Узнайте, на какие признаки стоит обратить внимание.

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Каждому важно знать признаки повышенного сахара в крови, чтобы вовремя начать лечение и не допустить тяжелых осложнений болезни. Эндокринолог Александра Малкина назвала симптомы повышенного сахара в крови.

Сахар (глюкоза) является главным источником энергии клеток нашего организма.

Крайне важно, чтобы его уровень в крови находился в пределах нормы: от 3,3 до 5,5 ммоль/л. Повышение сахара в крови поначалу пациент может никак не ощущать, не замечать изменений или не придавать им значения, однако в его организме уже могут происходить разрушительные изменения.



Эндокринолог назвала признаки повышенного сахара Depositphotos.com

Симптомы повышенного сахара в крови:

Учащенное и довольно обильное мочеиспускание (полиурия) . Почки начинают активно работать, чтобы вывести вместе с жидкостью лишнюю глюкозу из организма.

. Почки начинают активно работать, чтобы вывести вместе с жидкостью лишнюю глюкозу из организма. Постоянная сильная жажда и сухость во рту. Это объясняется тем, что глюкоза притягивает молекулы воды и выводит их из организма.

Это объясняется тем, что глюкоза притягивает молекулы воды и выводит их из организма. Кожный зуд. Зуд тела появляется одним из первых при повышенном сахаре. При этом он может возникать еще задолго до основных признаков (жажда, обильное мочеиспускание, изменение веса).

Зуд тела появляется одним из первых при повышенном сахаре. При этом он может возникать еще задолго до основных признаков (жажда, обильное мочеиспускание, изменение веса). Инфекции мочеполовых органов в сопровождении постоянного зуда. Причиной этому является частое мочеиспускание, что может привести к размножению различных микробов в области гениталий.

Причиной этому является частое мочеиспускание, что может привести к размножению различных микробов в области гениталий. Медленное заживление мелких царапин, воспаление ран, порезов . Из-за повышения сахара в крови, кровь становится густой и затрудняется транспортировка питательных веществ к органам и тканям.

. Из-за повышения сахара в крови, кровь становится густой и затрудняется транспортировка питательных веществ к органам и тканям. Из-за частого мочеиспускания происходит нарушение электролитного баланса, так как вместе с мочой вымываются важные для организма микроэлементы. Поэтому могут наблюдаться мышечные и икроножные судороги, а также проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

Вялость, упадок сил, сонливость . При повышении сахара глюкоза организмом не усваивается, и соответственно, человеку неоткуда взять заряд силы и энергии.

. При повышении сахара глюкоза организмом не усваивается, и соответственно, человеку неоткуда взять заряд силы и энергии. Постоянное чувство голода и, как следствие, увеличение массы тела.

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Повышенный уровень сахара в крови еще не значит, что у пациента развивается диабета, но лучше всего при первых же симптомах обратиться к доктору за консультацией. Ведь если начать своевременное лечение, можно избежать необратимых процессов.

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