Почему в 2020 лучше забыть о кето диете, безглютеновом питании и отказаться от периодического голодания.

Пищевые тренды 2019, о которых стоит забыть в 2020 pinterest.com

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2019 год запомнился нам модой на растительную пищу, популярностью кето диеты, демонизацией глютена и инстаграмно красивой едой. Что-то из этого скорее всего будет сохранять свои позиции и в следующем году, а некоторые популярные «методики похудения» все же отойдут на второй план. Какие же пищевые тренды 2019 года стоит оставить в уходящем году, чтобы не навредить своему здоровью?

Безглютеновые диеты

Если у вас нет диагностированной целиакии, как правило, опасность и вред для вашего здоровья представляют собой другие ингредиенты, такие как трансжиры и большое количество добавленного сахара.

Безглютеновые продукты, пожалуй, один из лучших маркетинговых кейсов последнего десятилетия. Такое успешное внушение людям их необходимости и ценности заслуживает уважения. Тем не менее, в 2020 году всеобщая увлеченность безглютеновыми продуктами среди ЗОЖников поутихнет. Сегодня уже никого не обманешь жареным пончиком без глютена.

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Кето диета

Первое правило кетогенной диеты заключается в том, что вы говорите всем, что находитесь на кетогенной диете. Второе правило заключается в том, что вы приглашаете друга присоединиться к вам. Именно поэтому вам наверняка известен хоть один человек, который придерживается такого типа питания.

По сути, кето диета основана на употреблении низкого количества углеводов и большого количества жиро содержащих продуктов. Одной из проблем такой диеты является то, что она носит ограничительный характер и часто исключает продукты, которые действительно полезны для вашего организма. Одно из необходимых веществ для нормального функционирования пищеварительной системы – клетчатка, которая содержится в углеводах и которой часто не хватает на кето диете. Кроме того, для разнообразия диеты ее приверженцы очень часто не ограничивают потребление жиров исключительно из здоровых и необработанных продуктов.

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Растительные альтернативы мясу и веганство

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Уже на сегодняшний день в Украине появилась растительная альтернатива мясу от знаменитого бренда Beyond Meat. Основным минусом красного мяса с точки зрения диетологии является высокое содержание насыщенных жиров, но и у растительных альтернатив есть свои проблемы.

Зачастую производители этого растительного мяса нагружают их избытком сахара, жира и натрия, чтобы компенсировать мягкий вкус и текстуру. Содержание натрия в некоторых альтернативах мясу может достигать почти 20% от дневной нормы для натрия.

В то время как в котлете из говяжьего фарша содержится около 4,2 грамма насыщенного жира, у Beyond Burger того же размера - 6 граммов. Кажется контрпродуктивным добавлять жир в мясо на растительной основе, но это обычная практика для некоторых производителей.

В связи с тем, что мода на растительную диету растет, все больше людей переходят на вегетарианство и веганство, не принимая во внимание построение сбалансированного рациона. Веганство может быть здоровым при условии ответственного подхода к своему питанию и учета всех необходимых организму веществ, порой не обойтись и без БАДов.

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Периодическое голодание

Одним из популярных способов похудеть является периодическое голодание. Оно действительно показывало хорошие результаты в процессе похудения и обрело множество поклонников, в том числе среди селебрити.

Но проблема в том, что такая диета может иметь свои последствия для тех, кто страдает эмоциональным перееданием и голодание становится триггером, которые приводит к перееданию в короткий промежуток времени.

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Что нас ждет в 2020?

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"Мясо" из растительных ингредиентов

Какие бы тренды не появлялись в питании, все же принцип поддержания себя в форме довольно таки прост – сбалансированное рациональное питание и регулярные физические нагрузки. Никакие волшебные диеты и еда не помогут достичь цели без системного подхода.

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