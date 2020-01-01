Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Эндокринолог назвала признаки повышенного сахара

Комментариев: 0
Узнайте, на какие признаки стоит обратить внимание.
Эндокринолог назвала признаки повышенного сахара
Эндокринолог назвала признаки повышенного сахара
Depositphotos.com

Читай также: Питательные вещества, которых вам может не хватать

Каждому  важно знать признаки повышенного сахара в крови, чтобы вовремя начать лечение и не допустить тяжелых осложнений болезни. Эндокринолог Александра Малкина назвала симптомы повышенного сахара в крови.

Сахар (глюкоза) является главным источником энергии клеток нашего организма.
Крайне важно, чтобы его уровень в крови находился в пределах нормы: от 3,3 до 5,5 ммоль/л. Повышение сахара в крови поначалу пациент может никак не ощущать, не замечать изменений или не придавать им значения, однако в его организме уже могут происходить разрушительные изменения.

Эндокринолог назвала признаки повышенного сахара
Эндокринолог назвала признаки повышенного сахара
Depositphotos.com

Симптомы повышенного сахара в крови:

  • Учащенное и довольно обильное мочеиспускание (полиурия). Почки начинают активно работать, чтобы вывести вместе с жидкостью лишнюю глюкозу из организма.
  • Постоянная сильная жажда и сухость во рту. Это объясняется тем, что глюкоза притягивает молекулы воды и выводит их из организма.
  • Кожный зуд. Зуд тела появляется одним из первых при повышенном сахаре. При этом он может возникать еще задолго до основных признаков (жажда, обильное мочеиспускание, изменение веса).
  • Инфекции мочеполовых органов в сопровождении постоянного зуда. Причиной этому является частое мочеиспускание, что может привести к размножению различных микробов в области гениталий.
  • Медленное заживление мелких царапин, воспаление ран, порезов. Из-за повышения сахара в крови, кровь становится густой и затрудняется транспортировка питательных веществ к органам и тканям.
  • Из-за частого мочеиспускания происходит нарушение электролитного баланса, так как вместе с мочой вымываются важные для организма микроэлементы. Поэтому могут наблюдаться мышечные и икроножные судороги, а также проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.
  • Вялость, упадок сил, сонливость. При повышении сахара глюкоза организмом не усваивается, и соответственно, человеку неоткуда взять заряд силы и энергии.
  • Постоянное чувство голода и, как следствие, увеличение массы тела.

Читай также: Метаболический синдром: что это и к чему приводит

Повышенный уровень сахара в крови еще не значит, что у пациента развивается диабета, но лучше всего при первых же симптомах обратиться к доктору за консультацией. Ведь если начать своевременное лечение, можно избежать необратимых процессов.

Ранее мы писали, что гинеколог развеяла популярные мифы о женском здоровье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: эндокринолог, сахар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь