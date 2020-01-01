По данным ВОЗ, с дефицитом цинка в легкой и умеренной форме сталкивается около трети человечества.

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Цинк необходим каждой клетке организма человека, а его нехватка крайне негативно отражается на состоянии здоровья. Эндокринолог Александра Малкина рассказала, как дефицит цинка влияет на организм.

Эндокринолог отметила, что цинк играет важную роль во многих биохимических процессах. Соответственно, без него не будет нормально функционировать ЖКТ, центральная и периферическая нервная система, иммунная, репродуктивная система, могут возникнуть изменения в костной ткани.

Zn принимает непосредственное участие в клеточном делении, особенно когда требуется усиление этого процесса (заживление ран, сперматогенез, рост).



Чем опасен дефицит цинка: рассказывает эндокринолог Pinterest.com

Как его недостаток сказывается в различных направлениях?

В эндокринологии

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Как такового участия в выработке гормонов не принимает, но от него зависит стабильность и депонирование многих из них (ЩЖ, надпочечников, половых желез, гипофиза и поджелудочной железы) Т.е. при дефиците Zn может повышаться риск эндокринных заболеваний, а также проявляется нестабильность в их течении. Особенно хочу обратить внимание на синтез Инсулина, гормонов ЩЖ и тестостерона.

В дерматологии

Недостаток Zn ассоциирован с угревой болезнью, себореей, алопецией, повышенной потливостью, псориазом. Появление лейхонихий (белых пятен на ногтях) является маркером дефицита Zn!

В ЖКТ

Целиакия, болезнь Крона, хронический гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.

Со стороны центральной и периферической нервной системы

Депрессия, эмоциональная лабильность, снижение концентрации внимания, памяти, развитие периферических нейропатий.

Дефицит Zn достаточно распространенное состояние. Лабораторным признаком является его снижение в плазме крови.

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На результат влияет множество факторов: суточные ритмы (максимальные значения в утренние часы), возраст, пол, беременность, прием гормональных контрацептивов, некоторых лекарств (кофеин, ингибиторы АПФ), инфекционные и онкологические заболевания, воспалительные процессы, травмы, особенности питания и др. Исследуют также Zn в волосах, ногтях и слюне.



Чем опасен дефицит цинка: рассказывает эндокринолог Pinterest.com

Маркером Zn – дефицита является снижение Щелочной фосфатазы. И этот показатель очень удобно применять при оценке эффективности лечения.

В организм Zn поступает с пищей. Суточная потребность 20-50 мг.

Основные пищевые источники: мясо, печень, бобовые, сыр, а больше всего в устрицах и тыквенных семечках.

Эндокринолог обратила внимание, что около 90% суточного Zn выводится через кишечник и часть его “возвращается“ за счет абсорбции (обратное всасывание). Большое содержание животного белка в пище усиливает абсорбцию в кишечнике до 60%, а при уменьшении доли животных белков эта цифра составляет 10-30%.

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Помните, что если диагностирован дефицит цинка, то самостоятельно выбирать добавки с его содержанием крайне не рекомендуется! Лучше обратитесь к доктору и он подскажет, что именно Вам подойдет

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