ типы темперамента, поэтому вы вполне можете совмещать в себе как вспыльчивость холерика, так и пассивность меланхолика. Теория о разделении типа питания по видам темперамента – относительна и не отменяет того, что рацион должен быть полноценным и сбалансированным. Кроме того, принцип похудения равен для всех – меньше потреблять, больше тратить. Специфика темперамента скорее определяет психологическую “готовность“ к процессу похудения и выбор методов для максимально комфорта.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

Ранее мы писали, что такое периодизация питания.

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