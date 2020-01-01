Эндокринолог назвала признаки повышенного сахара
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Каждому важно знать признаки повышенного сахара в крови, чтобы вовремя начать лечение и не допустить тяжелых осложнений болезни. Эндокринолог Александра Малкина назвала симптомы повышенного сахара в крови.
Сахар (глюкоза) является главным источником энергии клеток нашего организма.
Крайне важно, чтобы его уровень в крови находился в пределах нормы: от 3,3 до 5,5 ммоль/л. Повышение сахара в крови поначалу пациент может никак не ощущать, не замечать изменений или не придавать им значения, однако в его организме уже могут происходить разрушительные изменения.
Симптомы повышенного сахара в крови:
- Учащенное и довольно обильное мочеиспускание (полиурия). Почки начинают активно работать, чтобы вывести вместе с жидкостью лишнюю глюкозу из организма.
- Постоянная сильная жажда и сухость во рту. Это объясняется тем, что глюкоза притягивает молекулы воды и выводит их из организма.
- Кожный зуд. Зуд тела появляется одним из первых при повышенном сахаре. При этом он может возникать еще задолго до основных признаков (жажда, обильное мочеиспускание, изменение веса).
- Инфекции мочеполовых органов в сопровождении постоянного зуда. Причиной этому является частое мочеиспускание, что может привести к размножению различных микробов в области гениталий.
- Медленное заживление мелких царапин, воспаление ран, порезов. Из-за повышения сахара в крови, кровь становится густой и затрудняется транспортировка питательных веществ к органам и тканям.
- Из-за частого мочеиспускания происходит нарушение электролитного баланса, так как вместе с мочой вымываются важные для организма микроэлементы. Поэтому могут наблюдаться мышечные и икроножные судороги, а также проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.
- Вялость, упадок сил, сонливость. При повышении сахара глюкоза организмом не усваивается, и соответственно, человеку неоткуда взять заряд силы и энергии.
- Постоянное чувство голода и, как следствие, увеличение массы тела.
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Повышенный уровень сахара в крови еще не значит, что у пациента развивается диабета, но лучше всего при первых же симптомах обратиться к доктору за консультацией. Ведь если начать своевременное лечение, можно избежать необратимых процессов.
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